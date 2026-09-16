Portugal recebe a Noruega em um emocionante confronto da Liga das Nações da Uefa no icônico Estádio do Dragão, no Porto, em 4 de outubro de 2026. Este duelo de alta intensidade reúne duas das seleções mais dinâmicas da Europa na briga por pontos vitais na classificação do torneio.

GOAL tem todas as informações essenciais de que você precisa para garantir seu lugar no Estádio do Dragão. Confira os detalhes oficiais dos ingressos, os preços no mercado secundário e como comprar suas entradas hoje.

Quando será o pontapé inicial de Portugal x Noruega pela Liga A da Liga das Nações da Uefa?

Portugal x Noruega acontece no Estádio do Dragão, no Porto, com o horário de início ainda a ser confirmado pela sua emissora regional.

Liga das Nações A - Rodada 4 4 de out. de 2026 - 14:45 Estadio do Dragao

Onde comprar ingressos para Portugal x Noruega?

Os ingressos oficiais para a partida podem ser comprados diretamente pelo portal de bilheteria da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), responsável pela distribuição primária dos jogos em casa. O site oficial da FPF é sua primeira parada para garantir ingressos pelo valor de face durante as fases de pré-venda e venda geral ao público.

Se as entradas no site oficial estiverem esgotadas, plataformas secundárias como StubHub são a melhor opção.

Quanto custam os ingressos para Portugal x Noruega?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial de bilheteria da FPF geralmente começam em €35 para lugares de categoria geral atrás dos gols, com os custos aumentando de acordo com o setor e a proximidade do gramado.

Em mercados secundários como StubHub, os preços dos ingressos atualmente começam em €105 por assento, variando de acordo com o setor, a localização e a demanda do mercado em tempo real.

Portugal x Noruega pela Liga A da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Portugal x Noruega

Portugal registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, marcando nove gols e sofrendo dois. Sua partida mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes dessa derrota, venceu a Croácia por 2 a 1 nas oitavas de final e empatou por 0 a 0 com a Colômbia na fase de grupos. Portugal também goleou o Uzbequistão por 5 a 0 e empatou por 1 a 1 com a RD Congo ao longo dessa sequência de cinco partidas.

Os últimos cinco jogos da Noruega renderam três vitórias e duas derrotas, com oito gols marcados e nove sofridos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes disso, havia vencido dois jogos seguidos no mata-mata, batendo Brasil por 2 a 1 e Costa do Marfim por 2 a 1, depois de sofrer uma derrota por 4 a 1 para a França. A Noruega abriu essa sequência de cinco partidas com uma vitória por 3 a 2 sobre Senegal.

Portugal x Noruega: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu em um amistoso em 29 de maio de 2016, quando Portugal venceu por 3 a 0 em casa. Nos últimos quatro confrontos registrados, Portugal venceu três vezes e a Noruega uma, sem empates. Portugal marcou cinco gols nessas partidas, enquanto a Noruega fez um.



