Como comprar ingressos para Paris Saint-Germain x Bayern de Munique: preços da semifinal da Liga dos Campeões, informações sobre o jogo, horário do pontapé inicial e muito mais

O Paris Saint-Germain recebe o Bayern de Munique no Parc des Princes, em Paris, na terça-feira, 28 de abril, em uma partida que promete ser um confronto épico na primeira mão das semifinais da Liga dos Campeões da UEFA.

O Paris Saint-Germain ocupa atualmente a 1ª posição na Ligue 1, enquanto o Bayern de Munique lidera a Bundesliga; ambos os gigantes europeus chegam a esta fase como recém-coroados ou iminentes campeões de suas respectivas ligas nacionais.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para PSG x Bayern de Munique, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa o jogo Paris Saint-Germain x Bayern de Munique pela Liga dos Campeões?

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Parc des Princes

Como comprar ingressos para o jogo Paris Saint-Germain x Bayern de Munique pela Liga dos Campeões?

Exceto para a final da Liga dos Campeões da UEFA, não é possível comprar ingressos para jogos da Liga dos Campeões diretamente pela própria UEFA. Por ser uma semifinal da Liga dos Campeões, este é o ingresso mais procurado na França.

Em vez disso, os ingressos são vendidos individualmente por cada clube entre as equipes que disputam a edição desta temporada. As vendas oficiais são restritas aos sócios dos clubes e estão praticamente esgotadas.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

Canais oficiais : PSG.fr e FCBayern.com (esgotados).

: PSG.fr e FCBayern.com (esgotados). Mercados secundários : plataformas como o StubHub são uma fonte alternativa para ingressos de última hora.

: plataformas como o StubHub são uma fonte alternativa para ingressos de última hora. Assentos premium: Assentos da categoria 1 com visão lateral e pacotes de hospitalidade VIP estão atualmente cotados entre € 930 e € 2.500, refletindo a demanda extrema por esta noite de elite europeia.

Quanto custam os ingressos para Paris Saint-Germain x Bayern de Munique na Liga dos Campeões?

O preço dos ingressos para a Liga dos Campeões da UEFA varia de acordo com vários fatores, incluindo quais clubes estão envolvidos, o local do jogo e a fase da competição

Devido à magnitude da semifinal, os preços são significativamente mais altos do que os dos jogos da liga. Atualmente, os ingressos custam a partir de aproximadamente € 415.

Se você está procurando opções de última hora, há ingressos disponíveis atualmente em sites de revenda, como o StubHub.

O que esperar do Paris Saint-Germain x Bayern de Munique?

O PSG chega a esta semifinal após ter conquistado um histórico heptacampeonato no ano anterior, mas a Liga dos Campeões continua sendo o prêmio máximo que eles almejam.

Os jogadores de Luis Enrique têm sido implacáveis no Parc des Princes, embora estejam atentos a um Bayern que está em excelente forma. O Bayern chega a Paris após uma emocionante vitória por 4 a 3 sobre o Real Madrid em 15 de abril, resultado que garantiu sua classificação por 6 a 4 no placar agregado e consolidou seu status como favorito do torneio.

Em seu mais recente confronto decisivo durante a fase de grupos, em 4 de novembro, o Bayern garantiu uma vitória apertada por 2 a 1 em Paris, provando que possui o plano tático para silenciar a torcida da casa.

Leia mais