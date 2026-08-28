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Como comprar ingressos para Paris FC x Strasbourg: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Paris FC enfrenta o Strasbourg na Ligue 1. Veja como você pode garantir seus ingressos

Paris FC enfrenta o Strasbourg no sábado, 19 de setembro de 2026, no Stade Jean Bouin, em Paris.

As duas equipes empataram por 0 a 0 no último encontro pela liga, em março de 2026. Com o posicionamento na tabela ainda no início da temporada em jogo, os dois clubes buscarão somar três pontos cruciais neste confronto.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Paris FC x Strasbourg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Paris FC x Strasbourg pela Ligue 1?

Paris FC x Strasbourg acontece no Stade Jean Bouin, em Paris.

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Como comprar ingressos para Paris FC x Strasbourg pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o jogo da Ligue 1 entre Paris FC e Strasbourg em 19 de setembro de 2026, você pode adquiri-los em diversas plataformas primárias e secundárias de venda de ingressos:

  • Site oficial do clube: A principal fonte é o portal oficial de ingressos do Paris FC (billetterie.parisfc.fr), onde os ingressos para jogos em casa no Stade Jean-Bouin são disponibilizados diretamente ao público em geral.
  • Venda oficial de ingressos VIP: Para opções de hospitalidade ou lounge VIP, os ingressos são vendidos oficialmente pela Official-VIP (official-vip.fr).
  • Mercados secundários de ingressos: Se os assentos padrão oficiais estiverem esgotados, há ingressos disponíveis em sites secundários de comparação e revenda, como o StubHub.

Quanto custam os ingressos para Paris FC x Strasbourg pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para o jogo entre Paris FC e Strasbourg pela Ligue 1, no Stade Jean-Bouin, variam de acordo com a categoria do assento e a plataforma de compra:

  • Ingresso padrão de admissão geral: Os ingressos primários diretos pelo site oficial do clube começam em torno de €17 a €25 para lugares comuns.
  • Plataforma de mercado secundário: Plataformas de revenda e revendedores, como o StubHub, atualmente listam lugares padrão a partir de €38 a €60 por ingresso.
  • Opções premium e de hospitalidade: Assentos de Categoria 1 na lateral do campo, localização premium e pacotes VIP para o dia do jogo variam entre €75 a €150+, dependendo do acesso ao lounge incluído e da visão do campo.

Paris FC x Strasbourg pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Paris FC e Strasbourg

O Paris FC não venceu nenhum dos últimos cinco jogos, com um empate e quatro derrotas. Sua única partida competitiva nessa sequência terminou em 0 a 0 contra o Troyes, pela Ligue 1, em 22 de agosto. Antes disso, perdeu por 3 a 2 para o Angers e foi derrotado por 4 a 0 pelo Mainz 05 na pré-temporada. Dois empates por 2 a 2 contra VfB Stuttgart e Como completam o cenário. Ao longo dessas cinco partidas, o Paris FC marcou quatro gols e sofreu nove.

O retrospecto recente do Strasbourg é igualmente difícil. Venceu apenas um dos últimos cinco jogos, um empate por 1 a 1 contra o Newcastle United em um amistoso. Sua temporada da Ligue 1 começou com derrota por 4 a 0 para o Marseille em 21 de agosto. Também perdeu duas vezes para o Freiburg e foi derrotado por 5 a 2 pelo Elversberg. O Strasbourg sofreu 13 gols nessa sequência de cinco partidas, enquanto marcou quatro.

PAR

PAR - Sequência

COM
E2-2
STU
E2-2
M05
D4-0
SCO
D3-2
TRO
E0-0
Gol marcado (sofrido)
6/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
STR

STR - Sequência

ELV
D5-2
SCF
D2-0
SCF
D2-0
NEW
V1-1
OM
D4-0
Gol marcado (sofrido)
3/14
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Paris FC x Strasbourg: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu pela Ligue 1 em 15 de março de 2026, quando o Strasbourg recebeu o Paris FC e a partida terminou 0 a 0. Antes disso, o Paris FC recebeu o Strasbourg no Stade Jean Bouin em setembro de 2025, com vitória do Strasbourg por 3 a 2. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, que incluem três partidas da Ligue 3 em 2014 e 2015, cada lado conquistou duas vitórias, com um empate.

Confrontos

Paris FCEmpateStrasbourg
1
2
2
Campeonato Francês
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
FJ
Campeonato Francês
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Paris FC
PAR
2
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Strasbourg
STR
3
FJ
Ligue 3
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
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Paris FC
PAR
1
FJ
Ligue 3
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
FJ
Ligue 3
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
FJ
6Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Paris FC e Strasbourg

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
110040+43
V
2
LensLensRCL
110052+33
V
3
LilleLilleLIL
110020+23
V
4
LyonLyonOL
110020+23
V
5
MônacoMônacoASM
110010+13
V
6
BrestBrestB29
10102201
E
7
PSGPSGPSG
10102201
E
8
Le MansLe MansLEM
10102201
E
9
RennesRennesREN
10102201
E
10
LorientLorientFCL
10100001
E
11
NiceNiceNCE
10100001
E
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
E
13
TroyesTroyesTRO
10100001
E
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
D
15
AngersAngersSCO
100102-20
D
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
D
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
D
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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