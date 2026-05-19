Como comprar ingressos para Panamá x Inglaterra: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o MetLife Stadium e muito mais

A Inglaterra encerra sua participação no Grupo L da Copa do Mundo de 2026 contra o Panamá no dia 27 de junho.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo Panamá x Inglaterra, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo entre África do Sul e Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - L MetLife Stadium

Jogos do Panamá na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 17 de junho de 2026 Gana x Panamá BMO Field, Toronto Ingressos 23 de junho de 2025 Panamá x Croácia BMO Field, Toronto Ingressos 27 de junho de 2026 Panamá x Inglaterra MetLife Stadium, East Rutherford Ingressos

Jogos da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 17 de junho Inglaterra x Croácia AT&T Stadium, Dallas Ingressos 23 de junho Inglaterra x Gana Estádio Gillette, Massachusetts Ingressos 27 de junho Panamá x Inglaterra Estádio MetLife, East Rutherford Ingressos

Como comprar ingressos para Panamá x Inglaterra?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Panamá x Inglaterra?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar muito dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre Panamá e Inglaterra em Nova Jersey, os preços básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como a nação anfitriã entra em campo para uma final decisiva da fase de grupos, espera-se que a demanda esteja entre as mais altas da primeira rodada.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 400 a US$ 550 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Nível Superior): US$ 400 - US$ 750

Categoria 2 (Nível Médio): $800 - $1.300

Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $1.500 - $3.500

Hospitalidade/VIP: $4.000+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Nova Jersey é um destino global de primeira linha e um importante centro para a equipe anfitriã, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta. Garantir os ingressos disponíveis da Categoria 3 com antecedência é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto de alto risco.

Histórico de confrontos diretos entre Panamá e Inglaterra

PAN Um ING 0 0 Empate 1 Inglaterra 6 - 1 Panamá 1 Gols feitos 6 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

Tudo o que você precisa saber sobre o MetLife Stadium

O MetLife Stadium é um complexo multifuncional localizado no Meadowlands Sports Complex, em East Rutherford, Nova Jersey, a cerca de oito quilômetros a oeste da cidade de Nova York.

O estádio foi inaugurado em 2010, substituindo o Giants Stadium, e serve como sede regular do New York Giants e do New York Jets, times famosos da NFL.

O MetLife Stadium tem vasta experiência na realização de partidas de futebol, tendo sediado jogos em vários torneios no passado, incluindo a CONCACAF Gold Cup (2011 e 2015) e a Copa América (2024).

Ele se preparou para sediar a final da Copa do Mundo da FIFA 2026 ao receber a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA no início deste ano, com o Chelsea enfrentando o Paris Saint-Germain diante de uma torcida de 81.118 pessoas.