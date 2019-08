Como comprar ingressos para os jogos do Palmeiras na Libertadores e Brasileirão?

Quais são as formas de comprar ingressos para os jogos do Palmeiras e os benefícios do sócio-torcedor na hora de adquirir a entrada; Goal explica

Na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro e classificado para as quartas de final da Libertadores, o tem uma das maiores médias de público do futebol brasileiro em 2019 com 30.536 mil fãs por jogo. Feito que aumenta gradativamente a procura de ingressos para os duelos do entre sócios-torcedores e torcedores comuns.

Pensando nisso, a Goal separou este artigo para explicar a você, palmeirense, como adquirir ingressos as partidas do seu clube de coração, no Allianz Parque. Confira:

SÓCIOS-TORCEDORES

O programa de sócios do clube denominado de “Avanti” é formado por sete tipos de planos - Verde, Bronze, Prata, Prata Superior, Ouro, Platina e Diamante - que variam entre R$9,99 a R$799,99.

Os sócios-torcedores palmeirenses têm exclusividade na compra dos ingressos via internet de até 15 dias antes dos jogos do clube por meio do site Avanti, de acordo com os benefícios e vantagens de cada plano. Vale lembrar, que as vendas que antecedem as partidas depende da competição e partida.

Verde: O plano vão garante desconto em nenhum setor do Allianz e antecedência na compra de ingressos, segundo o clube, é voltado para torcedores que não moram em .

Bronze: Torcedores dependentes deste plano podem comprar ingressos às partidas do Palmeiras apenas no sexto lote de venda. Normalmente, seis dias antes ao embate e com desconto de 20% no setor superior.

Prata: Com o plano Prata, os palmeirenses têm desconto de 50% nos setores superior, gol sul e gol norte. Conforme o dependente do plano Bronze, a compra de ingressos só pode ser feita a partir do sexto lote.

Prata Superior: O dependente do Prata Superior conta com maiores vantagens a respeito da compra antecipada de ingressos, que pode ser feita a partir do quarto lote, sete dias antes do jogo. Além disso, os descontos são maiores comparados com os anteriores: 75% no setor superior e 50% no gol sul e norte.

Ouro: Torcedores pagantes do plano Ouro podem comprar ingressos somente no terceiro lote adiante, o que costuma ocorrer sete dias antes do duelo dependendo do campeonato. Os descontos estabelecidos pelo Palmeiras são de 25% na central oeste, 75% na superior e gol sul, além de 50% na gol norte.

Platina: Torcedores adeptos ao Platina têm a chance de comprar ingressos oito dias antes do jogo, com descontos de 50% na central norte e gratuidade nos setores superior, gol sul e gol norte.

Diamante: O plano mais caro, consequentemente, garante mais vantagens ao dependente que pode comprar ingressos primeiro do que qualquer outro plano ao lado do Platina, com oito dias de antecedência. Além dos descontos de 100% em todos os setores do Allianz, o palmeirense tem direito a 2 dependentes sem custo adicional.

Os sócios-torcedores avantis mais ácidos contam com outra oportunidade de adquirir ingressos aos jogos do Palmeiras. Conforme a frequência nas partidas do Verdão, os sócios acumulam estrelas - porcentagem de ratings baseado na periodicidade de cada um.

Dependendo da frequência, os torcedores ganham direitos de compra antecipada a partir do quinto lote. O benefício de rating é válido apenas para os planos Prata Superior, Ouro, Platina e Diamante.

Ranking de rating:

1ª Pré-venda - Sócios Avanti 5 estrelas (de 81 a 100% de Rating)

2ª Pré-venda - Sócios 4 estrelas (de 61 a 80% de Rating)

3ª Pré-venda - Sócios Avanti 3 estrelas (de 41 a 60% de rating)

4ª Pré-venda - Sócios Avanti 2 estrelas (de 21 a 40% de rating)

5ª Pré-venda - - Sócios Avanti 1 estrela (de 1 a 20% de rating)

TORCEDOR COMUM



A comercialização de ingressos para os jogos do Palmeiras no Allianz Parque para o público em geral ocorre por meio do site palmeiras.futebolcard.com, na maioria das vezes, com nove dias de antecedência do jogo. Os ingressos também são comercializados no Allianz a partir da liberação para os torcedores comuns caso ainda haja entrada, até o início da partida.

LOCAIS DE VENDA

Em caso de pré-venda, os ingressos podem ser adquiridos apenas pelos sites do Avanti.

No Allianz Parque, a compra pode ser feita nas três bilheterias que estão localizadas ao lado dos portões A, B e D no seguintes endereços: