Desde que ergueu a taça da Champions League ao fim da temporada 2022/23, o Manchester City não conseguiu passar das quartas de final na competição. Será que o time voltará a mostrar seu melhor futebol no cenário europeu? Você já pode reservar ingressos para os próximos jogos da Champions League.

Ingressos para jogos do Manchester City na Champions LeagueReserve agora

Com grandes confrontos pela fase de liga contra Paris Saint-Germain, Napoli e Barcelona, entre outros, os torcedores do City têm pela frente noites europeias eletrizantes nos próximos meses.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os próximos jogos do Manchester City na Champions League, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do Manchester City na Champions League

Data (horário local) Jogo Estádio Ingressos Quarta-feira, 14 de outubro (20h) Manchester City x Paris Saint-Germain Etihad Stadium (casa) Ingressos Terça-feira, 20 de outubro (20h) Manchester City x AEK Atenas Etihad Stadium (casa) Ingressos Quarta-feira, 4 de novembro (21h) RB Leipzig x Manchester City Red Bull Arena (fora) Ingressos Terça-feira, 24 de novembro (20h) Manchester City x Napoli Etihad Stadium (casa) Ingressos Terça-feira, 8 de dezembro (21h) Barcelona x Manchester City Camp Nou (fora) Ingressos Quarta-feira, 20 de janeiro (21h) Lens x Manchester City Stade Bollaert-Delelis (fora) A definir Quarta-feira, 27 de janeiro (20h) Manchester City x Sporting CP Etihad Stadium (casa) Ingressos

Como comprar ingressos para os jogos do Manchester City na Champions League

Os ingressos para os jogos do Manchester City raramente são colocados à venda para o público em geral. O clube tem uma torcida fiel, e os ingressos para o Etihad se esgotam rapidamente.

Nos jogos da Premier League, 46.000 dos 53.400 lugares do estádio já estão reservados para titulares de ingressos de temporada. É muito provável que seja necessário ter um plano de sócio do Manchester City (Matchday Member) para comprar ingressos para essas partidas diretamente com o clube.

Pode haver exceções nos jogos da fase de liga da Champions League ou nas partidas da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa, quando a procura tende a ser menor. Ainda assim, não há garantias, e a disponibilidade varia.

Embora o portal oficial do clube seja a maneira mais segura de comprar ingressos para os jogos do Manchester City, quem deseja assistir a uma partida da Champions League também pode considerar plataformas de revenda como a StubHub, que podem oferecer a melhor chance de consegui-los.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Manchester City na Champions League?

Para quem compra diretamente com o clube ingressos para jogos da Champions League no Etihad Stadium, os preços para adultos variam de £ 25 (setor familiar, nível 0, e setor sul, níveis 0 e 3) a £ 50 (assentos premium sem serviços de hospitalidade na seção 93:20). Os preços dos ingressos com desconto também variam: pessoas com mais de 65 anos e jovens de 18 a 21 anos pagam entre £ 22 e £ 37, enquanto menores de 18 anos podem pagar de £ 10 no setor familiar a £ 25 na seção 93:20.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações sobre disponibilidade e preços. Em plataformas de revenda como a StubHub, os ingressos estão disponíveis atualmente a partir de £ 95.

Ingressos para jogos do Manchester City na Champions LeagueReserve agora

Quais pacotes de hospitalidade do Manchester City estão disponíveis para os jogos da Champions League?

Os pacotes de hospitalidade do Manchester City também são uma ótima maneira de garantir um lugar no estádio sem ser sócio. Eles tendem a se esgotar mais lentamente do que os ingressos vendidos pelo clube e nas plataformas de revenda, por isso podem ser uma boa opção quando as demais alternativas são limitadas.

Confira uma seleção dos pacotes de hospitalidade disponíveis para os jogos do Manchester City no Etihad Stadium:

The Mancunian (a partir de £ 390)

Uma experiência da cultura de Manchester, com música ao vivo e decoração local. O pacote inclui um cardápio inspirado em brasseries, enquanto as bebidas podem ser compradas no dia ou por meio de pacotes reservados com antecedência.

The Tunnel Club (a partir de £ 570)

(The Tunnel Club Premier: a partir de £ 870)

Acesso aos bastidores para receber o elenco do Manchester City na chegada. Há também um cardápio contemporâneo com produtos da estação, bebidas incluídas e assentos executivos acolchoados. Entre os atrativos adicionais estão entrevistas ao vivo na suíte, música com DJ e um quiz com prêmios na suíte.

Backstage (a partir de £ 1.140)

Uma versão ampliada da experiência do The Tunnel Club. Vá aos bastidores e acompanhe de perto a preparação para o jogo, incluindo uma conversa privativa com um integrante da equipe de operações do time principal de Pep e um passeio pelos bastidores do estádio com uma lenda do clube.

História do Etihad Stadium

O City of Manchester Stadium, atualmente conhecido como Etihad Stadium por motivos de patrocínio, é a casa do Manchester City desde 2003. Sua inauguração oficial ocorreu um ano antes, já que o estádio foi o principal palco dos Jogos da Commonwealth de 2002.

Atualmente, tem capacidade para 53.600 pessoas, o que faz dele o sétimo maior estádio de futebol da Inglaterra e o 11º maior do Reino Unido. Além de receber principalmente jogos do Manchester City, o Etihad também sediou a final da Copa da Uefa de 2008, partidas da seleção inglesa de futebol, jogos de rugby league, lutas de boxe, partidas da seleção inglesa de rugby union e shows.