Como comprar ingressos para os jogos do Flamengo na Libertadores e Brasileirão?

Quais são as formas de comprar ingressos para os jogos do Flamengo e os benefícios do sócio-torcedor na hora de adquirir a entrada; Goal explica

Na briga por posições acima da tabela no Campeonato Brasileiro e classificado para as quartas de final da Libertadores, o tem a maior média de público do futebol brasileiro em 2019 com 47.909 mil fãs por jogo. Feito que aumenta gradativamente a procura de ingressos para os duelos do entre sócios-torcedores e torcedores comuns.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Pensando nisso, a Goal separou este artigo para explicar a você, flamenguista, como adquirir ingressos para as partidas do seu clube de coração. Confira:

SÓCIOS-TORCEDORES

O programa de sócios do clube denominado de “Nação Rubro-Negra é formado por seis tipos de planos - Nação JR, Onde Estiver, Raça, Amor, +Amor e +Paixão - que variam entre R$23,90 a R$269,90.

Os sócios-torcedores flamenguistas têm exclusividade na compra dos ingressos em até 19 dias antes dos jogos do clube por meio do site Nação Rubro-Negra , de acordo com os benefícios e vantagens de cada plano. Vale lembrar, que as vendas que antecedem as partidas depende da competição e partida.

Nação JR: O Plano foi desenvolvido para os torcedores mirins do Flamengo até os 14 anos. Com o Nação Jr não há possibilidade de adquirir ingressos de forma antecipada ou descontos na compra.

Onde Estiver: O plano é destinado aos torcedores residentes fora do Estado do Rio de Janeiro e conforme o Nação Jr não há desconto nas compras de entradas e direito a venda antecipada.

Raça: O dependente deste plano tem prioridade seis na compra e descontos de ingressos.



(Foto: Staff Images Conmebol)

Amor: Quem optar pelo plano "Amor" tem prioridade quatro na compra, descontos de ingressos e poderá incluir um convidado para comercializar a entrada que, segundo o clube, terá as mesmas vantagens de sócio-torcedor, porém será acrescentado o valor de R$39,90 à mensalidade.

+Amor: Com Prioridade três na compra e desconto do ingresso, o dependente deste plano poderá incluir dois convidados com acréscimos de R$39,90 à mensalidade por pessoa adicionada.

+Paixão: Além de poder incluir três convidados no plano no valor de R$39,90 na mensalidade por cada convidado, o dependente tem prioridade um na compra e desconto nos ingressos.

Vale ressaltar que quanto menor a prioridade, o ingresso poderá ser comprado com mais tempo de antecedência, ou seja, no início da pré-venda.

PACOTES DE INGRESSOS

Os sócios-torcedores do Flamengo contam com a vantagem de compras de pacotes de ingresso. Antes do término da , o time lançou campanha inédita e disponibilizou pacotes de ingressos para os 15 jogos do elenco no Maracanã, até então - , , , , , Inter, , , , , , , , Ceará e Avaí. Cada pacote custa R$300, R$20 por jogo.

Vale lembrar, restam apenas três partidas para encerrar a série de quinze: Vasco, Ceará e Avaí.

Caso tenha comprado o Pacote válido somente para o Brasileirão, o sócio tem prioridade um na compra de ingressos por meio da internet.

TORCEDOR COMUM



(Foto:Gilvan de Souza / Flamengo)

A comercialização de ingressos para os jogos do Flamengo para o público em geral ocorre por meio do site flamengo.superingresso.com.br , na maioria das vezes, com quatro dias de antecedência do jogo. Os ingressos também são comercializados no Maracanã a partir da liberação para os torcedores comuns caso ainda haja entrada, até o início da partida.

LOCAIS DE VENDA

Em caso de pré-venda, os ingressos podem ser adquiridos apenas pelo site do Nação Rubro-Negra .

Mais artigos abaixo

A retirada dos ingressos ocorrem nas bilheterias da Praça N.S. Auxiliadora na Gávea e na bilheteria 01 do Estádio do Maracanã.

É necessário a apresentação de documentos que comprovam o benefício, uma vez que os ingressos são nominais. Na maioria das partidas, não há retirada de ingressos no dia dos jogo. Vale conferir no site oficial ou mídias sociais do Flamengo.