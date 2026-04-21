Como comprar ingressos para os jogos da seleção tunisiana de futebol: calendário da seleção nacional para 2026, próximas partidas, preços e muito mais

A seleção da Tunísia se prepara para um dos anos mais importantes de sua história no futebol.

Como uma das seleções mais consistentes e experientes da África, a Tunísia tornou-se uma presença constante no cenário mundial, e em 2026 levará seu estilo tático de alta intensidade aos estádios do México e dos Estados Unidos na campanha da Copa do Mundo da FIFA 2026.

Após um rigoroso período de qualificação e ajustes táticos durante as primeiras janelas internacionais de 2026, a Tunísia está pronta para enfrentar adversários de elite do mundo todo.

O GOAL traz para você os detalhes mais recentes dos jogos, informações sobre os locais e as formas mais confiáveis de garantir seu lugar.

Quando serão os próximos jogos de futebol da Tunísia?

A programação da Tunísia para 2026 é encabeçada pelos jogos do Grupo F na Copa do Mundo da FIFA. A equipe começará sua jornada no México antes de viajar para os Estados Unidos para um confronto de grande destaque contra a Holanda.

Data e hora Calendário Local Ingressos 1 de junho de 2026, 21h45 Áustria x Tunísia Estádio Ernst Happel, Viena Ingressos 6 de junho de 2026, 16h Bélgica x Tunísia Estádio Rei Balduíno, Bruxelas Ingressos 15 de junho de 2026, 05h00 Suécia x Tunísia Estádio Monterrey, México Ingressos 21 de junho de 2026, 07h00 Tunísia x Japão Estádio Monterrey, México Ingressos 26 de junho de 2026, 02:00 Tunísia x Holanda Estádio Arrowhead, Kansas City, EUA Ingressos

Onde comprar ingressos para jogos da Tunísia?

A principal forma de comprar ingressos para a Tunísia depende muito do tipo de partida.

Para jogos amistosos disputados na Europa, como os contra a Áustria ou a Bélgica, os ingressos geralmente são administrados pela federação de futebol do país anfitrião. Os torcedores costumam encontrá-los em portais oficiais, como os sites da KBVB (Bélgica) ou da ÖFB (Áustria).

Para os jogos da Copa do Mundo da FIFA, o Portal Oficial de Ingressos da FIFA é a principal fonte de vendas diretas. No entanto, devido à escala global do evento, esses ingressos são frequentemente vendidos por meio de um sistema de sorteio com meses de antecedência, deixando muitos torcedores de mãos vazias durante as fases iniciais.

Para quem não conseguiu na venda geral ou está procurando lugares específicos, mercados secundários como o StubHub podem ser outra alternativa.

Quanto custam os ingressos para os jogos de futebol da Tunísia?

Os preços dos ingressos para os jogos da Tunísia variam significativamente de acordo com a importância da partida e o local.

Enquanto os jogos amistosos continuam relativamente acessíveis, os jogos da Copa do Mundo têm preços mais elevados.

Ingressos mais baratos: Para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo, os ingressos da Categoria 4 (geralmente reservados para residentes do país anfitrião) custam a partir de US$ 60. Para os torcedores internacionais, os ingressos da Categoria 3 custam normalmente entre US$ 140 e US$ 185. Os preços no mercado secundário para a estreia contra a Suécia começam atualmente em aproximadamente US$ 313.

Para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo, os ingressos da Categoria 4 (geralmente reservados para residentes do país anfitrião) custam a partir de US$ 60. Para os torcedores internacionais, os ingressos da Categoria 3 custam normalmente entre US$ 140 e US$ 185. Os preços no mercado secundário para a estreia contra a Suécia começam atualmente em aproximadamente US$ 313. Faixa intermediária: Os ingressos da Categoria 2, que oferecem melhores vistas dos cantos e das arquibancadas médias-superiores, geralmente variam de US$ 380 a US$ 430.

Os ingressos da Categoria 2, que oferecem melhores vistas dos cantos e das arquibancadas médias-superiores, geralmente variam de US$ 380 a US$ 430. Premium/Hospitalidade: Para torcedores que buscam uma experiência de luxo, estão disponíveis pacotes de hospitalidade. Estes variam do Pitchside Lounge às VIP Trophy Lounges. Os preços para essas experiências de elite começam em US$ 1.400 por pessoa e podem ultrapassar US$ 8.000 para pacotes de séries de jogos em vários estádios.

Quando os ingressos para os jogos de futebol da Tunísia são colocados à venda?

Para os jogos amistosos de junho, os ingressos geralmente são colocados à venda de quatro a oito semanas antes do evento.

Os torcedores devem acompanhar os canais oficiais de mídia social da Federação Tunisiana de Futebol (FTF) para obter anúncios sobre alocações específicas para as seções dos torcedores tunisianos.

Os ingressos para a Copa do Mundo são colocados à venda em fases distintas. Após o sorteio inicial aleatório, a FIFA normalmente abre uma fase de “primeiro a chegar, primeiro a ser atendido”, seguida por uma fase de vendas de última hora que vai até o dia da partida final.

Os mercados secundários permanecem ativos durante todo esse período, frequentemente registrando um aumento na disponibilidade assim que os ingressos físicos ou digitais são distribuídos aos compradores originais.

Tudo o que você precisa saber sobre os estádios

Estádio Monterrey (Monterrey, México)

Também conhecido como Estádio BBVA, este impressionante estádio é famoso por suas vistas para as montanhas e seu design moderno.

Como um dos principais locais do México, ele sediará as duas primeiras partidas da Tunísia na fase de grupos.

O ambiente acolhedor do estádio garante que, mesmo nas arquibancadas mais altas, os torcedores tenham uma excelente visão da ação. Ele está localizado em Guadalupe e é facilmente acessível a partir do centro de Monterrey através do metrô local e de ônibus de traslado.

Arrowhead Stadium (Kansas City, EUA)

Conhecido oficialmente como GEHA Field no Arrowhead Stadium, este é um dos locais esportivos mais emblemáticos dos Estados Unidos.

Embora seja principalmente a casa do time da NFL Kansas City Chiefs, é um estádio de futebol de nível mundial com capacidade para mais de 70.000 pessoas. Ele detém o recorde de estádio esportivo ao ar livre mais barulhento do mundo, o que significa que a atmosfera para o jogo Tunísia x Holanda será nada menos que ensurdecedora.

Os torcedores devem se preparar para um trajeto com muito trânsito ou utilizar os serviços de ônibus exclusivos do torneio, oferecidos a partir do centro de Kansas City.

Estádio Rei Balduíno (Bruxelas, Bélgica)

Um local histórico do futebol europeu, este estádio sediará o último jogo de preparação da Tunísia contra a Bélgica.

Localizado no planalto de Heysel, em Bruxelas, oferece uma atmosfera clássica em formato de tigela. É excepcionalmente bem servido por transporte público, com a estação de metrô Rei Balduíno (Linha 6) situada bem em frente aos portões do estádio.