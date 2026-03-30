Como comprar ingressos para os jogos da seleção inglesa de futebol em 2026: calendário da Copa do Mundo e onde comprar ingressos para os jogos dos Três Leões

O desempenho consistente da Inglaterra nos grandes palcos reforça seu status como uma das seleções de futebol de elite da Europa (e do mundo). Essa é uma das razões pelas quais os torcedores continuam lotando os estádios para vê-la jogar e por que a demanda por ingressos para a Copa do Mundo de 2026 da Inglaterra é alta.

Antes de os jogadores de Thomas Tuchel darem início à sua campanha na Copa do Mundo em 17 de junho, eles farão dois amistosos de preparação contra a Nova Zelândia (6 de junho) e a Costa Rica (10 de junho) na Flórida.

Deixe que o GOAL o guie pelo processo de como garantir seus lugares para assistir à Inglaterra jogar na América do Norte neste verão.

Próximos jogos da Seleção Masculina de Futebol da Inglaterra

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Sábado, 6 de junho Amistoso: Inglaterra x Nova Zelândia (a confirmar) A confirmar (Flórida) Disponíveis em breve Quarta-feira, 10 de junho Amistoso: Inglaterra x Costa Rica (a confirmar) A confirmar (Flórida) Disponível em breve Quarta-feira, 17 de junho Copa do Mundo 2026: Inglaterra x Croácia (15h) AT&T Stadium (Arlington) Ingressos Ter, 23 de junho Copa do Mundo 2026: Inglaterra x Gana (16h) Gillette Stadium (Foxborough) Ingressos Sábado, 27 de junho Copa do Mundo 2026: Inglaterra x Panamá (17h) Estádio MetLife (East Rutherford) Ingressos

Como conseguir ingressos para os jogos da Inglaterra?

Jogos da Inglaterra

Os ingressos oficiais da Inglaterra podem ser encontrados e comprados no site englandfootball.com.

Os torcedores deverão se cadastrar no England Supporters Travel Club e manifestar interesse em ingressos para jogos fora de casa, onde as vagas são limitadas.

É importante ressaltar que os membros do England Supporters Travel Club e do “My England Football” têm acesso prioritário aos ingressos antes da venda ao público em geral.

Ingressos para os jogos da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026

Os torcedores da Inglaterra tiveram várias oportunidades de adquirir ingressos para a Copa do Mundo de 2026 da Inglaterra, através do portal de ingressos no site da FIFA.

Embora já tenham ocorrido várias fases de venda, como o “Sorteio de Pré-venda Visa” (setembro), o “Sorteio de Ingressos Antecipados” (outubro) e o “Sorteio de Seleção Aleatória” (dez/jan), ainda há opções de ingressos disponíveis.

Se você não teve sucesso nas janelas de sorteio anteriores da Copa do Mundo de 2026, sua última oportunidade de tentar obter ingressos por canais oficiais é verificar o que ainda está disponível durante a fase de vendas de “última hora”, que começa em abril.

A FIFA não informou quantos ingressos serão disponibilizados nem para quais jogos, mas você pode esperar disponibilidade limitada e esgotamento rápido.

Para comprar ingressos, você deve acessar o portal oficial de ingressos da FIFA e criar uma conta. Em seguida, você pode fazer login na sua conta da FIFA e verificar a disponibilidade de ingressos.

Mercados secundários, como o StubHub, também terão ingressos disponíveis para a Copa do Mundo de 2026.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 da Inglaterra: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da Inglaterra na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Os preços têm flutuado ao longo das várias fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas iniciais são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) $60 - $620 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Lembre-se de acompanhar o site da FIFA para obter informações adicionais e também sites secundários, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos, incluindo pacotes para vários jogos da fase de grupos.

O que esperar dos próximos jogos da Inglaterra

A Inglaterra está se preparando para sua primeira fase final de um grande torneio sem Gareth Southgate no comando desde a Euro 2016. O famoso técnico, conhecido por usar colete, levou a equipe de forma memorável às semifinais da Copa do Mundo de 2018, às quartas de final da Copa do Mundo de 2022 e também ao vice-campeonato em duas edições consecutivas do Campeonato Europeu da UEFA (2020 e 2024).

O ex-técnico do Borussia Dortmund, PSG, Chelsea e Bayern de Munique, Thomas Tuchel, assumiu o comando após a demissão de Southgate.

Embora a Inglaterra tenha apresentado um desempenho abaixo do esperado em amistosos recentes, Tuchel comandou uma campanha de qualificação para a Copa do Mundo impressionante, na qual os Três Leões venceram todas as oito partidas, sem sofrer um único gol.

Com a Inglaterra conquistando seu segundo título consecutivo do Euro Sub-21 em junho e com jogadores como Declan Rice, Jude Bellingham e Bukayo Saka prestes a integrar a seleção principal por um longo período, o futuro parece muito promissor para os Três Leões.

A Inglaterra espera ter mais uma vez um início rápido em sua campanha na Copa do Mundo. Eles começaram com tudo há quatro anos no Catar, goleando o Irã por 6 a 2. Apesar de um frustrante empate sem gols com os Estados Unidos, eles encerraram a fase de grupos com uma vitória satisfatória por 3 a 0 sobre o País de Gales.

A seleção inglesa também marcou seis gols contra um adversário da mesma chave (Panamá) durante a Copa do Mundo de 2018, embora seja preciso voltar à Copa do Mundo de 1982 para encontrar a última vez em que a Inglaterra venceu todos os seus jogos da fase de grupos.