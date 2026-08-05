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Como comprar ingressos para os jogos da seleção da Inglaterra em 2026: preços e onde comprar entradas para as partidas da Inglaterra

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Copa do Mundo

Veja como você pode realizar o sonho de ver a Inglaterra jogar ao vivo

As atuações consistentes da Inglaterra no cenário mundial reforçam seu status como uma das principais potências do futebol europeu, e também mundial. Após a conquista da medalha de bronze na Copa do Mundo da FIFA de 2026, na América do Norte, selada com um thriller contra a França, a procura por ingressos para jogos da Inglaterra segue em seu nível mais alto de todos os tempos.

À medida que o time de Thomas Tuchel deixa para trás sua campanha na Copa do Mundo e volta atenções para a Liga das Nações da UEFA de 2026-27, a Inglaterra terá pela frente uma campanha de peso no Grupo A3 contra as potências europeias Espanha, Croácia e Tchéquia, a partir de setembro.

Deixe o GOAL guiar você pelo processo de como garantir seu lugar para ver a Inglaterra jogar no Estádio de Wembley e por toda a Europa nesta temporada.

Ingressos para jogos da InglaterraReservar ingressos

Próximos jogos da seleção masculina da Inglaterra

Data e horário do jogoPartidaLocalCompetiçãoIngressos
sáb., 26 de set., 19h45Inglaterra x EspanhaEstádio de Wembley, LondresLiga das Nações da UEFAIngressos
ter., 29 de set., 19h45República Tcheca x InglaterraFortuna Arena, PragaLiga das Nações da UEFAIngressos
sáb., 3 de out., 17h00Croácia x InglaterraStadion Maksimir, ZagrebLiga das Nações da UEFAIngressos
ter., 6 de out., 19h45Inglaterra x República TchecaEstádio de Wembley, LondresLiga das Nações da UEFAIngressos
qui., 12 de nov., 19h45Inglaterra x CroáciaEstádio de Wembley, LondresLiga das Nações da UEFAIngressos
dom., 15 de nov., 19h45Espanha x InglaterraEstádio Santiago Bernabéu, MadriLiga das Nações da UEFAIngressos

Como conseguir ingressos para jogos da Inglaterra?

Canais oficiais de ingressos da Inglaterra

Os ingressos oficiais para jogos da Inglaterra, em casa e fora, podem ser encontrados e comprados diretamente em englandfootball.com.

Para comprar ingressos para jogos em casa no Estádio de Wembley ou para as cotas oficiais de jogos fora pela Europa, os torcedores devem ter em mente as seguintes categorias:

  • My England Football: Ao entrar neste programa gratuito de fidelidade para torcedores, o fã recebe acesso prioritário secundário à venda de ingressos para jogos em casa antes da abertura da venda geral ao público.
  • England Supporters Travel Club (ESTC): É necessário ter uma associação paga para manifestar interesse nas cotas limitadas de ingressos para jogos fora de casa. Membros do ESTC recebem acesso com prioridade máxima tanto para jogos internacionais em casa quanto fora.
  • Venda geral: Qualquer cota de ingressos remanescente após as janelas de prioridade para membros entra em venda aberta ao público pelo portal oficial.

Mercados secundários

Se as cargas de ingressos se esgotarem durante as janelas oficiais de prioridade para membros, mercados secundários verificados, como a StubHub, também terão ingressos disponíveis para jogos em casa em Wembley e opções neutras de hospitalidade para partidas fora.

Certifique-se de verificar os termos e condições dos fornecedores de ingressos de quem você está comprando.

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