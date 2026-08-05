Como comprar ingressos para os jogos da seleção da Inglaterra em 2026: preços e onde comprar entradas para as partidas da Inglaterra

As atuações consistentes da Inglaterra no cenário mundial reforçam seu status como uma das principais potências do futebol europeu, e também mundial. Após a conquista da medalha de bronze na Copa do Mundo da FIFA de 2026, na América do Norte, selada com um thriller contra a França, a procura por ingressos para jogos da Inglaterra segue em seu nível mais alto de todos os tempos.

À medida que o time de Thomas Tuchel deixa para trás sua campanha na Copa do Mundo e volta atenções para a Liga das Nações da UEFA de 2026-27, a Inglaterra terá pela frente uma campanha de peso no Grupo A3 contra as potências europeias Espanha, Croácia e Tchéquia, a partir de setembro.

Deixe o GOAL guiar você pelo processo de como garantir seu lugar para ver a Inglaterra jogar no Estádio de Wembley e por toda a Europa nesta temporada.

Próximos jogos da seleção masculina da Inglaterra

Data e horário do jogo Partida Local Competição Ingressos sáb., 26 de set., 19h45 Inglaterra x Espanha Estádio de Wembley, Londres Liga das Nações da UEFA Ingressos ter., 29 de set., 19h45 República Tcheca x Inglaterra Fortuna Arena, Praga Liga das Nações da UEFA Ingressos sáb., 3 de out., 17h00 Croácia x Inglaterra Stadion Maksimir, Zagreb Liga das Nações da UEFA Ingressos ter., 6 de out., 19h45 Inglaterra x República Tcheca Estádio de Wembley, Londres Liga das Nações da UEFA Ingressos qui., 12 de nov., 19h45 Inglaterra x Croácia Estádio de Wembley, Londres Liga das Nações da UEFA Ingressos dom., 15 de nov., 19h45 Espanha x Inglaterra Estádio Santiago Bernabéu, Madri Liga das Nações da UEFA Ingressos

Como conseguir ingressos para jogos da Inglaterra?

Canais oficiais de ingressos da Inglaterra

Os ingressos oficiais para jogos da Inglaterra, em casa e fora, podem ser encontrados e comprados diretamente em englandfootball.com.

Para comprar ingressos para jogos em casa no Estádio de Wembley ou para as cotas oficiais de jogos fora pela Europa, os torcedores devem ter em mente as seguintes categorias:

My England Football: Ao entrar neste programa gratuito de fidelidade para torcedores, o fã recebe acesso prioritário secundário à venda de ingressos para jogos em casa antes da abertura da venda geral ao público.

Ao entrar neste programa gratuito de fidelidade para torcedores, o fã recebe acesso prioritário secundário à venda de ingressos para jogos em casa antes da abertura da venda geral ao público. England Supporters Travel Club (ESTC): É necessário ter uma associação paga para manifestar interesse nas cotas limitadas de ingressos para jogos fora de casa. Membros do ESTC recebem acesso com prioridade máxima tanto para jogos internacionais em casa quanto fora.

É necessário ter uma associação paga para manifestar interesse nas cotas limitadas de ingressos para jogos fora de casa. Membros do ESTC recebem acesso com prioridade máxima tanto para jogos internacionais em casa quanto fora. Venda geral: Qualquer cota de ingressos remanescente após as janelas de prioridade para membros entra em venda aberta ao público pelo portal oficial.

Mercados secundários

Se as cargas de ingressos se esgotarem durante as janelas oficiais de prioridade para membros, mercados secundários verificados, como a StubHub, também terão ingressos disponíveis para jogos em casa em Wembley e opções neutras de hospitalidade para partidas fora.

Certifique-se de verificar os termos e condições dos fornecedores de ingressos de quem você está comprando.