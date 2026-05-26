Como comprar ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 no México: informações sobre os estádios, jogos na Cidade do México, cidades e muito mais

A Copa do Mundo de 2026 começa com o jogo entre México e África do Sul no Estádio Banorte (também conhecido como Azteca) no dia 11 de junho.

A Cidade do México é um dos locais mais famosos do futebol internacional, tendo sediado duas finais de Copa do Mundo anteriormente. No entanto, os holofotes não se concentram inteiramente na capital, já que vários jogos também serão disputados em Guadalajara e Monterrey durante a Copa do Mundo de 2026.

Deixe que o GOAL traga todas as informações essenciais sobre ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 no México, incluindo onde você pode comprá-los e quanto custarão.

Quando serão disputadas as partidas da Copa do Mundo no México?

Treze partidas da Copa do Mundo de 2026 serão disputadas no México (10 jogos da fase de grupos e 3 partidas das oitavas de final). São elas:

Data Partida (hora local) Local Ingressos Quinta-feira, 11 de junho Grupo A: México x África do Sul (19h) Estádio Banorte (Cidade do México) Reserve agora Quinta-feira, 11 de junho Grupo A: Coreia do Sul x Tchequia (20h) Estádio Akron (Guadalajara) Reserve agora Domingo, 14 de junho Grupo F: Suécia x Tunísia (20h) Estádio BBVA (Monterrey) Reserve agora Quarta-feira, 17 de junho Grupo K: Uzbequistão x Colômbia (20h) Estádio Banorte (Cidade do México) Reserve agora Quinta-feira, 18 de junho Grupo A: México x Coreia do Sul (19h) Estádio Akron (Guadalajara) Reserve agora Sábado, 20 de junho Grupo F: Tunísia x Japão (22h) Estádio BBVA (Monterrey) Reserve agora Terça-feira, 23 de junho Grupo K: Colômbia x RD Congo (20h) Estádio Akron (Guadalajara) Reserve agora Quarta-feira, 24 de junho Grupo A: República Tcheca x México (19h) Estádio Banorte (Cidade do México) Reserve agora Quarta-feira, 24 de junho Grupo A: África do Sul x Coreia do Sul (19h) Estádio BBVA (Monterrey) Reserve agora Sexta-feira, 26 de junho Grupo H: Uruguai x Espanha (18h) Estádio Akron (Guadalajara) Reserve agora Segunda-feira, 29 de junho Oitavas de final: Vencedor do Grupo F x Segundo colocado do Grupo C (19h) Estádio BBVA (Monterrey) Reserve agora Terça-feira, 30 de junho Oitavas de final: Vencedor do Grupo A x Terceiro colocado dos Grupos C/E/F/H/I (19h) Estádio Banorte (Cidade do México) Reserve agora Domingo, 5 de julho Oitavas de final: Vencedor da partida 79 x Vencedor da partida 80 (18h) Estádio Banorte (Cidade do México) Reserve agora

Como conseguir ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 no México

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 no México?

Os ingressos para os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 no México são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: Os mais caros, localizados na arquibancada inferior.

Os mais caros, localizados na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Os preços têm variado ao longo das diversas fases de lançamento e venda de ingressos. As estimativas iniciais são apresentadas a seguir:

Fase Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) US$ 60 - US$ 620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980

Quais são os locais da Copa do Mundo de 2026 no México?

Os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 disputados no México serão realizados nos três seguintes locais:

Estádio Banorte (Cidade do México): Capacidade: 83.000

Capacidade: 83.000 Estádio BBVA (Guadalupe): Capacidade: 53.500

Capacidade: 53.500 Estádio Akron (Zapopan): Capacidade: 48.000

O que esperar dos jogos da Copa do Mundo de 2026 no México

Enormes multidões fervorosas compareceram às edições anteriores da Copa do Mundo no México e espera-se um grande público em todas as partidas mais uma vez, mesmo que as responsabilidades de sediar o evento estejam sendo compartilhadas com os Estados Unidos e o Canadá.

A espera de 40 anos do México pelo retorno do maior torneio do esporte ao seu território está quase no fim. O país latino-americano sediou edições memoráveis da Copa do Mundo em 1970 e 1986 e se torna o primeiro país a sediar ou co-sediá-la três vezes.

O fato de as duas melhores atuações do México em Copas do Mundo terem ocorrido quando o país sediou o torneio — tendo chegado às quartas de final tanto em 1970 quanto em 1986 — vai incentivar todos os torcedores fanáticos do El Tri a irem assistir à sua seleção em ação.

Outro incentivo para a torcida mexicana é que a seleção não perde uma partida internacional em casa desde a derrota por 1 a 0 para o Chile em outubro de 2018, o que significa uma sequência invicta de 20 jogos e contando.

Outras nações, além do México, que disputarão pelo menos duas partidas da Copa do Mundo de 2026 em solo mexicano incluem África do Sul, Coreia do Sul, Colômbia e Tunísia.