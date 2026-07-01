Os torcedores canadenses de futebol estão vivendo um verão emocionante, com a Copa do Mundo da FIFA 2026 em pleno andamento.

Depois de dar início à sua campanha em Toronto no dia 12 de junho, a seleção masculina canadense escreveu com sucesso um novo capítulo na história do futebol, avançando com sucesso pela fase de grupos.

Os estádios canadenses já foram palco de jogos lendários da fase de grupos — incluindo a vitória da Alemanha por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim em Toronto e a goleada da Bélgica por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia em Vancouver.

Agora, os holofotes se voltam totalmente para o drama das fases eliminatórias em solo canadense.

Quando serão disputadas as partidas da Copa do Mundo de 2026 no Canadá?

O Canadá sediará 13 partidas na Copa do Mundo de 2026 (10 da fase de grupos e 3 da fase eliminatória). Restam apenas três partidas para as quais ainda é possível comprar ingressos:

Calendário, resultados e trajetória do Canadá até a final da Copa do Mundo de 2026

Data / Fase Jogo e placar (início local) Local Status / Ingressos Sexta-feira, 12 de junho (Grupo B) Canadá x Bósnia e Herzegovina Estádio de Toronto (BMO Field) 1 a 1 Quinta-feira, 18 de junho (Grupo B) Canadá x Catar (15h) BC Place (Vancouver) 6 a 0 Quarta-feira, 24 de junho (Grupo B) Suíça x Canadá (12h) BC Place (Vancouver) 2 a 1 Domingo, 28 de junho (Oitavas de final) África do Sul x Canadá (12h) Estádio de Los Angeles 0 a 1 Sábado, 4 de julho (Oitavas de final) Canadá x Marrocos (12h) Estádio de Houston (Texas) Reserve agora

Possível caminho do Canadá até a final

Caso os Les Rouges superem os obstáculos à frente, seu caminho rumo à glória no futebol se apresenta da seguinte forma: Quartas de final (quinta-feira, 9 de julho): Canadá x Vencedor da Partida 89 (Alemanha, Paraguai, França ou Suécia)

Canadá x Vencedor da Partida 89 (Alemanha, Paraguai, França ou Suécia) Semifinais (terça-feira, 14 de julho): Canadá x Vencedor da chave (entre os possíveis adversários de peso estão EUA, Bélgica, Portugal, Espanha ou Croácia)

Canadá x Vencedor da chave (entre os possíveis adversários de peso estão EUA, Bélgica, Portugal, Espanha ou Croácia) Final da Copa do Mundo (domingo, 19 de julho): MetLife Stadium (Nova Jersey)

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Canadá?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quais são os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Canadá?

Os ingressos no Canadá são divididos em quatro categorias principais:

Categoria 1: os assentos mais caros, localizados nas arquibancadas inferiores.

os assentos mais caros, localizados nas arquibancadas inferiores. As categorias 2 e 3 oferecem excelente visibilidade em todo o estádio.

oferecem excelente visibilidade em todo o estádio. Categoria 4: Os mais econômicos, geralmente localizados nas arquibancadas superiores.

Os preços estimados variam de acordo com a fase, conforme segue:

Categoria Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto o país anfitrião) US$ 60–US$ 620 Fase de grupos (jogos do Canadá, dos EUA e do México) US$ 75–US$ 2.735 Oitavas de final $105–$750 Oitavas de final $170–$980

Os estádios da Copa do Mundo de 2026 no Canadá sediarão essas partidas.

As partidas serão disputadas em dois locais icônicos:

BC Place (Vancouver): capacidade para 54.000 pessoas.

capacidade para 54.000 pessoas. BMO Field (Toronto): capacidade para 45.000 torcedores.

O que podemos esperar das partidas do Canadá na Copa do Mundo?

Embora o hóquei no gelo reine como o esporte mais popular do Canadá, o futebol será o protagonista neste verão. A seleção canadense subiu no ranking da FIFA e está prestes a chegar a duas finais consecutivas da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história.

Sob o comando do técnico Jesse Marsch, os “Canucks” têm mostrado um desempenho promissor, chegando às semifinais da Copa América de 2024 e conquistando vitórias que elevaram o ânimo da equipe contra os Estados Unidos.

Com Egito, Senegal, Panamá e Nova Zelândia também prontos para competir em solo canadense, o cenário está montado para um festival de futebol inesquecível.