Como comprar ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 no Canadá: informações sobre os estádios, calendário de jogos em Toronto e Vancouver e muito mais

Os torcedores canadenses de futebol aguardam ansiosamente o dia 12 de junho, quando a seleção canadense, os “Canucks”, dará início à sua campanha na Copa do Mundo de 2026 em Toronto. Os anfitriões pretendem escrever um novo capítulo na história do torneio.

Os estádios canadenses também sediarão várias outras partidas de grupo de grande destaque, incluindo Alemanha x Costa do Marfim em Toronto, Nova Zelândia x Bélgica em Vancouver e os Faraós do Egito enfrentando a Nova Zelândia.

Quando serão disputadas as partidas da Copa do Mundo de 2026 no Canadá?

O Canadá sediará 13 partidas na Copa do Mundo de 2026 (10 da fase de grupos e 3 da fase eliminatória). Aqui está a programação completa dos jogos em horário local:

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Canadá?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Quais são os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Canadá?

Os ingressos no Canadá são divididos em quatro categorias principais:

Categoria 1: Os assentos mais caros, situados nas arquibancadas inferiores.

Os assentos mais caros, situados nas arquibancadas inferiores. As categorias 2 e 3 oferecem excelente visibilidade em todo o estádio.

oferecem excelente visibilidade em todo o estádio. Categoria 4: Os mais econômicos, geralmente localizados nas arquibancadas superiores.

Os preços estimados variam de acordo com a fase, conforme segue:

Categoria Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (excluindo o país anfitrião) $60–$620 Fase de grupos (jogos do Canadá, EUA e México) $75–$2.735 Oitavas de final $105–$750 Oitavas de final $170–$980

Os estádios da Copa do Mundo de 2026 no Canadá sediarão essas partidas.

As partidas serão realizadas em dois locais icônicos:

BC Place (Vancouver): capacidade para 54.000 pessoas.

capacidade para 54.000 pessoas. BMO Field (Toronto): capacidade para 45.000 torcedores.

O que podemos esperar das partidas da Copa do Mundo no Canadá?

Embora o hóquei no gelo reine como o esporte mais popular do Canadá, o futebol será o centro das atenções neste verão. A seleção canadense subiu no ranking da FIFA e está prestes a chegar a duas finais consecutivas da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história.

Sob o comando do técnico Jesse Marsch, os “Canucks” têm mostrado um desempenho promissor, chegando às semifinais da Copa América 2024 e conquistando vitórias que elevaram o ânimo da equipe contra os Estados Unidos.

Com Egito, Senegal, Panamá e Nova Zelândia também prontos para competir em solo canadense, o cenário está montado para um festival de futebol inesquecível.