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Como comprar ingressos para os jogos Canadá x Holanda OU Marrocos: preços da Copa do Mundo, informações sobre os jogos das oitavas de final, promoções de última hora e muito mais

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O Canadá deve enfrentar a Holanda ou o Marrocos na próxima partida das oitavas de final da Copa do Mundo. Veja aqui como garantir seus ingressos

A história continua a se escrever para o Canadá, um dos países co-anfitriões, que avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após uma vitória dramática por 1 a 0 sobre a África do Sul, graças ao inesquecível gol da vitória de Stephen Eustáquio aos 92 minutos.

A equipe de Jesse Marsch agora aguarda seu próximo adversário de peso, que será decidido hoje à noite, quando a Holanda e o Marrocos se enfrentarem em um confronto de grande destaque em Monterrey.

Quando começa a partida entre Canadá x Holanda OU Marrocos na Copa do Mundo?

A partida do Canadá nas oitavas de final será disputada no Houston Stadium, em Houston, Texas.

Como comprar ingressos para o jogo Canadá x Holanda OU Marrocos na Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa, o sorteio antecipado e o sorteio aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A Fase de Vendas de Última Hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para os jogos Canadá x Holanda OU Marrocos na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas

Etapa / Categoria

Faixa de preço oficial

Faixa estimada no mercado secundário

28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final (locais com alta demanda)

US$ 225 – US$ 540

US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)

28 de junho a 3 de julho

Rodada dos 32 (locais padrão)

US$ 225 – US$ 540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 de julho – 7 de julho

Oitavas de final

US$ 240 – US$ 640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 a 11 de julho

Quartas de final

US$ 450 – US$ 1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

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