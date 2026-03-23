Como comprar ingressos para o show do Bad Bunny em 2026: informações, preços e muito mais sobre a turnê mundial “DeBi TiRAR MaS FOToS”

Bad Bunny (ou Benito Antonio Martinez Ocasio, para seus amigos e familiares) conquistou uma nova legião de fãs desde sua apresentação marcante no intervalo do Super Bowl, em fevereiro.

O sensacional cantor porto-riquenho deu início à sua turnê mundial “DeBi TiRAR MaS FOToS” na República Dominicana em novembro passado, e a etapa europeia começa em maio deste ano, com apresentações em várias cidades, incluindo Barcelona, Madri, Londres e Milão.

O GOAL tem todas as informações que você precisa saber, incluindo quanto custarão os ingressos e onde você pode comprá-los.

Quando será a turnê mundial DeBi TiRAR MaS FOToS do Bad Bunny?

As datas restantes da turnê mundial DeBi TiRAR MaS FOToS para 2026 estão listadas abaixo:

Data Local (Cidade) Ingressos Sexta-feira, 22 de maio Estadi Olimpic Lluis Companys (Barcelona, Espanha) Ingressos Sáb, 23 de maio Estadi Olimpic Lluis Companys (Barcelona, Espanha) Ingressos Ter, 26 de maio Estádio da Luz (Lisboa, Portugal) Ingressos Quarta-feira, 27 de maio Estádio da Luz (Lisboa, Portugal) Ingressos Sáb, 30 de maio Riyadh Air Metropolitano (Madri, Espanha) Ingressos Dom, 31 de maio Riyadh Air Metropolitano (Madri, Espanha) Ingressos Ter, 2 de junho Riyadh Air Metropolitano (Madri, Espanha) Ingressos Quarta-feira, 3 de junho Riyadh Air Metropolitano (Madri, Espanha) Ingressos Sáb, 6 de junho Riyadh Air Metropolitano (Madri, Espanha) Ingressos Dom, 7 de junho Riyadh Air Metropolitano (Madri, Espanha) Ingressos Quarta-feira, 10 de junho Riyadh Air Metropolitano (Madri, Espanha) Ingressos Qui, 11 de junho Riyadh Air Metropolitano (Madri, Espanha) Ingressos Dom, 14 de junho Riyadh Air Metropolitano (Madri, Espanha) Ingressos Seg, 15 de junho Riyadh Air Metropolitano (Madri, Espanha) Ingressos Sáb, 20 de junho Mekur Spiel-Arena (Düsseldorf, Alemanha) Ingressos Dom, 21 de junho Mekur Spiel-Arena (Düsseldorf, Alemanha) Ingressos Ter, 23 de junho GelreDome (Arnhem, Países Baixos) Ingressos Quarta-feira, 24 de junho GelreDome (Arnhem, Países Baixos) Ingressos Sáb, 27 de junho Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Inglaterra) Ingressos Dom, 28 de junho Estádio Tottenham Hotspur (Londres, Inglaterra) Ingressos Quarta-feira, 1º de julho Velódromo Orange (Marselha, França) Ingressos Sáb, 4 de julho Paris La Defense Arena (Nanterre, França) Ingressos Dom, 5 de julho Paris La Defense Arena (Nanterre, França) Ingressos Sexta-feira, 10 de julho Strawberry Arena (Estocolmo, Suécia) Ingressos Sáb, 11 de julho Strawberry Arena (Estocolmo, Suécia) Ingressos Ter, 14 de julho PGE Narodowy (Varsóvia, Polônia) Ingressos Sexta-feira, 17 de julho Ippodromo Snai La Maura (Milão, Itália) Ingressos Sáb, 18 de julho Ippodromo Snai La Maura (Milão, Itália) Ingressos Quarta-feira, 22 de julho Estádio Rei Balduíno (Bruxelas, Bélgica) Ingressos

Como comprar ingressos para a turnê mundial “DeBi TiRAR MaS FOToS” do Bad Bunny

Os ingressos oficiais para o Bad Bunny estão disponíveis para compra no site da turnê, bem como em revendedores como a Live Nation e a Ticketmaster.

Para algumas datas, como as de Londres, os ingressos também podem ser adquiridos diretamente no local do evento (Tottenham Hotspur Stadium).

Períodos de pré-venda estiveram disponíveis para muitas das datas europeias de 2026 no site da Live Nation, antes da abertura das vendas ao público em maio do ano passado.

Se os fãs perderam a venda geral dos ingressos da turnê mundial “DeBi TiRAR MaS FOToS” nos sites oficiais, podem considerar sites de revenda, como o StubHub, que podem oferecer a melhor chance de conseguir ingressos.

Os preços podem ser mais altos em sites de revenda, mas se você está ansioso para ver Bad Bunny ao vivo, eles podem ser a melhor opção para garantir esses ingressos tão disputados.

Quanto custam os ingressos para a turnê mundial “DeBi TiRAR MaS FOToS” do Bad Bunny?

Quando os ingressos oficiais para a turnê mundial “DeBi TiRAR MaS FOToS” do Bad Bunny foram colocados à venda pela primeira vez, os assentos padrão custavam a partir de cerca de € 90. No entanto, com o uso generalizado da precificação dinâmica, os preços dos ingressos variaram significativamente.

Havia também opções de pacotes VIP, que variavam a partir de € 575.

Lembre-se de ficar de olho no site oficial da turnê do Bad Bunny para obter mais informações e também em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

O que esperar da turnê mundial DeBi TiRAR MaS FOToS do Bad Bunny

A atual turnê DeBí TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny é a sexta vez que ele faz turnê por vários países desde 2018.

O “Rei do Latin Trap” está realmente em alta velocidade desta vez, espalhando sua música mágica pelo mundo. A maioria de suas cinco turnês anteriores se limitou às Américas, mas, nesta ocasião, ele está indo para a Ásia e a Oceania pela primeira vez e também passando um longo período de três meses (29 datas) na Europa.

Bad Bunny já animou inúmeras cidades por todo o planeta durante a primeira metade da turnê DeBí TiRAR MáS FOToS, incluindo San José, Buenos Aires, Sydney e uma maratona épica de 8 dias na Cidade do México. Agora ele está prestes a chegar à Europa, com uma série de shows de destaque de 10 dias no Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

Como era de se esperar, o rapper recordista tocará sucessos de seu sexto álbum solo, *Debi Tirar Más Fotos*, como “DTMF” e “Baile Inolvidable”, durante sua apresentação. Seus fãs de longa data, Los Conejos (Os Coelhos), também ficarão felizes em ouvir alguns clássicos mais antigos, como “La Canción” e “Dakiti”.