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Como comprar ingressos para o show do Bad Bunny em 2026: informações, preços e muito mais sobre a turnê mundial “DeBi TiRAR MaS FOToS”

Veja aqui exatamente como assistir ao artista que se apresentará no Super Bowl em sua turnê mundial deste ano

Bad Bunny (ou Benito Antonio Martinez Ocasio, para seus amigos e familiares) conquistou uma nova legião de fãs desde sua apresentação marcante no intervalo do Super Bowl, em fevereiro. 

O sensacional cantor porto-riquenho deu início à sua turnê mundial “DeBi TiRAR MaS FOToS” na República Dominicana em novembro passado, e a etapa europeia começa em maio deste ano, com apresentações em várias cidades, incluindo Barcelona, Madri, Londres e Milão.

O GOAL tem todas as informações que você precisa saber, incluindo quanto custarão os ingressos e onde você pode comprá-los.

Ingressos para a turnê mundial do Bad BunnyReservar ingressos

Quando será a turnê mundial DeBi TiRAR MaS FOToS do Bad Bunny?

As datas restantes da turnê mundial DeBi TiRAR MaS FOToS para 2026 estão listadas abaixo:

DataLocal (Cidade)Ingressos
Sexta-feira, 22 de maioEstadi Olimpic Lluis Companys (Barcelona, Espanha)Ingressos
Sáb, 23 de maioEstadi Olimpic Lluis Companys (Barcelona, Espanha)Ingressos
Ter, 26 de maioEstádio da Luz (Lisboa, Portugal)Ingressos
Quarta-feira, 27 de maioEstádio da Luz (Lisboa, Portugal)Ingressos
Sáb, 30 de maioRiyadh Air Metropolitano (Madri, Espanha)Ingressos
Dom, 31 de maioRiyadh Air Metropolitano (Madri, Espanha)Ingressos
Ter, 2 de junhoRiyadh Air Metropolitano (Madri, Espanha)Ingressos
Quarta-feira, 3 de junhoRiyadh Air Metropolitano (Madri, Espanha)Ingressos
Sáb, 6 de junhoRiyadh Air Metropolitano (Madri, Espanha)Ingressos
Dom, 7 de junhoRiyadh Air Metropolitano (Madri, Espanha)Ingressos
Quarta-feira, 10 de junhoRiyadh Air Metropolitano (Madri, Espanha)Ingressos
Qui, 11 de junhoRiyadh Air Metropolitano (Madri, Espanha)Ingressos
Dom, 14 de junhoRiyadh Air Metropolitano (Madri, Espanha)Ingressos
Seg, 15 de junhoRiyadh Air Metropolitano (Madri, Espanha)Ingressos
Sáb, 20 de junhoMekur Spiel-Arena (Düsseldorf, Alemanha)Ingressos
Dom, 21 de junhoMekur Spiel-Arena (Düsseldorf, Alemanha)Ingressos
Ter, 23 de junhoGelreDome (Arnhem, Países Baixos)Ingressos
Quarta-feira, 24 de junhoGelreDome (Arnhem, Países Baixos)Ingressos
Sáb, 27 de junhoTottenham Hotspur Stadium (Londres, Inglaterra)Ingressos
Dom, 28 de junhoEstádio Tottenham Hotspur (Londres, Inglaterra)Ingressos
Quarta-feira, 1º de julhoVelódromo Orange (Marselha, França)Ingressos
Sáb, 4 de julhoParis La Defense Arena (Nanterre, França)Ingressos
Dom, 5 de julhoParis La Defense Arena (Nanterre, França)Ingressos
Sexta-feira, 10 de julhoStrawberry Arena (Estocolmo, Suécia)Ingressos
Sáb, 11 de julhoStrawberry Arena (Estocolmo, Suécia)Ingressos
Ter, 14 de julhoPGE Narodowy (Varsóvia, Polônia)Ingressos
Sexta-feira, 17 de julhoIppodromo Snai La Maura (Milão, Itália)Ingressos
Sáb, 18 de julhoIppodromo Snai La Maura (Milão, Itália)Ingressos
Quarta-feira, 22 de julhoEstádio Rei Balduíno (Bruxelas, Bélgica)Ingressos

Como comprar ingressos para a turnê mundial “DeBi TiRAR MaS FOToS” do Bad Bunny

Os ingressos oficiais para o Bad Bunny estão disponíveis para compra no site da turnê, bem como em revendedores como a Live Nation e a Ticketmaster. 

Para algumas datas, como as de Londres, os ingressos também podem ser adquiridos diretamente no local do evento (Tottenham Hotspur Stadium).

Períodos de pré-venda estiveram disponíveis para muitas das datas europeias de 2026 no site da Live Nation, antes da abertura das vendas ao público em maio do ano passado.

Se os fãs perderam a venda geral dos ingressos da turnê mundial “DeBi TiRAR MaS FOToS” nos sites oficiais, podem considerar sites de revenda, como o StubHub, que podem oferecer a melhor chance de conseguir ingressos. 

Os preços podem ser mais altos em sites de revenda, mas se você está ansioso para ver Bad Bunny ao vivo, eles podem ser a melhor opção para garantir esses ingressos tão disputados.

Quanto custam os ingressos para a turnê mundial “DeBi TiRAR MaS FOToS” do Bad Bunny?

Quando os ingressos oficiais para a turnê mundial “DeBi TiRAR MaS FOToS” do Bad Bunny foram colocados à venda pela primeira vez, os assentos padrão custavam a partir de cerca de € 90. No entanto, com o uso generalizado da precificação dinâmica, os preços dos ingressos variaram significativamente. 

Havia também opções de pacotes VIP, que variavam a partir de € 575.

Lembre-se de ficar de olho no site oficial da turnê do Bad Bunny para obter mais informações e também em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

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O que esperar da turnê mundial DeBi TiRAR MaS FOToS do Bad Bunny

A atual turnê DeBí TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny é a sexta vez que ele faz turnê por vários países desde 2018.

O “Rei do Latin Trap” está realmente em alta velocidade desta vez, espalhando sua música mágica pelo mundo. A maioria de suas cinco turnês anteriores se limitou às Américas, mas, nesta ocasião, ele está indo para a Ásia e a Oceania pela primeira vez e também passando um longo período de três meses (29 datas) na Europa.

Bad Bunny já animou inúmeras cidades por todo o planeta durante a primeira metade da turnê DeBí TiRAR MáS FOToS, incluindo San José, Buenos Aires, Sydney e uma maratona épica de 8 dias na Cidade do México. Agora ele está prestes a chegar à Europa, com uma série de shows de destaque de 10 dias no Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

Como era de se esperar, o rapper recordista tocará sucessos de seu sexto álbum solo, *Debi Tirar Más Fotos*, como “DTMF” e “Baile Inolvidable”, durante sua apresentação. Seus fãs de longa data, Los Conejos (Os Coelhos), também ficarão felizes em ouvir alguns clássicos mais antigos, como “La Canción” e “Dakiti”.