Como comprar ingressos para o Manchester City em 2026: Final da Carabao Cup, Liga dos Campeões, próximos jogos e muito mais

Embora a busca pelo histórico quadruplo tenha chegado ao fim após a difícil eliminação da Liga dos Campeões pelas mãos do Real Madrid, a equipe de Pep Guardiola continua firme na disputa pelo triplo nacional.

O GOAL detalha suas opções para assistir ao Manchester City jogar na Premier League e na Liga dos Campeões durante a atual temporada.

Próximos jogos do Manchester City 2025/26

Data e hora (GMT) Jogada Competição Ingressos Dom, 22 de março, 16h30 vs Arsenal (N) Final da Carabao Cup Ingressos Sáb, 4 de abril, 12h45 vs Liverpool (C) Premier League Ingressos Dom, 12 de abril, 16h30 no Chelsea (F) Premier League Ingressos Dom, 19 de abril, 16h30 vs Arsenal (C) Premier League Ingressos Dom, 26 de abril, 14h em Burnley (F) Premier League Ingressos Sáb, 2 de maio, 15h* em Everton (F) Premier League Ingressos Sáb, 9 de maio, 15h* vs Brentford (C) Premier League Ingressos Dom, 17 de maio, 15h* em Bournemouth (F) Premier League Ingressos Dom, 24 de maio, 16h vs Aston Villa (C) Premier League (Última rodada) Ingressos

*Observação: O jogo em casa contra o Crystal Palace (originalmente marcado para 21 de março) está, no momento, a ser confirmado, devido ao adiamento para a final da Carabao Cup. Os jogos de maio continuam sujeitos às escolhas finais das emissoras de TV.

Como comprar ingressos para o Manchester City 2025/26?

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Os ingressos do Manchester City já estão à venda. Os torcedores que desejam garantir um lugar no Etihad Stadium nesta temporada podem comprar seus ingressos no portal oficial do Manchester City. O site é o revendedor oficial de primeira mão dos ingressos para os jogos em casa do Manchester City nesta temporada.

Os clubes de futebol britânicos costumam distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro, para os titulares de ingressos de temporada Em seguida, aos sócios do clube, que geralmente são classificados por pontos de fidelidade de compras anteriores Por fim, ao público em geral no período de “Venda Geral”.

Você também pode reservar ingressos para eventos do Manchester City por meio de revendedores de ingressos, como o StubHub.

Como comprar ingressos para a temporada do Manchester City?

Um ingresso para a temporada do Manchester City é a única maneira garantida de assegurar que você possa assistir a todos os jogos em casa no Etihad Stadium durante uma temporada da Premier League. Ele garante a você um assento reservado e um lugar na arquibancada para acompanhar toda a ação.

Com a temporada 2025-26 em andamento, no entanto, os ingressos para a temporada do Manchester City já não estão mais disponíveis para a campanha atual. Os torcedores que desejarem adquirir um ingresso para a temporada para temporadas futuras devem ficar atentos ao portal oficial de ingressos do clube para mais atualizações.

Além disso, os torcedores que desejam comprar um ingresso para a temporada também devem ser membros do clube. As inscrições estão disponíveis atualmente no portal oficial de ingressos do City, então não hesite em garantir a melhor chance de conseguir um ingresso para a próxima temporada.

Como posso comprar ingressos para jogos fora de casa do Manchester City?

Você pode comprar ingressos para jogos fora de casa do Manchester City no site oficial do clube, da mesma forma que faria para os jogos em casa. No entanto, você ainda precisará ser sócio do City para fazer isso.

Você também pode tentar comprar ingressos pelo site do clube adversário, embora provavelmente precise ser sócio lá também.

Qual é a melhor maneira de chegar ao Etihad Stadium?

A melhor maneira de chegar ao Etihad Stadium é de transporte público, com serviços de ônibus e o Metrolink oferecendo fácil acesso ao estádio.

Este último opera serviços a partir do centro da cidade, saindo da estação Manchester Piccadilly até a parada Etihad Campus e também da vizinha Ashton. O tempo de viagem a partir de Piccadilly é inferior a 10 minutos, e os bondes circularão cinco vezes por hora nos dias de jogo.

As paradas próximas do Metrolink, Holt Town e Velopark, localizadas de cada lado da parada do Etihad Campus, não estarão abertas por pelo menos uma hora durante o horário normal, portanto, fique atento a isso. Também é possível reservar vagas de estacionamento, mas isso deve ser feito com antecedência, e as vagas são limitadas.