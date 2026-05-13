Como comprar ingressos para o jogo Uzbequistão x Colômbia: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Estádio Azteca e muito mais

O Grupo K da Copa do Mundo de 2026 apresenta um confronto fascinante na primeira rodada, com o Uzbequistão enfrentando a Colômbia no Estádio Azteca, na Cidade do México, no dia 17 de junho.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Uzbequistão x Colômbia, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo entre Uzbequistão e Colômbia na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - K Estadio Banorte

Jogos do Uzbequistão na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 17 de junho de 2026 Uzbequistão x Colômbia Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos 23 de junho de 2026 Portugal x Uzbequistão NRG Stadium, Houston Ingressos 27 de junho de 2026 República Democrática do Congo x Uzbequistão Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos

Jogos da Colômbia na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 17 de junho de 2026 Uzbequistão x Colômbia Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos 23 de junho de 2026 Colômbia x República Democrática do Congo Estádio Akron, Zapopan Ingressos 27 de junho de 2026 Colômbia x Portugal Hard Rock Stadium, Miami Ingressos

Como comprar ingressos para Uzbequistão x Colômbia?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Uzbequistão x Colômbia?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar muito dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre Uzbequistão e Colômbia na Cidade do México, os preços básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como a nação anfitriã entra em campo para uma final decisiva da fase de grupos, espera-se que a demanda esteja entre as mais altas da primeira rodada.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 400 a US$ 550 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Nível Superior): US$ 400 - US$ 750

Categoria 2 (Nível Médio): $800 - $1.300

Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $1.500 - $3.500

Hospitalidade/VIP: $4.000+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como a Cidade do México é um destino global de primeira linha e um importante centro para a seleção anfitriã, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta. Garantir os ingressos disponíveis da Categoria 3 com antecedência é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto de alto risco.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Azteca

O Estádio Azteca, na Cidade do México, está atualmente se preparando para sua histórica terceira Copa do Mundo da FIFA. É o primeiro estádio a sediar partidas em três Copas do Mundo diferentes (1970, 1986 e agora 2026).

O Azteca sediará cinco partidas no total, incluindo a partida de abertura.

Para atender aos padrões modernos da FIFA, o estádio passou por uma reforma de quase dois anos, concluída em março de 2026. A capacidade foi ajustada de mais de 100.000 para aproximadamente 83.000, a fim de melhorar o conforto e a segurança dos assentos.