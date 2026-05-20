Como comprar ingressos para o jogo Tunísia x Japão: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Estádio BBVA e muito mais

A Copa do Mundo da FIFA 2026 promete proporcionar mais um verão inesquecível de futebol nos Estados Unidos, Canadá e México, com a Tunísia enfrentando o Japão em Monterrey, em um dos confrontos intercontinentais mais emocionantes da fase de grupos.

O Japão continua a se firmar como uma das seleções internacionais mais fortes da Ásia, enquanto a Tunísia chega com uma das torcidas mais apaixonadas do futebol africano. Com ambas as equipes buscando garantir uma vaga nas oitavas de final, espera-se que os torcedores viajem em grande número para o Estádio BBVA.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para Tunísia x Japão, incluindo preços, opções de hospitalidade, informações sobre o estádio e onde os torcedores podem garantir os lugares mais baratos antes que se esgotem.

Quando é o jogo Tunísia x Japão?

Data e hora Jogada Local Ingressos 20 de junho de 2026 - 19h Tunísia x Japão Estádio BBVA, Monterrey Ingressos

Jogos da Tunísia na Copa do Mundo de 2026

Data Jogo Local Ingressos 15 de junho de 2026 Suécia x Tunísia Estádio Monterrey (Monterrey, México) Ingressos 21 de junho de 2026 Tunísia x Japão Estádio Monterrey (Monterrey, México) Ingressos 25 de junho de 2026 Tunísia x Holanda Estádio de Kansas City (Kansas City, EUA) Ingressos

Japão - Calendário da Copa do Mundo de 2026

Data Jogo Local Ingressos 14 de junho de 2026 Holanda x Japão Estádio de Dallas (Arlington, EUA) Ingressos 20 de junho de 2026 Tunísia x Japão Estádio Monterrey (Monterrey, México) Ingressos 25 de junho de 2026 Japão x Suécia Estádio de Dallas (Arlington, EUA) Ingressos

Como posso conseguir ingressos para Tunísia x Japão?

Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para o jogo Tunísia x Japão na Copa do Mundo da FIFA 2026.

Vendas oficiais da FIFA: A FIFA continua disponibilizando ingressos em várias fases de venda, incluindo períodos em que os ingressos são vendidos por ordem de chegada.

A FIFA continua disponibilizando ingressos em várias fases de venda, incluindo períodos em que os ingressos são vendidos por ordem de chegada. Mercado de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente pela plataforma oficial de troca de ingressos da FIFA.

Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente pela plataforma oficial de troca de ingressos da FIFA. Mercados secundários: plataformas como a StubHub continuam sendo uma das formas mais rápidas e fáceis de garantir lugares para jogos da Copa do Mundo com ingressos esgotados.

plataformas como a StubHub continuam sendo uma das formas mais rápidas e fáceis de garantir lugares para jogos da Copa do Mundo com ingressos esgotados. Pacotes de hospitalidade: Pacotes de hospitalidade premium incluem assentos de luxo, salas VIP, serviço de bufê e experiências exclusivas nos dias de jogo.

Espera-se que todos os ingressos da Copa do Mundo da FIFA sejam entregues digitalmente por meio do aplicativo oficial de ingressos da FIFA.

Os torcedores que desejam garantir os ingressos mais baratos para o jogo Tunísia x Japão devem comprá-los o mais cedo possível, pois os preços devem subir significativamente à medida que a data do jogo se aproxima.

Quanto custam os ingressos para Tunísia x Japão?

A FIFA introduziu preços variáveis para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os preços dos ingressos variam de acordo com a categoria do assento, a localização e a demanda do mercado.

Os jogos da fase de grupos continuam sendo uma das oportunidades mais acessíveis para os torcedores assistirem à Copa do Mundo ao vivo, especialmente nas primeiras fases de venda.

Atualmente, espera-se que os ingressos mais baratos para o jogo Tunísia x Japão custem entre US$ 80 e US$ 160, dependendo da seção de assentos e da demanda de revenda.

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio BBVA

Tunísia x Japão será disputado no Estádio BBVA, em Monterrey, um dos principais estádios de futebol do México e casa do Monterrey, gigante da Liga MX.

Conhecido por sua arquitetura moderna e atmosfera apaixonante, o estádio se tornou um dos locais de destaque selecionados para a Copa do Mundo da FIFA 2026.

Localizado em Guadalupe, na região metropolitana de Monterrey, o Estádio BBVA deve receber mais de 50.000 torcedores durante as partidas da Copa do Mundo.

Os torcedores que comparecerem ao jogo Tunísia x Japão podem esperar:

Modernos sistemas digitais de acesso aos ingressos

Áreas de alimentação e hospitalidade premium

Ângulos de visão de alta qualidade em todo o estádio

Assentos VIP e experiências de hospitalidade

Fácil acesso a partir do centro de Monterrey e do Aeroporto Internacional de Monterrey

Áreas exclusivas para transporte público e caronas compartilhadas nos dias de jogo

Espera-se que Monterrey ofereça um dos melhores ambientes do torneio, especialmente com torcedores da Tunísia e do Japão, conhecidos por viajarem em grande número e criarem cenas vibrantes nos dias de jogo.