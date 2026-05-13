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Como comprar ingressos para o jogo Tunísia x Holanda: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o GEHA Field at Arrowhead e muito mais

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Veja aqui exatamente como você pode garantir seus ingressos para o jogo Tunísia x Holanda na Copa do Mundo da FIFA de 2026.

A partida da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre a Tunísia e a Holanda será disputada no GEHA Field, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, no dia 25 de junho.

Com a Holanda sempre entre as favoritas do torneio e a Tunísia buscando deixar sua marca mais uma vez no maior palco do futebol, espera-se que a demanda por ingressos aumente rapidamente à medida que o torneio se aproxima.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para o jogo Tunísia x Holanda, incluindo preços, pacotes de hospitalidade, informações sobre o estádio e onde os torcedores podem garantir seus lugares online antes que a disponibilidade se esgote.

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Quando é o jogo Tunísia x Holanda?

Data e horaJogadaLocalIngressos
25 de junho de 2026 - 20hTunísia x HolandaGEHA Field no Arrowhead Stadium, Kansas CityIngressos

Jogos da Tunísia na Copa do Mundo de 2026

DataJogoLocal e cidadeIngressos
14 de junho de 2026Suécia x TunísiaEstádio BBVA Monterrey, México Ingressos
20 de junho de 2026Tunísia x JapãoEstádio BBVA Monterrey, México Ingressos
25 de junho de 2026Tunísia x HolandaGEHA Field at Arrowhead, Kansas City, MO, EUAIngressos

Jogos da Holanda na Copa do Mundo de 2026

DataPartidaLocal e cidadeStatus
14 de junho de 2026Holanda x JapãoAT&T Stadium, Dallas (Arlington), TX Ingressos
20 de junho de 2026Holanda x SuéciaEstádio NRG, Houston, TX Ingressos
25 de junho de 2026Tunísia x HolandaGEHA Field no Arrowhead Stadium, Kansas City, MO Ingressos

Como posso conseguir ingressos para o jogo Tunísia x Holanda?

Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para o jogo Tunísia x Holanda na Copa do Mundo da FIFA 2026.

  • Venda oficial de ingressos da FIFA: a FIFA continua a disponibilizar os ingressos em fases, incluindo vendas por sorteio e janelas finais de venda por ordem de chegada.
  • Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente através do mercado oficial de revenda da FIFA.
  • Mercados secundários: plataformas como a StubHub continuam sendo uma alternativa para garantir ingressos para jogos da Copa do Mundo com lotação esgotada.
  • Pacotes de hospitalidade: Os pacotes de hospitalidade premium incluem assentos de luxo, acesso a lounges, refeições requintadas e experiências exclusivas nos dias de jogo.

Espera-se que todos os ingressos da Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam totalmente digitais e gerenciados por meio do aplicativo oficial de ingressos da FIFA.

Recomenda-se aos torcedores que comprem com antecedência para garantir os preços mais baixos, especialmente para jogos envolvendo grandes seleções europeias como a Holanda.

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Quanto custam os ingressos para Tunísia x Holanda?

A FIFA introduziu preços dinâmicos para os ingressos da Copa do Mundo de 2026, o que significa que os preços variam dependendo da categoria de assento, da demanda e da fase do torneio.

Os jogos da fase de grupos continuam sendo a maneira mais barata de assistir à Copa do Mundo ao vivo, embora os jogos envolvendo seleções de ponta, como a Holanda, devam ter forte demanda tanto nas plataformas oficiais quanto nas de revenda.

Atualmente, estima-se que os ingressos mais baratos para o jogo Tunísia x Holanda custem entre US$ 80 e US$ 150, dependendo da localização do assento e da disponibilidade dos ingressos.

CategoriaFase de GruposOitavas de final - Quartas de finalSemifinais e Final
Categoria 1$250 - $420$600 - $1.200$1.500 - $6.730
Categoria 2$150 - $300$400 - $800$1.000 - $4.210
Categoria 3$100 - $220$200 - $500$600 - $2.790
Categoria 4$60 - $120$150 - $350$400 - $2.030

Os torcedores que buscam os preços mais baixos devem acompanhar regularmente as plataformas de revenda, pois os preços dos ingressos podem variar significativamente à medida que o dia do jogo se aproxima.

Tudo o que você precisa saber sobre o GEHA Field no Arrowhead Stadium

Tunísia x Holanda será disputada no GEHA Field no Arrowhead Stadium, em Kansas City, Missouri, um dos estádios mais barulhentos e icônicos dos Estados Unidos.

Conhecido principalmente como a casa do Kansas City Chiefs, da NFL, o estádio construiu uma reputação global por sua atmosfera eletrizante e torcida apaixonada.

Espera-se que o Arrowhead Stadium receba mais de 70.000 torcedores durante as partidas da Copa do Mundo da FIFA, tornando-se um dos principais locais selecionados para o torneio de 2026.

Espera-se que a atmosfera seja particularmente intensa, já que os torcedores holandeses costumam viajar em grande número para os principais torneios, enquanto os torcedores da Tunísia também são conhecidos por criarem cenas vibrantes e apaixonadas nos dias de jogo.

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