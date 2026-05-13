Como comprar ingressos para o jogo Tunísia x Holanda: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o GEHA Field at Arrowhead e muito mais

A partida da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre a Tunísia e a Holanda será disputada no GEHA Field, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, no dia 25 de junho.
Com a Holanda sempre entre as favoritas do torneio e a Tunísia buscando deixar sua marca mais uma vez no maior palco do futebol, espera-se que a demanda por ingressos aumente rapidamente à medida que o torneio se aproxima.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para o jogo Tunísia x Holanda, incluindo preços, pacotes de hospitalidade, informações sobre o estádio e onde os torcedores podem garantir seus lugares online antes que a disponibilidade se esgote.
Quando é o jogo Tunísia x Holanda?
|Data e hora
|Jogada
|Local
|Ingressos
|25 de junho de 2026 - 20h
|Tunísia x Holanda
|GEHA Field no Arrowhead Stadium, Kansas City
|Ingressos
Jogos da Tunísia na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Jogo
|Local e cidade
|Ingressos
|14 de junho de 2026
|Suécia x Tunísia
|Estádio BBVA Monterrey, México
|Ingressos
|20 de junho de 2026
|Tunísia x Japão
|Estádio BBVA Monterrey, México
|Ingressos
|25 de junho de 2026
|Tunísia x Holanda
|GEHA Field at Arrowhead, Kansas City, MO, EUA
|Ingressos
Jogos da Holanda na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Partida
|Local e cidade
|Status
|14 de junho de 2026
|Holanda x Japão
|AT&T Stadium, Dallas (Arlington), TX
|Ingressos
|20 de junho de 2026
|Holanda x Suécia
|Estádio NRG, Houston, TX
|Ingressos
|25 de junho de 2026
|Tunísia x Holanda
|GEHA Field no Arrowhead Stadium, Kansas City, MO
|Ingressos
Como posso conseguir ingressos para o jogo Tunísia x Holanda?
Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para o jogo Tunísia x Holanda na Copa do Mundo da FIFA 2026.
- Venda oficial de ingressos da FIFA: a FIFA continua a disponibilizar os ingressos em fases, incluindo vendas por sorteio e janelas finais de venda por ordem de chegada.
- Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente através do mercado oficial de revenda da FIFA.
- Mercados secundários: plataformas como a StubHub continuam sendo uma alternativa para garantir ingressos para jogos da Copa do Mundo com lotação esgotada.
- Pacotes de hospitalidade: Os pacotes de hospitalidade premium incluem assentos de luxo, acesso a lounges, refeições requintadas e experiências exclusivas nos dias de jogo.
Espera-se que todos os ingressos da Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam totalmente digitais e gerenciados por meio do aplicativo oficial de ingressos da FIFA.
Recomenda-se aos torcedores que comprem com antecedência para garantir os preços mais baixos, especialmente para jogos envolvendo grandes seleções europeias como a Holanda.
Quanto custam os ingressos para Tunísia x Holanda?
A FIFA introduziu preços dinâmicos para os ingressos da Copa do Mundo de 2026, o que significa que os preços variam dependendo da categoria de assento, da demanda e da fase do torneio.
Os jogos da fase de grupos continuam sendo a maneira mais barata de assistir à Copa do Mundo ao vivo, embora os jogos envolvendo seleções de ponta, como a Holanda, devam ter forte demanda tanto nas plataformas oficiais quanto nas de revenda.
Atualmente, estima-se que os ingressos mais baratos para o jogo Tunísia x Holanda custem entre US$ 80 e US$ 150, dependendo da localização do assento e da disponibilidade dos ingressos.
|Categoria
|Fase de Grupos
|Oitavas de final - Quartas de final
|Semifinais e Final
|Categoria 1
|$250 - $420
|$600 - $1.200
|$1.500 - $6.730
|Categoria 2
|$150 - $300
|$400 - $800
|$1.000 - $4.210
|Categoria 3
|$100 - $220
|$200 - $500
|$600 - $2.790
|Categoria 4
|$60 - $120
|$150 - $350
|$400 - $2.030
Os torcedores que buscam os preços mais baixos devem acompanhar regularmente as plataformas de revenda, pois os preços dos ingressos podem variar significativamente à medida que o dia do jogo se aproxima.
Tudo o que você precisa saber sobre o GEHA Field no Arrowhead Stadium
Tunísia x Holanda será disputada no GEHA Field no Arrowhead Stadium, em Kansas City, Missouri, um dos estádios mais barulhentos e icônicos dos Estados Unidos.
Conhecido principalmente como a casa do Kansas City Chiefs, da NFL, o estádio construiu uma reputação global por sua atmosfera eletrizante e torcida apaixonada.
Espera-se que o Arrowhead Stadium receba mais de 70.000 torcedores durante as partidas da Copa do Mundo da FIFA, tornando-se um dos principais locais selecionados para o torneio de 2026.
Espera-se que a atmosfera seja particularmente intensa, já que os torcedores holandeses costumam viajar em grande número para os principais torneios, enquanto os torcedores da Tunísia também são conhecidos por criarem cenas vibrantes e apaixonadas nos dias de jogo.