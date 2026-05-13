Como comprar ingressos para o jogo Tunísia x Holanda: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o GEHA Field at Arrowhead e muito mais

A partida da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre a Tunísia e a Holanda será disputada no GEHA Field, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, no dia 25 de junho.

Com a Holanda sempre entre as favoritas do torneio e a Tunísia buscando deixar sua marca mais uma vez no maior palco do futebol, espera-se que a demanda por ingressos aumente rapidamente à medida que o torneio se aproxima.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para o jogo Tunísia x Holanda, incluindo preços, pacotes de hospitalidade, informações sobre o estádio e onde os torcedores podem garantir seus lugares online antes que a disponibilidade se esgote.

Quando é o jogo Tunísia x Holanda?

Data e hora Jogada Local Ingressos 25 de junho de 2026 - 20h Tunísia x Holanda GEHA Field no Arrowhead Stadium, Kansas City Ingressos

Jogos da Tunísia na Copa do Mundo de 2026

Data Jogo Local e cidade Ingressos 14 de junho de 2026 Suécia x Tunísia Estádio BBVA Monterrey, México Ingressos 20 de junho de 2026 Tunísia x Japão Estádio BBVA Monterrey, México Ingressos 25 de junho de 2026 Tunísia x Holanda GEHA Field at Arrowhead, Kansas City, MO, EUA Ingressos

Jogos da Holanda na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local e cidade Status 14 de junho de 2026 Holanda x Japão AT&T Stadium, Dallas (Arlington), TX Ingressos 20 de junho de 2026 Holanda x Suécia Estádio NRG, Houston, TX Ingressos 25 de junho de 2026 Tunísia x Holanda GEHA Field no Arrowhead Stadium, Kansas City, MO Ingressos

Como posso conseguir ingressos para o jogo Tunísia x Holanda?

Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para o jogo Tunísia x Holanda na Copa do Mundo da FIFA 2026.

Venda oficial de ingressos da FIFA: a FIFA continua a disponibilizar os ingressos em fases, incluindo vendas por sorteio e janelas finais de venda por ordem de chegada.

a FIFA continua a disponibilizar os ingressos em fases, incluindo vendas por sorteio e janelas finais de venda por ordem de chegada. Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente através do mercado oficial de revenda da FIFA.

Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente através do mercado oficial de revenda da FIFA. Mercados secundários: plataformas como a StubHub continuam sendo uma alternativa para garantir ingressos para jogos da Copa do Mundo com lotação esgotada.

plataformas como a StubHub continuam sendo uma alternativa para garantir ingressos para jogos da Copa do Mundo com lotação esgotada. Pacotes de hospitalidade: Os pacotes de hospitalidade premium incluem assentos de luxo, acesso a lounges, refeições requintadas e experiências exclusivas nos dias de jogo.

Espera-se que todos os ingressos da Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam totalmente digitais e gerenciados por meio do aplicativo oficial de ingressos da FIFA.

Recomenda-se aos torcedores que comprem com antecedência para garantir os preços mais baixos, especialmente para jogos envolvendo grandes seleções europeias como a Holanda.

Quanto custam os ingressos para Tunísia x Holanda?

A FIFA introduziu preços dinâmicos para os ingressos da Copa do Mundo de 2026, o que significa que os preços variam dependendo da categoria de assento, da demanda e da fase do torneio.

Os jogos da fase de grupos continuam sendo a maneira mais barata de assistir à Copa do Mundo ao vivo, embora os jogos envolvendo seleções de ponta, como a Holanda, devam ter forte demanda tanto nas plataformas oficiais quanto nas de revenda.

Atualmente, estima-se que os ingressos mais baratos para o jogo Tunísia x Holanda custem entre US$ 80 e US$ 150, dependendo da localização do assento e da disponibilidade dos ingressos.

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $420 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $300 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $220 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Os torcedores que buscam os preços mais baixos devem acompanhar regularmente as plataformas de revenda, pois os preços dos ingressos podem variar significativamente à medida que o dia do jogo se aproxima.

Tudo o que você precisa saber sobre o GEHA Field no Arrowhead Stadium

Tunísia x Holanda será disputada no GEHA Field no Arrowhead Stadium, em Kansas City, Missouri, um dos estádios mais barulhentos e icônicos dos Estados Unidos.

Conhecido principalmente como a casa do Kansas City Chiefs, da NFL, o estádio construiu uma reputação global por sua atmosfera eletrizante e torcida apaixonada.

Espera-se que o Arrowhead Stadium receba mais de 70.000 torcedores durante as partidas da Copa do Mundo da FIFA, tornando-se um dos principais locais selecionados para o torneio de 2026.

Espera-se que a atmosfera seja particularmente intensa, já que os torcedores holandeses costumam viajar em grande número para os principais torneios, enquanto os torcedores da Tunísia também são conhecidos por criarem cenas vibrantes e apaixonadas nos dias de jogo.