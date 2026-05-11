Como comprar ingressos para o jogo Suíça x Canadá: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o BC Place e muito mais

A Suíça volta à Costa do Pacífico para um confronto crucial contra o Canadá, em uma partida que promete ser decisiva na última rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Suíça x Canadá, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo Suíça x Canadá na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - B BC Place

Jogos da Suíça na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 13 de junho de 2026 Catar x Suíça Levi's Stadium, Santa Clara Ingressos 18 de junho de 2026 Suíça x Bósnia e Herzegovina SoFi Stadium, Inglewood Ingressos 24 de junho de 2026 Suíça x Canadá BC Place, Vancouver Ingressos

Jogos do Canadá na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 12 de junho de 2026 Canadá x Bósnia e Herzegovina BMO Field, Toronto Ingressos 19 de junho de 2026 Canadá x Catar BC Place, Vancouver Ingressos 24 de junho de 2026 Suíça x Canadá BC Place, Vancouver Ingressos

Como comprar ingressos para Suíça x Canadá?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Suíça x Canadá?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar muito dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre Suíça e Canadá em Vancouver, os preços básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como a nação co-anfitriã entra em campo para um confronto decisivo da fase de grupos, espera-se que a demanda seja uma das mais altas para qualquer partida disputada no Grande Norte Branco.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 450 a US$ 600 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Nível Superior): US$ 450 – US$ 850

Categoria 2 (Nível Médio): $900 – $1.500

Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $1.800 – $3.800

Hospitalidade/VIP: $4.500+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Vancouver é um destino global de primeira linha e um importante centro para a equipe anfitriã, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta. Garantir os ingressos disponíveis da Categoria 3 com antecedência é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto no BC Place, em Vancouver.

Tudo o que você precisa saber sobre o BC Place

O local em Vancouver, oficialmente designado como BC Place Vancouver para o torneio, é o principal destino esportivo do oeste do Canadá.

Localizado no coração do centro de Vancouver, na Colúmbia Britânica, o local é mundialmente conhecido por seu enorme painel de vídeo 4K suspenso no centro — o segundo maior da América do Norte —, que fica suspenso acima do campo, garantindo que todos os torcedores tenham uma visão nítida dos replays e da ação ao vivo.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio terá capacidade para aproximadamente 54.000 lugares.