A Suíça enfrenta a Bósnia e Herzegovina neste confronto da 2ª rodada do Grupo B das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo será disputado na Califórnia, no dia 18 de junho. O pontapé inicial está marcado para as 23h (horário da costa leste dos EUA).

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Suíça x Bósnia, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo entre Suíça e Bósnia na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - B SoFi Stadium

Jogos da Suíça na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

Data Jogo (início) Local Ingressos 13 de junho de 2026 Catar x Suíça Levi's Stadium, Santa Clara, EUA Ingressos 18 de junho de 2026 Suíça x Bósnia e Herzegovina SoFi Stadium, Inglewood, EUA Ingressos 24 de junho de 2026 Suíça x Canadá BC Place, Vancouver, Canadá Ingressos

Jogos da Bósnia na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

Data Jogo (início) Local Ingressos 12 de junho de 2026 Canadá x Bósnia e Herzegovina BMO Field, Toronto, Canadá Ingressos 18 de junho de 2026 Suíça x Bósnia e Herzegovina SoFi Stadium, Inglewood, EUA Ingressos 24 de junho de 2026 Bósnia e Herzegovina x Catar Lumen Field, Seattle, EUA Ingressos

Como comprar ingressos para Suíça x Bósnia?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Suíça x Bósnia?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante de acordo com a categoria do assento e a proximidade da data do jogo.

Para a partida entre Suíça e Bósnia na Califórnia, os preços básicos são atualmente a maior atração para os fãs com orçamento limitado. Como a nação anfitriã entra em campo para uma final decisiva da fase de grupos, espera-se que a demanda esteja entre as mais altas da primeira rodada.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 400 a US$ 550 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Nível Superior): US$ 400 - US$ 750

Categoria 2 (Nível Médio): $800 - $1.300

Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $1.500 - $3.500

Hospitalidade/VIP: $4.000+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como a Califórnia é um destino global de primeira linha e um importante centro para a equipe anfitriã, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta. Garantir os ingressos disponíveis da Categoria 3 com antecedência é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto de alto risco.

Histórico de confrontos diretos entre Suíça e Bósnia

SUÍ Um BIH 0 0 Empate 1 Suíça 0 - 2 Bósnia e Herzegovina 0 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

Onde será o jogo Suíça x Bósnia?

O jogo entre Suíça e Bósnia e Herzegovina será realizado no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia.

O Estádio de Los Angeles é uma maravilha da engenharia moderna e a peça central do complexo de entretenimento Hollywood Park.

Localizado em Inglewood, Califórnia, é o primeiro estádio misto (coberto e ao ar livre) desse tipo, com uma sofisticada cobertura de ETFE que permite que a luz natural inunde o campo, ao mesmo tempo em que protege os espectadores das intempéries. O local é mundialmente conhecido pelo Infinity Screen da Samsung, um painel de vídeo 4K de 360 graus e dupla face suspenso acima do campo, garantindo que todos os torcedores tenham uma visão nítida da ação.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio terá capacidade para aproximadamente 70.000 lugares. Apesar de sua ampla área ocupada, o projeto arquitetônico apresenta uma arquibancada profunda que coloca os torcedores mais próximos do campo, criando uma atmosfera eletrizante e intimista para as partidas de maior destaque do torneio.