A Suíça enfrenta a Bósnia e Herzegovina neste confronto da 2ª rodada do Grupo B das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo será disputado na Califórnia, no dia 18 de junho. O pontapé inicial está marcado para as 23h (horário da costa leste dos EUA).
O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Suíça x Bósnia, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.
Quando será o jogo entre Suíça e Bósnia na Copa do Mundo de 2026?
Jogos da Suíça na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026
Data
Jogo (início)
Local
Ingressos
13 de junho de 2026
Catar x Suíça
Levi's Stadium, Santa Clara, EUA
18 de junho de 2026
Suíça x Bósnia e Herzegovina
SoFi Stadium, Inglewood, EUA
24 de junho de 2026
Suíça x Canadá
BC Place, Vancouver, Canadá
Jogos da Bósnia na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026
Data
Jogo (início)
Local
Ingressos
12 de junho de 2026
Canadá x Bósnia e Herzegovina
BMO Field, Toronto, Canadá
18 de junho de 2026
Suíça x Bósnia e Herzegovina
SoFi Stadium, Inglewood, EUA
24 de junho de 2026
Bósnia e Herzegovina x Catar
Lumen Field, Seattle, EUA
Como comprar ingressos para Suíça x Bósnia?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.
Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:
- Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Quanto custam os ingressos para Suíça x Bósnia?
Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante de acordo com a categoria do assento e a proximidade da data do jogo.
Para a partida entre Suíça e Bósnia na Califórnia, os preços básicos são atualmente a maior atração para os fãs com orçamento limitado. Como a nação anfitriã entra em campo para uma final decisiva da fase de grupos, espera-se que a demanda esteja entre as mais altas da primeira rodada.
Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 400 a US$ 550 nas arquibancadas superiores do estádio.
A divisão é a seguinte:
- Categoria 3 (Nível Superior): US$ 400 - US$ 750
- Categoria 2 (Nível Médio): $800 - $1.300
- Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $1.500 - $3.500
- Hospitalidade/VIP: $4.000+
É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como a Califórnia é um destino global de primeira linha e um importante centro para a equipe anfitriã, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta. Garantir os ingressos disponíveis da Categoria 3 com antecedência é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto de alto risco.
Histórico de confrontos diretos entre Suíça e Bósnia
Onde será o jogo Suíça x Bósnia?
O jogo entre Suíça e Bósnia e Herzegovina será realizado no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia.
O Estádio de Los Angeles é uma maravilha da engenharia moderna e a peça central do complexo de entretenimento Hollywood Park.
Localizado em Inglewood, Califórnia, é o primeiro estádio misto (coberto e ao ar livre) desse tipo, com uma sofisticada cobertura de ETFE que permite que a luz natural inunde o campo, ao mesmo tempo em que protege os espectadores das intempéries. O local é mundialmente conhecido pelo Infinity Screen da Samsung, um painel de vídeo 4K de 360 graus e dupla face suspenso acima do campo, garantindo que todos os torcedores tenham uma visão nítida da ação.
Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio terá capacidade para aproximadamente 70.000 lugares. Apesar de sua ampla área ocupada, o projeto arquitetônico apresenta uma arquibancada profunda que coloca os torcedores mais próximos do campo, criando uma atmosfera eletrizante e intimista para as partidas de maior destaque do torneio.