Como comprar ingressos para o jogo Suécia x Polônia pelas eliminatórias da Copa do Mundo: partida de 31 de março, preços e informações

A Suécia e a Polônia estão agora a apenas uma vitória de se classificarem para a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

As duas potências europeias se enfrentam no dia 31 de março na Strawberry Arena, em Estocolmo. Este é um confronto decisivo e de alto risco, em que apenas o vencedor avançará para a fase mundial neste verão.

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Quando será a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Suécia e Polônia?

As últimas vagas para a Copa do Mundo da FIFA 2026 serão decididas nesta terça-feira. Após suas participações bem-sucedidas nas semifinais, a Suécia recebe a Polônia em uma partida decisiva no coração de Estocolmo, onde o vencedor leva tudo.

Data Horário (hora local) Local Ingressos Ter, 31 de março Suécia x Polônia (20h45) Strawberry Arena (Estocolmo, SWE) Ingressos

A Suécia chegou à final após uma vitória difícil sobre a Ucrânia, enquanto a Polônia avançou com uma vitória esmagadora contra a Albânia. O vencedor deste confronto garantirá sua vaga na América do Norte para a fase final da Copa do Mundo.

Qual é o calendário das eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo?

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Ter, 31 de março Final do Caminho B: Suécia x Polônia (20h45) Strawberry Arena (Estocolmo) Ingressos Ter, 31 de março Final do Caminho A: Bósnia x Itália (20h45) Estádio Bilino Polje (Zenica) Ingressos

Como comprar ingressos para a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Suécia e Polônia

A demanda por ingressos na Strawberry Arena, com capacidade para 50 mil pessoas, está atingindo um nível frenético. Com uma vaga na Copa do Mundo em jogo, esta é uma das partidas mais esperadas da história do futebol sueco.

Enquanto os torcedores locais podem conferir o portal da Federação Sueca de Futebol (SvFF), os torcedores internacionais e aqueles que buscam lugares garantidos devem recorrer a opções secundárias, como o StubHub.

Certifique-se de ler atentamente os termos e condições ao comprar por meio de um site de revenda.

Suécia x Polônia, eliminatórias da Copa do Mundo: quanto custarão os ingressos?

Espera-se que os ingressos padrão para a final custem a partir de aproximadamente US$ 80, embora os preços em plataformas secundárias possam variar de acordo com a importância do jogo e a localização dos assentos.

Para uma partida dessa magnitude, os assentos da Categoria 1 na linha lateral costumam ter preços mais elevados.

Categoria 1: Vistas privilegiadas na linha lateral nas arquibancadas inferiores.

Categoria 2: Opções de assentos nos cantos e na parte central do estádio.

Categoria 3: Localizados atrás dos gols nas arquibancadas superiores e inferiores.

O que esperar de Suécia x Polônia?

A Suécia chega para a partida decisiva com um forte impulso ofensivo, liderada pelos prolíficos Viktor Gyökeres e Alexander Isak.

A equipe da casa tentará usar a energia da Strawberry Arena para dominar a Polônia logo no início. No entanto, eles devem ter cuidado com a experiência dos veteranos poloneses.

A Polônia, liderada por Robert Lewandowski e pelo criativo Piotr Zieliński, é especialista em lidar com a pressão das eliminatórias.

Eles buscarão manter-se compactos e atacar no contra-ataque. É um confronto de estilos que provavelmente será decidido por um único momento de brilhantismo individual.