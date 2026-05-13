Como comprar ingressos para o jogo Senegal x Iraque: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o BMO Field e muito mais

A Copa do Mundo da FIFA 2026 promete trazer o melhor do futebol internacional, incluindo um dos jogos de destaque entre seleções africanas e asiáticas: Senegal x Iraque, no BMO Field, em Toronto, no dia 26 de junho.
Espera-se que Toronto se torne uma das cidades-sede mais movimentadas durante o torneio, o que significa que a demanda por ingressos para a Copa do Mundo no BMO Field pode aumentar rapidamente à medida que a competição se aproxima.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para Senegal x Iraque, incluindo preços, pacotes de hospitalidade e detalhes sobre o local do jogo.
Quando será o jogo Senegal x Iraque?
|Data e hora
|Jogada
|Local
|Ingressos
|26 de junho de 2026 - 19h
|Senegal x Iraque
|BMO Field, Toronto
|Ingressos
Jogos do Senegal na Copa do Mundo de 2026
Acompanhe os Leões de Teranga enquanto disputam o Grupo I.
|Data
|Jogo
|Local e cidade
|Ingressos
|16 de junho de 2026
|França x Senegal
|MetLife Stadium, East Rutherford, NJ, EUA
|Ingressos
|22 de junho de 2026
|Noruega x Senegal
|MetLife Stadium, East Rutherford, NJ, EUA
|Ingressos
|26 de junho de 2026
|Senegal x Iraque
|Estádio BMO, Toronto, Canadá
|Ingressos
Jogos do Iraque na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Partida
|Local
|Ingressos
|16 de junho de 2026
|Iraque x Noruega
|Gillette Stadium (Boston/Foxborough, EUA)
|Ingressos
|22 de junho de 2026
|França x Iraque
|Lincoln Financial Field (Filadélfia, EUA)
|Ingressos
|26 de junho de 2026
|Senegal x Iraque
|BMO Field (Toronto, Canadá)
|Ingressos
Como posso conseguir ingressos para Senegal x Iraque?
Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para o jogo Senegal x Iraque na Copa do Mundo da FIFA 2026.
- Vendas oficiais da FIFA: A FIFA disponibiliza os ingressos em fases ao longo da preparação para o torneio, incluindo sorteios e períodos de venda por ordem de chegada.
- Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados por meio da plataforma oficial de troca de ingressos da FIFA.
- Mercados secundários de ingressos: plataformas como a StubHub continuam sendo uma alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com ingressos esgotados.
- Pacotes de hospitalidade: Os pacotes premium incluem assentos de luxo, acesso VIP, experiências gastronômicas requintadas e hospitalidade exclusiva nos dias de jogo.
Espera-se que todos os ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam digitais e entregues por meio do aplicativo oficial de ingressos da FIFA.
Recomenda-se aos torcedores que buscam os ingressos mais baratos para Senegal x Iraque que comprem com antecedência, antes que a demanda de revenda aumente à medida que o torneio se aproxima.
Quanto custam os ingressos para Senegal x Iraque?
A FIFA introduziu preços dinâmicos para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os custos dos ingressos variam de acordo com a demanda, a categoria de assento e a fase do torneio.
Os jogos da fase de grupos continuam sendo uma das formas mais acessíveis de assistir à Copa do Mundo da FIFA ao vivo, especialmente para os torcedores que buscam ingressos na primeira fase de venda e assentos em categorias mais econômicas.
Estima-se que os ingressos mais baratos para o jogo Senegal x Iraque custem atualmente entre US$ 70 e US$ 150, dependendo da localização dos assentos e da demanda no mercado de revenda.
|Categoria
|Fase de Grupos
|Oitavas de final - Quartas de final
|Semifinais e Final
|Categoria 1
|$250 - $400
|$600 - $1.200
|$1.500 - $6.730
|Categoria 2
|$150 - $280
|$400 - $800
|$1.000 - $4.210
|Categoria 3
|$100 - $200
|$200 - $500
|$600 - $2.790
|Categoria 4
|$60 - $120
|$150 - $350
|$400 - $2.030
Os fãs que buscam os preços mais baixos para os ingressos devem acompanhar a disponibilidade regularmente, pois os preços de revenda podem variar rapidamente dependendo da demanda.
Tudo o que você precisa saber sobre o BMO Field
Senegal x Iraque será disputado no BMO Field, em Toronto, um dos estádios de futebol mais reconhecidos do Canadá e sede do Toronto FC.
Localizado próximo ao centro de Toronto, o BMO Field já sediou importantes partidas internacionais de futebol, jogos da MLS e eventos esportivos globais, tornando-se um estádio fundamental para a Copa do Mundo da FIFA 2026.
Espera-se que o local receba mais de 45.000 torcedores durante a Copa do Mundo, após obras de ampliação específicas para o torneio.
Com torcidas apaixonadas tanto do Senegal quanto do Iraque previstas para viajar em grande número, a atmosfera dentro do BMO Field pode se tornar uma das mais animadas da fase de grupos.