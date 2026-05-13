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Como comprar ingressos para o jogo Senegal x Iraque: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o BMO Field e muito mais

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Veja aqui exatamente como você pode garantir seus ingressos para o jogo Senegal x Iraque na Copa do Mundo da FIFA de 2026.

A Copa do Mundo da FIFA 2026 promete trazer o melhor do futebol internacional, incluindo um dos jogos de destaque entre seleções africanas e asiáticas: Senegal x Iraque, no BMO Field, em Toronto, no dia 26 de junho.

Espera-se que Toronto se torne uma das cidades-sede mais movimentadas durante o torneio, o que significa que a demanda por ingressos para a Copa do Mundo no BMO Field pode aumentar rapidamente à medida que a competição se aproxima.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para Senegal x Iraque, incluindo preços, pacotes de hospitalidade e detalhes sobre o local do jogo.

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Quando será o jogo Senegal x Iraque?

Data e horaJogadaLocalIngressos
26 de junho de 2026 - 19hSenegal x IraqueBMO Field, TorontoIngressos

Jogos do Senegal na Copa do Mundo de 2026

Acompanhe os Leões de Teranga enquanto disputam o Grupo I.

DataJogoLocal e cidadeIngressos
16 de junho de 2026França x SenegalMetLife Stadium, East Rutherford, NJ, EUA Ingressos
22 de junho de 2026Noruega x SenegalMetLife Stadium, East Rutherford, NJ, EUA Ingressos
26 de junho de 2026Senegal x IraqueEstádio BMO, Toronto, Canadá Ingressos

Jogos do Iraque na Copa do Mundo de 2026

DataPartidaLocalIngressos
16 de junho de 2026Iraque x NoruegaGillette Stadium (Boston/Foxborough, EUA)Ingressos
22 de junho de 2026França x IraqueLincoln Financial Field (Filadélfia, EUA)Ingressos
26 de junho de 2026Senegal x IraqueBMO Field (Toronto, Canadá)Ingressos

Como posso conseguir ingressos para Senegal x Iraque?

Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para o jogo Senegal x Iraque na Copa do Mundo da FIFA 2026.

  • Vendas oficiais da FIFA: A FIFA disponibiliza os ingressos em fases ao longo da preparação para o torneio, incluindo sorteios e períodos de venda por ordem de chegada.
  • Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados por meio da plataforma oficial de troca de ingressos da FIFA.
  • Mercados secundários de ingressos: plataformas como a StubHub continuam sendo uma alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com ingressos esgotados.
  • Pacotes de hospitalidade: Os pacotes premium incluem assentos de luxo, acesso VIP, experiências gastronômicas requintadas e hospitalidade exclusiva nos dias de jogo.

Espera-se que todos os ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam digitais e entregues por meio do aplicativo oficial de ingressos da FIFA.

Recomenda-se aos torcedores que buscam os ingressos mais baratos para Senegal x Iraque que comprem com antecedência, antes que a demanda de revenda aumente à medida que o torneio se aproxima.

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Quanto custam os ingressos para Senegal x Iraque?

A FIFA introduziu preços dinâmicos para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os custos dos ingressos variam de acordo com a demanda, a categoria de assento e a fase do torneio.

Os jogos da fase de grupos continuam sendo uma das formas mais acessíveis de assistir à Copa do Mundo da FIFA ao vivo, especialmente para os torcedores que buscam ingressos na primeira fase de venda e assentos em categorias mais econômicas.

Estima-se que os ingressos mais baratos para o jogo Senegal x Iraque custem atualmente entre US$ 70 e US$ 150, dependendo da localização dos assentos e da demanda no mercado de revenda.

CategoriaFase de GruposOitavas de final - Quartas de finalSemifinais e Final
Categoria 1$250 - $400$600 - $1.200$1.500 - $6.730
Categoria 2$150 - $280$400 - $800$1.000 - $4.210
Categoria 3$100 - $200$200 - $500$600 - $2.790
Categoria 4$60 - $120$150 - $350$400 - $2.030

Os fãs que buscam os preços mais baixos para os ingressos devem acompanhar a disponibilidade regularmente, pois os preços de revenda podem variar rapidamente dependendo da demanda.

Tudo o que você precisa saber sobre o BMO Field

Senegal x Iraque será disputado no BMO Field, em Toronto, um dos estádios de futebol mais reconhecidos do Canadá e sede do Toronto FC.

Localizado próximo ao centro de Toronto, o BMO Field já sediou importantes partidas internacionais de futebol, jogos da MLS e eventos esportivos globais, tornando-se um estádio fundamental para a Copa do Mundo da FIFA 2026.

Espera-se que o local receba mais de 45.000 torcedores durante a Copa do Mundo, após obras de ampliação específicas para o torneio.

Com torcidas apaixonadas tanto do Senegal quanto do Iraque previstas para viajar em grande número, a atmosfera dentro do BMO Field pode se tornar uma das mais animadas da fase de grupos.

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