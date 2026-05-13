Como comprar ingressos para o jogo Senegal x Iraque: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o BMO Field e muito mais

A Copa do Mundo da FIFA 2026 promete trazer o melhor do futebol internacional, incluindo um dos jogos de destaque entre seleções africanas e asiáticas: Senegal x Iraque, no BMO Field, em Toronto, no dia 26 de junho.

Espera-se que Toronto se torne uma das cidades-sede mais movimentadas durante o torneio, o que significa que a demanda por ingressos para a Copa do Mundo no BMO Field pode aumentar rapidamente à medida que a competição se aproxima.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para Senegal x Iraque, incluindo preços, pacotes de hospitalidade e detalhes sobre o local do jogo.

Quando será o jogo Senegal x Iraque?

Data e hora Jogada Local Ingressos 26 de junho de 2026 - 19h Senegal x Iraque BMO Field, Toronto Ingressos

Jogos do Senegal na Copa do Mundo de 2026

Acompanhe os Leões de Teranga enquanto disputam o Grupo I.

Data Jogo Local e cidade Ingressos 16 de junho de 2026 França x Senegal MetLife Stadium , East Rutherford, NJ, EUA Ingressos 22 de junho de 2026 Noruega x Senegal MetLife Stadium , East Rutherford, NJ, EUA Ingressos 26 de junho de 2026 Senegal x Iraque Estádio BMO, Toronto, Canadá Ingressos

Jogos do Iraque na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local Ingressos 16 de junho de 2026 Iraque x Noruega Gillette Stadium (Boston/Foxborough, EUA) Ingressos 22 de junho de 2026 França x Iraque Lincoln Financial Field (Filadélfia, EUA) Ingressos 26 de junho de 2026 Senegal x Iraque BMO Field (Toronto, Canadá) Ingressos

Como posso conseguir ingressos para Senegal x Iraque?

Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para o jogo Senegal x Iraque na Copa do Mundo da FIFA 2026.

Vendas oficiais da FIFA: A FIFA disponibiliza os ingressos em fases ao longo da preparação para o torneio, incluindo sorteios e períodos de venda por ordem de chegada.

A FIFA disponibiliza os ingressos em fases ao longo da preparação para o torneio, incluindo sorteios e períodos de venda por ordem de chegada. Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados por meio da plataforma oficial de troca de ingressos da FIFA.

Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados por meio da plataforma oficial de troca de ingressos da FIFA. Mercados secundários de ingressos: plataformas como a StubHub continuam sendo uma alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com ingressos esgotados.

plataformas como a StubHub continuam sendo uma alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com ingressos esgotados. Pacotes de hospitalidade: Os pacotes premium incluem assentos de luxo, acesso VIP, experiências gastronômicas requintadas e hospitalidade exclusiva nos dias de jogo.

Espera-se que todos os ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam digitais e entregues por meio do aplicativo oficial de ingressos da FIFA.

Recomenda-se aos torcedores que buscam os ingressos mais baratos para Senegal x Iraque que comprem com antecedência, antes que a demanda de revenda aumente à medida que o torneio se aproxima.

Quanto custam os ingressos para Senegal x Iraque?

A FIFA introduziu preços dinâmicos para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os custos dos ingressos variam de acordo com a demanda, a categoria de assento e a fase do torneio.

Os jogos da fase de grupos continuam sendo uma das formas mais acessíveis de assistir à Copa do Mundo da FIFA ao vivo, especialmente para os torcedores que buscam ingressos na primeira fase de venda e assentos em categorias mais econômicas.

Estima-se que os ingressos mais baratos para o jogo Senegal x Iraque custem atualmente entre US$ 70 e US$ 150, dependendo da localização dos assentos e da demanda no mercado de revenda.

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Os fãs que buscam os preços mais baixos para os ingressos devem acompanhar a disponibilidade regularmente, pois os preços de revenda podem variar rapidamente dependendo da demanda.

Tudo o que você precisa saber sobre o BMO Field

Senegal x Iraque será disputado no BMO Field, em Toronto, um dos estádios de futebol mais reconhecidos do Canadá e sede do Toronto FC.

Localizado próximo ao centro de Toronto, o BMO Field já sediou importantes partidas internacionais de futebol, jogos da MLS e eventos esportivos globais, tornando-se um estádio fundamental para a Copa do Mundo da FIFA 2026.

Espera-se que o local receba mais de 45.000 torcedores durante a Copa do Mundo, após obras de ampliação específicas para o torneio.

Com torcidas apaixonadas tanto do Senegal quanto do Iraque previstas para viajar em grande número, a atmosfera dentro do BMO Field pode se tornar uma das mais animadas da fase de grupos.