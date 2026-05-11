A República Tcheca viaja para a Cidade do México para um confronto decisivo contra o México, em uma partida que promete ser crucial para o Grupo A da Copa do Mundo de 2026.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre República Tcheca e México, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo entre República Tcheca e México na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - A Estadio Banorte

Jogos da República Tcheca na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 12 de junho de 2026 Coreia do Sul x República Tcheca Estádio Akron, Zapopan Ingressos 18 de junho de 2026 República Tcheca x África do Sul Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos 25 de junho de 2026 República Tcheca x México Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos

Jogos do México na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 11 de junho de 2026 México x África do Sul Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos 19 de junho de 2026 México x Coreia do Sul Estádio Akron, Zapopan Ingressos 25 de junho de 2026 República Tcheca x México Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos

Como comprar ingressos para República Tcheca x México?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para República Tcheca x México?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar muito dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre República Tcheca e México na Cidade do México, os preços básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como a nação anfitriã entra em campo no lendário Estádio Azteca para um confronto decisivo do Grupo A, espera-se que a demanda seja uma das mais altas de toda a fase de grupos.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 1.170 a US$ 1.950 em mercados secundários, devido à demanda extrema pelos jogos do México em casa.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Nível Superior): US$ 1.170 – US$ 2.250

Categoria 2 (Nível Médio): $2.300 – $3.500

Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $3.800 – $5.500

Hospitalidade/VIP: $6.000+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como a Cidade do México é o coração pulsante do torneio e o principal centro de operações do El Tri, espera-se que a demanda local bata recordes. Garantir os ingressos disponíveis da Categoria 3 com antecedência é a jogada mais inteligente para os torcedores que desejam assistir a este confronto histórico de alto risco no Estádio Azteca.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Azteca

O estádio da Cidade do México, conhecido comercialmente como Estádio Azteca (e designado como Estádio da Cidade do México para o torneio), é uma catedral lendária do futebol mundial e o coração histórico da cultura esportiva mexicana.

Localizado no bairro de Santa Úrsula, é o primeiro estádio da história a sediar três edições diferentes da Copa do Mundo da FIFA. O local é mundialmente conhecido por sua imponente escala arquitetônica e sua altitude única, situado a mais de 2.100 metros acima do nível do mar.

Sua característica mais icônica é o enorme telhado em balanço que cobre a grande maioria das arquibancadas, projetado para reter o som e criar uma parede de ruído intimidadora que se tornou sinônimo das partidas envolvendo a Seleção Mexicana.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio terá capacidade para aproximadamente 83.000 lugares.