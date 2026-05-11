A República Tcheca viaja para a Cidade do México para um confronto decisivo contra o México, em uma partida que promete ser crucial para o Grupo A da Copa do Mundo de 2026.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre República Tcheca e México, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.
Quando será o jogo entre República Tcheca e México na Copa do Mundo de 2026?
Jogos da República Tcheca na Copa do Mundo de 2026
Data
Calendário
Local
Ingressos
12 de junho de 2026
Coreia do Sul x República Tcheca
Estádio Akron, Zapopan
18 de junho de 2026
República Tcheca x África do Sul
Estádio Mercedes-Benz, Atlanta
25 de junho de 2026
República Tcheca x México
Estádio Azteca, Cidade do México
Jogos do México na Copa do Mundo de 2026
Data
Calendário
Local
Ingressos
11 de junho de 2026
México x África do Sul
Estádio Azteca, Cidade do México
19 de junho de 2026
México x Coreia do Sul
Estádio Akron, Zapopan
25 de junho de 2026
República Tcheca x México
Estádio Azteca, Cidade do México
Como comprar ingressos para República Tcheca x México?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.
Aqui está a situação atual da venda de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Quanto custam os ingressos para República Tcheca x México?
Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar muito dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.
Para a partida entre República Tcheca e México na Cidade do México, os preços básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como a nação anfitriã entra em campo no lendário Estádio Azteca para um confronto decisivo do Grupo A, espera-se que a demanda seja uma das mais altas de toda a fase de grupos.
Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 1.170 a US$ 1.950 em mercados secundários, devido à demanda extrema pelos jogos do México em casa.
A divisão é a seguinte:
- Categoria 3 (Nível Superior): US$ 1.170 – US$ 2.250
- Categoria 2 (Nível Médio): $2.300 – $3.500
- Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $3.800 – $5.500
- Hospitalidade/VIP: $6.000+
É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como a Cidade do México é o coração pulsante do torneio e o principal centro de operações do El Tri, espera-se que a demanda local bata recordes. Garantir os ingressos disponíveis da Categoria 3 com antecedência é a jogada mais inteligente para os torcedores que desejam assistir a este confronto histórico de alto risco no Estádio Azteca.
Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Azteca
O estádio da Cidade do México, conhecido comercialmente como Estádio Azteca (e designado como Estádio da Cidade do México para o torneio), é uma catedral lendária do futebol mundial e o coração histórico da cultura esportiva mexicana.
Localizado no bairro de Santa Úrsula, é o primeiro estádio da história a sediar três edições diferentes da Copa do Mundo da FIFA. O local é mundialmente conhecido por sua imponente escala arquitetônica e sua altitude única, situado a mais de 2.100 metros acima do nível do mar.
Sua característica mais icônica é o enorme telhado em balanço que cobre a grande maioria das arquibancadas, projetado para reter o som e criar uma parede de ruído intimidadora que se tornou sinônimo das partidas envolvendo a Seleção Mexicana.
Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio terá capacidade para aproximadamente 83.000 lugares.