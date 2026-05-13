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Como comprar ingressos para o jogo República Tcheca x África do Sul: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Mercedes-Benz Stadium e muito mais

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Veja como você poderá assistir a jogadores como Patrik Schick, Tomáš Souček, Lyle Foster e Teboho Mokoena em ação na Copa do Mundo

A República Tcheca viaja para o Sul para um confronto decisivo do Grupo A contra a África do Sul, em uma partida que promete ser crucial na segunda fase da Copa do Mundo de 2026.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre República Tcheca e África do Sul, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo entre República Tcheca e África do Sul na Copa do Mundo de 2026?

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Copa do Mundo - A
Mercedes-Benz Stadium

Jogos da República Tcheca na Copa do Mundo de 2026

Data

Calendário

Local

Ingressos

12 de junho de 2026

Coreia do Sul x República Tcheca

Estádio Akron, Zapopan

Ingressos

18 de junho de 2026

República Tcheca x África do Sul

Estádio Mercedes-Benz, Atlanta

Ingressos

25 de junho de 2026

República Tcheca x México

Estádio Azteca, Cidade do México

Ingressos

Jogos da Copa do Mundo de 2026 na África do Sul

Data

Calendário

Local

Ingressos

11 de junho de 2026

México x África do Sul

Estádio Azteca, Cidade do México

Ingressos

18 de junho de 2026

República Tcheca x África do Sul

Estádio Mercedes-Benz, Atlanta

Ingressos

25 de junho de 2026

África do Sul x Coreia do Sul

Estádio BBVA, Guadalupe

Ingressos

Como comprar ingressos para República Tcheca x África do Sul?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

  • Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para República Tcheca x África do Sul?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre República Tcheca e África do Sul em Atlanta, os preços básicos são atualmente o foco principal para os torcedores com orçamento limitado. Como ambas as equipes disputam um confronto crucial do Grupo A no Mercedes-Benz Stadium, espera-se que a demanda seja constante, especialmente por parte das grandes comunidades internacionais do sudeste.

Atualmente, os ingressos oficiais mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 120 a US$ 200 nas arquibancadas superiores do estádio. No mercado secundário, os preços mínimos de entrada têm sido observados a partir de cerca de US$ 450 a US$ 600, à medida que o torneio avança.

A divisão é a seguinte:

  • Categoria 3 (Arquibancada Superior): US$ 120 – US$ 450
  • Categoria 2 (Arquibancada intermediária): US$ 500 – US$ 950
  • Categoria 1 (Nível inferior/Lateral): US$ 1.000 – US$ 2.200
  • Hospitalidade/VIP: US$ 3.000+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Atlanta é um importante centro de viagens e esta partida representa um passo vital para as ambições de ambas as nações na fase eliminatória, espera-se que a demanda local e de visitantes seja significativa. Garantir antecipadamente os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto no Mercedes-Benz Stadium.

Tudo o que você precisa saber sobre o Mercedes-Benz Stadium

O estádio da Geórgia, oficialmente designado como Atlanta Stadium (e conhecido comercialmente como Mercedes-Benz Stadium) para o torneio, é uma obra-prima da inovação arquitetônica e o primeiro estádio esportivo profissional da América do Norte a obter a certificação LEED Platinum.

Localizado no coração do centro de Atlanta, ele possui um teto retrátil único, composto por oito painéis triangulares translúcidos que se movem simultaneamente para criar o efeito visual de uma abertura de câmera se abrindo e fechando. 

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio terá uma capacidade para o torneio de aproximadamente 75.000 lugares. 