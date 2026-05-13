Como comprar ingressos para o jogo República Tcheca x África do Sul: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Mercedes-Benz Stadium e muito mais

A República Tcheca viaja para o Sul para um confronto decisivo do Grupo A contra a África do Sul, em uma partida que promete ser crucial na segunda fase da Copa do Mundo de 2026.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre República Tcheca e África do Sul, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo entre República Tcheca e África do Sul na Copa do Mundo de 2026?

Jogos da República Tcheca na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 12 de junho de 2026 Coreia do Sul x República Tcheca Estádio Akron, Zapopan Ingressos 18 de junho de 2026 República Tcheca x África do Sul Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos 25 de junho de 2026 República Tcheca x México Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos

Jogos da Copa do Mundo de 2026 na África do Sul

Data Calendário Local Ingressos 11 de junho de 2026 México x África do Sul Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos 18 de junho de 2026 República Tcheca x África do Sul Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos 25 de junho de 2026 África do Sul x Coreia do Sul Estádio BBVA, Guadalupe Ingressos

Como comprar ingressos para República Tcheca x África do Sul?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para República Tcheca x África do Sul?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre República Tcheca e África do Sul em Atlanta, os preços básicos são atualmente o foco principal para os torcedores com orçamento limitado. Como ambas as equipes disputam um confronto crucial do Grupo A no Mercedes-Benz Stadium, espera-se que a demanda seja constante, especialmente por parte das grandes comunidades internacionais do sudeste.

Atualmente, os ingressos oficiais mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 120 a US$ 200 nas arquibancadas superiores do estádio. No mercado secundário, os preços mínimos de entrada têm sido observados a partir de cerca de US$ 450 a US$ 600, à medida que o torneio avança.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Arquibancada Superior): US$ 120 – US$ 450

Categoria 2 (Arquibancada intermediária): US$ 500 – US$ 950

Categoria 1 (Nível inferior/Lateral): US$ 1.000 – US$ 2.200

Hospitalidade/VIP: US$ 3.000+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Atlanta é um importante centro de viagens e esta partida representa um passo vital para as ambições de ambas as nações na fase eliminatória, espera-se que a demanda local e de visitantes seja significativa. Garantir antecipadamente os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto no Mercedes-Benz Stadium.

Tudo o que você precisa saber sobre o Mercedes-Benz Stadium

O estádio da Geórgia, oficialmente designado como Atlanta Stadium (e conhecido comercialmente como Mercedes-Benz Stadium) para o torneio, é uma obra-prima da inovação arquitetônica e o primeiro estádio esportivo profissional da América do Norte a obter a certificação LEED Platinum.

Localizado no coração do centro de Atlanta, ele possui um teto retrátil único, composto por oito painéis triangulares translúcidos que se movem simultaneamente para criar o efeito visual de uma abertura de câmera se abrindo e fechando.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio terá uma capacidade para o torneio de aproximadamente 75.000 lugares.