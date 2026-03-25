Como comprar ingressos para o jogo Polônia x Albânia pelas eliminatórias da Copa do Mundo: partida de 26 de março, preços e mais

A Albânia comemorou sua primeira vitória sobre a Polônia em 70 anos durante as eliminatórias da Euro 2024, há três anos. A Polônia busca agora vingar essa derrota em Varsóvia, quando as duas seleções se enfrentarem na semifinal da repescagem para a Copa do Mundo de 2026.

As equipes se enfrentaram regularmente em partidas oficiais ao longo dos anos e, embora a Polônia tenha uma vantagem confortável no histórico de confrontos diretos, a Albânia tem se mostrado um adversário difícil de vencer. Podemos esperar mais um confronto emocionante, com o vencedor enfrentando a Ucrânia ou a Suécia na final da repescagem (31 de março).

Deixe que o GOAL lhe forneça todas as informações essenciais de que você precisa para a próxima partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Polônia e Albânia, incluindo onde comprar ingressos e quanto eles custarão.

Quando será a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Polônia e Albânia?

Data Horário (hora local) Local Ingressos Qui, 26 de março Polônia x Albânia (20h45) Estádio Nacional (Varsóvia) Ingressos

Como comprar ingressos para o jogo Polônia x Albânia pelas eliminatórias da Copa do Mundo

Os ingressos para o jogo Polônia x Albânia começaram a ser vendidos no final de janeiro pelo site da Federação Polonesa de Futebol (PZPN).

De acordo com os regulamentos, apenas 5% da capacidade do estádio estará disponível para os torcedores visitantes, ou seja, 2.900 ingressos para os torcedores albaneses, enquanto 55.100 estarão disponíveis para os torcedores da casa.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos no mercado secundário, como o StubHub, para aqueles que buscam adquirir ingressos de última hora por meio de canais alternativos.

Ingressos para a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Polônia e Albânia: quanto custam?

Os preços dos ingressos para os jogos da seleção polonesa podem variar, dependendo da localização do assento, do pacote e do adversário. As categorias para a próxima partida de repescagem contra a Albânia eram as seguintes, por canais oficiais:

Categoria 1 (arquibancadas laterais): 240 PLN (56 €)

240 PLN (56 €) Categoria 2 (setores de canto): 180 PLN (42 €)

180 PLN (42 €) Categoria 3 (atrás dos gols): 120 PLN (28 €)

Os preços apresentados são para adultos. Também há descontos disponíveis para torcedores com deficiência e menores de 12 anos.

Lembre-se de acompanhar os sites das federações nacionais de futebol relevantes para obter informações adicionais, bem como sites de revenda secundária, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

O que você pode esperar da partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Polônia e Albânia?

Depois de chegar às finais da Copa do Mundo de 2018 e 2022, esta será a melhor sequência de participações consecutivas da Polônia na Copa do Mundo em 40 anos, caso consiga se classificar para o grande evento de futebol deste verão na América do Norte.

Apesar de ter perdido a vaga automática na Copa do Mundo, terminando em segundo lugar atrás da Holanda em seu grupo de qualificação, a Polônia teve um 2025 muito positivo, especialmente em casa, onde permaneceu invicta, com cinco vitórias, um empate e apenas dois gols sofridos.

Tendo se classificado para duas das três últimas edições do Campeonato Europeu, a Albânia busca agora avançar ainda mais no cenário internacional, alcançando sua primeira participação na fase final da Copa do Mundo.

A Polônia sabe que não pode subestimar o desafio dos Kuqezinjte (vermelhos e pretos). O reinado de sucesso de Sylvinho como técnico da Albânia foi construído sobre uma defesa sólida. A equipe sofreu apenas cinco gols, terminando como vice-campeã do grupo, sendo que quatro desses gols foram sofridos em duas partidas contra a Inglaterra.