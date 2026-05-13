Como comprar ingressos para o jogo Paraguai x Austrália: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Levi's Stadium e muito mais

Paraguai e Austrália se enfrentam na Copa do Mundo de 2026, quando o Grupo D chega ao seu clímax.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Paraguai e Austrália, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo entre Paraguai e Austrália na Copa do Mundo de 2026?

Jogos do Paraguai na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 12 de junho de 2026 Estados Unidos x Paraguai SoFi Stadium, Inglewood Ingressos 19 de junho de 2026 Turquia x Paraguai Estádio Levi's, Santa Clara Ingressos 26 de junho de 2026 Paraguai x Austrália Levi's Stadium, Santa Clara Ingressos

Jogos da Austrália na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 13 de junho de 2026 Austrália x Turquia Estádio BC Place, Vancouver Ingressos 19 de junho de 2025 Estados Unidos x Austrália Lumen Field, Seattle Ingressos 26 de junho de 2026 Paraguai x Austrália Levi's Stadium, Santa Clara Ingressos

Como comprar ingressos para Paraguai x Austrália?

Os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os sorteios aleatórios antecipados) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Paraguai x Austrália?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar muito dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre Paraguai e Austrália, os preços básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como a nação anfitriã entra em campo para uma final decisiva da fase de grupos, espera-se que a demanda esteja entre as mais altas da primeira rodada.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 400 a US$ 550 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Nível Superior): US$ 400 - US$ 750

Categoria 2 (Nível Médio): $800 - $1.300

Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $1.500 - $3.500

Hospitalidade/VIP: $4.000+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como a Califórnia é um destino global de primeira linha e um importante centro para a equipe anfitriã, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta. Garantir os ingressos disponíveis da Categoria 3 com antecedência é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto de alto risco no Levi's Stadium.

Histórico de confrontos diretos entre Paraguai e Austrália

PAR Outros AUS 0 1 Empate 1 Austrália 1 - 0 Paraguai

Austrália 1 - 1 Paraguai 1 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 0/2 Ambos os times marcam 1/2

Tudo o que você precisa saber sobre o Levi's Stadium

O Levi's Stadium é amplamente considerado um dos estádios mais ecológicos do mundo, com um “telhado vivo” e painéis solares que geram energia suficiente para abastecer o estádio durante os dias de jogo.

O estádio pode ser ampliado para acomodar aproximadamente 71.000 espectadores em grandes partidas internacionais de futebol. Ele sediará seis partidas da Copa do Mundo de 2026, incluindo um confronto das oitavas de final em 1º de julho.

Um telhado verde de 2.500 metros quadrados no topo da torre de suítes ajuda a regular a temperatura do edifício e proporciona uma estética única para as transmissões aéreas. 🌿

Como sede do time do Vale do Silício, o local conta com uma das redes Wi-Fi mais rápidas entre todos os recintos esportivos, projetada para suportar dezenas de milhares de torcedores transmitindo e compartilhando conteúdo simultaneamente.