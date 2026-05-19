Como comprar ingressos para o jogo Panamá x Inglaterra: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o MetLife Stadium e muito mais

A Inglaterra encerra sua participação no Grupo L da Copa do Mundo de 2026 contra o Panamá, no dia 27 de junho.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo Panamá x Inglaterra, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.
Quando será o jogo entre África do Sul e Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2026?
Jogos do Panamá na Copa do Mundo de 2026
Data
Calendário
Local
Ingressos
17 de junho de 2026
Gana x Panamá
BMO Field, Toronto
23 de junho de 2025
Panamá x Croácia
BMO Field, Toronto
27 de junho de 2026
Panamá x Inglaterra
MetLife Stadium, East Rutherford
Jogos da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026
Data
Calendário
Local
Ingressos
17 de junho
Inglaterra x Croácia
AT&T Stadium, Dallas
23 de junho
Inglaterra x Gana
Estádio Gillette, Massachusetts
27 de junho
Panamá x Inglaterra
Estádio MetLife, East Rutherford
Como comprar ingressos para Panamá x Inglaterra?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.
Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:
- Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Quanto custam os ingressos para Panamá x Inglaterra?
Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar muito dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.
Para a partida entre Panamá e Inglaterra em Nova Jersey, os preços básicos são atualmente a maior atração para os fãs com orçamento limitado. Como a nação anfitriã entra em campo para uma final decisiva da fase de grupos, espera-se que a demanda esteja entre as mais altas da primeira rodada.
Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 400 a US$ 550 nas arquibancadas superiores do estádio.
A divisão é a seguinte:
- Categoria 3 (Nível Superior): US$ 400 - US$ 750
- Categoria 2 (Nível Médio): $800 - $1.300
- Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $1.500 - $3.500
- Hospitalidade/VIP: $4.000+
É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Nova Jersey é um destino global de primeira linha e um importante centro para a equipe anfitriã, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta. Garantir os ingressos disponíveis da Categoria 3 com antecedência é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto de alto risco.
Histórico de confrontos diretos entre Panamá e Inglaterra
Tudo o que você precisa saber sobre o MetLife Stadium
O MetLife Stadium é um complexo multifuncional localizado no Meadowlands Sports Complex, em East Rutherford, Nova Jersey, a cerca de oito quilômetros a oeste da cidade de Nova York.
O estádio foi inaugurado em 2010, substituindo o Giants Stadium, e serve como sede habitual dos New York Giants e New York Jets, times famosos da NFL.
O MetLife Stadium tem vasta experiência na realização de partidas de futebol, tendo sediado jogos em vários torneios no passado, incluindo a CONCACAF Gold Cup (2011 e 2015) e a Copa América (2024).
Ele se preparou para sediar a final da Copa do Mundo da FIFA 2026 ao receber a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA no início deste ano, com o Chelsea enfrentando o Paris Saint-Germain diante de uma torcida de 81.118 pessoas.