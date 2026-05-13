Como comprar ingressos para o jogo Panamá x Croácia: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o BMO Field e muito mais

A Croácia viaja a Toronto para enfrentar o Panamá na segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo Panamá x Croácia, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo Panamá x Croácia na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - L BMO Field

Jogos do Panamá na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 17 de junho de 2026 Gana x Panamá BMO Field, Toronto Ingressos 23 de junho de 2026 Panamá x Croácia BMO Field, Toronto Ingressos 27 de junho de 2026 Panamá x Inglaterra MetLife Stadium, Nova Jersey Ingressos

Jogos da Croácia na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 17 de junho de 2026 Inglaterra x Croácia AT&T Stadium, Arlington Ingressos 23 de junho de 2026 Panamá x Croácia BMO Field, Toronto Ingressos 27 de junho de 2026 Croácia x Gana Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos

Como comprar ingressos para Panamá x Croácia?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os sorteios aleatórios antecipados) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Panamá x Croácia?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre Panamá e Croácia em Toronto, os preços básicos são atualmente um grande atrativo para os torcedores que querem assistir a esse confronto. Os medalhistas de bronze de 2022 esperam causar um grande impacto aqui e ajudar a dar uma despedida digna ao seu lendário capitão.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 510 a US$ 750 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Nível Superior): US$ 510 – US$ 800

Categoria 2 (Nível Médio): $850 – $1.200

Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $1.250 – $2.500

Hospitalidade/VIP: $1.770+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Toronto é um importante centro histórico e a partida será disputada em um sábado, espera-se que a demanda local por um confronto tão decisivo para a classificação do grupo seja excepcionalmente alta. Garantir antecipadamente os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a esse confronto no Lincoln Financial Field.

Tudo o que você precisa saber sobre o Toronto Stadium

O BMO Field, em Toronto, que será chamado de Estádio de Toronto durante o torneio para cumprir as normas de patrocínio da FIFA, passou por transformações significativas para a Copa do Mundo de 2026.

A capacidade foi aumentada de aproximadamente 30.000 para 45.736 com a instalação de 17.756 assentos temporários. Essas seções adicionais foram necessárias para ultrapassar o mínimo de 40.000 assentos exigido pela FIFA para sediar partidas.

Quatro novos painéis de vídeo com mais de cinco milhões de pixels LED foram adicionados, e as instalações de Wi-Fi e produção de vídeo do local foram modernizadas.

O estádio sediará seis partidas, incluindo a estreia do Canadá contra a Bósnia e Herzegovina.