Como comprar ingressos para o jogo Panamá x Croácia: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o BMO Field e muito mais

A Croácia viaja a Toronto para enfrentar o Panamá na segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo Panamá x Croácia, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.
Quando será o jogo Panamá x Croácia na Copa do Mundo de 2026?
Jogos do Panamá na Copa do Mundo de 2026
Data
Calendário
Local
Ingressos
17 de junho de 2026
Gana x Panamá
BMO Field, Toronto
23 de junho de 2026
Panamá x Croácia
BMO Field, Toronto
27 de junho de 2026
Panamá x Inglaterra
MetLife Stadium, Nova Jersey
Jogos da Croácia na Copa do Mundo de 2026
Data
Calendário
Local
Ingressos
17 de junho de 2026
Inglaterra x Croácia
AT&T Stadium, Arlington
23 de junho de 2026
Panamá x Croácia
BMO Field, Toronto
27 de junho de 2026
Croácia x Gana
Lincoln Financial Field, Filadélfia
Como comprar ingressos para Panamá x Croácia?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os sorteios aleatórios antecipados) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.
Aqui está a situação atual da venda de ingressos:
- Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Quanto custam os ingressos para Panamá x Croácia?
Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.
Para a partida entre Panamá e Croácia em Toronto, os preços básicos são atualmente um grande atrativo para os torcedores que querem assistir a esse confronto. Os medalhistas de bronze de 2022 esperam causar um grande impacto aqui e ajudar a dar uma despedida digna ao seu lendário capitão.
Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 510 a US$ 750 nas arquibancadas superiores do estádio.
A divisão é a seguinte:
- Categoria 3 (Nível Superior): US$ 510 – US$ 800
- Categoria 2 (Nível Médio): $850 – $1.200
- Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $1.250 – $2.500
- Hospitalidade/VIP: $1.770+
É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Toronto é um importante centro histórico e a partida será disputada em um sábado, espera-se que a demanda local por um confronto tão decisivo para a classificação do grupo seja excepcionalmente alta. Garantir antecipadamente os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a esse confronto no Lincoln Financial Field.
Tudo o que você precisa saber sobre o Toronto Stadium
O BMO Field, em Toronto, que será chamado de Estádio de Toronto durante o torneio para cumprir as normas de patrocínio da FIFA, passou por transformações significativas para a Copa do Mundo de 2026.
A capacidade foi aumentada de aproximadamente 30.000 para 45.736 com a instalação de 17.756 assentos temporários. Essas seções adicionais foram necessárias para ultrapassar o mínimo de 40.000 assentos exigido pela FIFA para sediar partidas.
Quatro novos painéis de vídeo com mais de cinco milhões de pixels LED foram adicionados, e as instalações de Wi-Fi e produção de vídeo do local foram modernizadas.
O estádio sediará seis partidas, incluindo a estreia do Canadá contra a Bósnia e Herzegovina.