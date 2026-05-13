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Como comprar ingressos para o jogo Nova Zelândia x Egito: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o BC Place e muito mais

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Veja aqui exatamente como você pode garantir seus ingressos para o jogo entre Nova Zelândia e Egito na Copa do Mundo da FIFA de 2026.

A Copa do Mundo da FIFA 2026 promete trazer mais um mês inesquecível de futebol pelos Estados Unidos, México e Canadá, com a Nova Zelândia enfrentando o Egito em Vancouver, no BC Place, durante a fase de grupos.

Espera-se que a partida atraia grande interesse dos fãs de futebol da Oceania, África e Oriente Médio, especialmente porque o Egito continua sendo uma das seleções mais acompanhadas do continente.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para o jogo Nova Zelândia x Egito, incluindo preços, opções de hospitalidade, informações sobre o local e onde garantir os lugares mais baratos online antes que a disponibilidade se esgote.

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Quando é o jogo entre Nova Zelândia e Egito?

Data e horaPartidaLocalIngressos
21 de junho de 2026 - 19hNova Zelândia x EgitoBC Place, VancouverIngressos

Jogos da Nova Zelândia na Copa do Mundo de 2026

DataCalendárioLocalIngressos
15 de junho de 2026Irã x Nova ZelândiaEstádio de Los Angeles, Los AngelesIngressos
21 de junho de 2026Nova Zelândia x EgitoBC Place, VancouverIngressos 
26 de junho de 2026Nova Zelândia x BélgicaBC Place, VancouverIngressos

Jogos do Egito na Copa do Mundo de 2026

DataCalendárioLocalIngressos
15 de junho de 2026Bélgica x EgitoSeattle Stadium, SeattleIngressos
21 de junho de 2026Nova Zelândia x EgitoBC Place, VancouverIngressos 
26 de junho de 2026Egito x IrãSeattle Stadium, SeattleIngressos

Como posso conseguir ingressos para o jogo Nova Zelândia x Egito?

Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para o jogo Nova Zelândia x Egito na Copa do Mundo da FIFA 2026.

  • Vendas oficiais da FIFA: A FIFA continua a disponibilizar ingressos em várias fases, incluindo sorteios aleatórios e vendas finais por ordem de chegada.
  • Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados com segurança através do mercado oficial de revenda da FIFA.
  • Plataformas secundárias de ingressos: sites como o StubHub continuam sendo uma alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com alta demanda.
  • Pacotes de hospitalidade: as experiências de hospitalidade premium incluem assentos VIP, lounges de luxo, serviço de catering exclusivo e acesso premium nos dias de jogo.

Espera-se que todos os ingressos da Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam digitais e entregues por meio do aplicativo oficial de ingressos da FIFA para dispositivos móveis.

Recomenda-se aos torcedores que procuram os ingressos mais baratos para o jogo entre Nova Zelândia e Egito que acompanhem a disponibilidade de ingressos com antecedência, especialmente porque os preços nas plataformas de revenda podem subir rapidamente à medida que a data do jogo se aproxima

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Quanto custam os ingressos para o jogo entre Nova Zelândia e Egito?

A FIFA introduziu preços dinâmicos para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os preços dos ingressos variam de acordo com a categoria de assento, a seção do estádio e a demanda geral do mercado.

Os jogos da fase de grupos continuam sendo uma das oportunidades mais acessíveis para os torcedores assistirem à Copa do Mundo ao vivo, com assentos da categoria básica disponíveis em todas as cidades-sede nos EUA, Canadá e México.

Estima-se que os ingressos mais baratos para o jogo entre Nova Zelândia e Egito custem atualmente entre aproximadamente US$ 70 e US$ 140, dependendo da localização dos assentos e da demanda no mercado de revenda.

CategoriaFase de GruposOitavas de final - Quartas de finalSemifinais e Final
Categoria 1$250 - $400$600 - $1.200$1.500 - $6.730
Categoria 2$150 - $280$400 - $800$1.000 - $4.210
Categoria 3$100 - $200$200 - $500$600 - $2.790
Categoria 4$60 - $120$150 - $350$400 - $2.030

Os fãs que buscam os melhores preços devem procurar comprar com antecedência, antes que o estoque se esgote e os preços de revenda aumentem à medida que o torneio se aproxima.

Tudo o que você precisa saber sobre o BC Place

A partida entre Nova Zelândia e Egito será disputada no BC Place, em Vancouver, um dos principais complexos esportivos e de entretenimento do Canadá.

Localizado no centro de Vancouver, o BC Place é conhecido por suas instalações modernas, teto retrátil e atmosfera eletrizante durante grandes eventos esportivos.

O estádio recebe regularmente partidas internacionais de futebol, shows e grandes eventos esportivos, e está prestes a se tornar um dos principais locais canadenses durante a Copa do Mundo da FIFA 2026.

Espera-se que o BC Place receba mais de 50.000 torcedores durante as partidas da Copa do Mundo.

Espera-se que a atmosfera no estádio seja vibrante, especialmente com os torcedores egípcios, conhecidos por criarem cenas apaixonadas e energéticas durante torneios internacionais.

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