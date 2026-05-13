Como comprar ingressos para o jogo Nova Zelândia x Egito: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o BC Place e muito mais

A Copa do Mundo da FIFA 2026 promete trazer mais um mês inesquecível de futebol pelos Estados Unidos, México e Canadá, com a Nova Zelândia enfrentando o Egito em Vancouver, no BC Place, durante a fase de grupos.

Espera-se que a partida atraia grande interesse dos fãs de futebol da Oceania, África e Oriente Médio, especialmente porque o Egito continua sendo uma das seleções mais acompanhadas do continente.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para o jogo Nova Zelândia x Egito, incluindo preços, opções de hospitalidade, informações sobre o local e onde garantir os lugares mais baratos online antes que a disponibilidade se esgote.

Quando é o jogo entre Nova Zelândia e Egito?

Data e hora Partida Local Ingressos 21 de junho de 2026 - 19h Nova Zelândia x Egito BC Place, Vancouver Ingressos

Jogos da Nova Zelândia na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 15 de junho de 2026 Irã x Nova Zelândia Estádio de Los Angeles, Los Angeles Ingressos 21 de junho de 2026 Nova Zelândia x Egito BC Place, Vancouver Ingressos 26 de junho de 2026 Nova Zelândia x Bélgica BC Place, Vancouver Ingressos

Jogos do Egito na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 15 de junho de 2026 Bélgica x Egito Seattle Stadium, Seattle Ingressos 21 de junho de 2026 Nova Zelândia x Egito BC Place, Vancouver Ingressos 26 de junho de 2026 Egito x Irã Seattle Stadium, Seattle Ingressos

Como posso conseguir ingressos para o jogo Nova Zelândia x Egito?

Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para o jogo Nova Zelândia x Egito na Copa do Mundo da FIFA 2026.

Vendas oficiais da FIFA: A FIFA continua a disponibilizar ingressos em várias fases, incluindo sorteios aleatórios e vendas finais por ordem de chegada.

A FIFA continua a disponibilizar ingressos em várias fases, incluindo sorteios aleatórios e vendas finais por ordem de chegada. Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados com segurança através do mercado oficial de revenda da FIFA.

Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados com segurança através do mercado oficial de revenda da FIFA. Plataformas secundárias de ingressos: sites como o StubHub continuam sendo uma alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com alta demanda.

sites como o StubHub continuam sendo uma alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com alta demanda. Pacotes de hospitalidade: as experiências de hospitalidade premium incluem assentos VIP, lounges de luxo, serviço de catering exclusivo e acesso premium nos dias de jogo.

Espera-se que todos os ingressos da Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam digitais e entregues por meio do aplicativo oficial de ingressos da FIFA para dispositivos móveis.

Recomenda-se aos torcedores que procuram os ingressos mais baratos para o jogo entre Nova Zelândia e Egito que acompanhem a disponibilidade de ingressos com antecedência, especialmente porque os preços nas plataformas de revenda podem subir rapidamente à medida que a data do jogo se aproxima

Quanto custam os ingressos para o jogo entre Nova Zelândia e Egito?

A FIFA introduziu preços dinâmicos para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os preços dos ingressos variam de acordo com a categoria de assento, a seção do estádio e a demanda geral do mercado.

Os jogos da fase de grupos continuam sendo uma das oportunidades mais acessíveis para os torcedores assistirem à Copa do Mundo ao vivo, com assentos da categoria básica disponíveis em todas as cidades-sede nos EUA, Canadá e México.

Estima-se que os ingressos mais baratos para o jogo entre Nova Zelândia e Egito custem atualmente entre aproximadamente US$ 70 e US$ 140, dependendo da localização dos assentos e da demanda no mercado de revenda.

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Os fãs que buscam os melhores preços devem procurar comprar com antecedência, antes que o estoque se esgote e os preços de revenda aumentem à medida que o torneio se aproxima.

Tudo o que você precisa saber sobre o BC Place

A partida entre Nova Zelândia e Egito será disputada no BC Place, em Vancouver, um dos principais complexos esportivos e de entretenimento do Canadá.

Localizado no centro de Vancouver, o BC Place é conhecido por suas instalações modernas, teto retrátil e atmosfera eletrizante durante grandes eventos esportivos.

O estádio recebe regularmente partidas internacionais de futebol, shows e grandes eventos esportivos, e está prestes a se tornar um dos principais locais canadenses durante a Copa do Mundo da FIFA 2026.

Espera-se que o BC Place receba mais de 50.000 torcedores durante as partidas da Copa do Mundo.

Espera-se que a atmosfera no estádio seja vibrante, especialmente com os torcedores egípcios, conhecidos por criarem cenas apaixonadas e energéticas durante torneios internacionais.