Como comprar ingressos para o jogo Nova Zelândia x Egito: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o BC Place e muito mais

A Copa do Mundo da FIFA 2026 promete trazer mais um mês inesquecível de futebol pelos Estados Unidos, México e Canadá, com a Nova Zelândia enfrentando o Egito em Vancouver, no BC Place, durante a fase de grupos.
Espera-se que a partida atraia grande interesse dos fãs de futebol da Oceania, África e Oriente Médio, especialmente porque o Egito continua sendo uma das seleções mais acompanhadas do continente.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para o jogo Nova Zelândia x Egito, incluindo preços, opções de hospitalidade, informações sobre o local e onde garantir os lugares mais baratos online antes que a disponibilidade se esgote.
Quando é o jogo entre Nova Zelândia e Egito?
|Data e hora
|Partida
|Local
|Ingressos
|21 de junho de 2026 - 19h
|Nova Zelândia x Egito
|BC Place, Vancouver
|Ingressos
Jogos da Nova Zelândia na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Calendário
|Local
|Ingressos
|15 de junho de 2026
|Irã x Nova Zelândia
|Estádio de Los Angeles, Los Angeles
|Ingressos
|21 de junho de 2026
|Nova Zelândia x Egito
|BC Place, Vancouver
|Ingressos
|26 de junho de 2026
|Nova Zelândia x Bélgica
|BC Place, Vancouver
|Ingressos
Jogos do Egito na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Calendário
|Local
|Ingressos
|15 de junho de 2026
|Bélgica x Egito
|Seattle Stadium, Seattle
|Ingressos
|21 de junho de 2026
|Nova Zelândia x Egito
|BC Place, Vancouver
|Ingressos
|26 de junho de 2026
|Egito x Irã
|Seattle Stadium, Seattle
|Ingressos
Como posso conseguir ingressos para o jogo Nova Zelândia x Egito?
Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para o jogo Nova Zelândia x Egito na Copa do Mundo da FIFA 2026.
- Vendas oficiais da FIFA: A FIFA continua a disponibilizar ingressos em várias fases, incluindo sorteios aleatórios e vendas finais por ordem de chegada.
- Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados com segurança através do mercado oficial de revenda da FIFA.
- Plataformas secundárias de ingressos: sites como o StubHub continuam sendo uma alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com alta demanda.
- Pacotes de hospitalidade: as experiências de hospitalidade premium incluem assentos VIP, lounges de luxo, serviço de catering exclusivo e acesso premium nos dias de jogo.
Espera-se que todos os ingressos da Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam digitais e entregues por meio do aplicativo oficial de ingressos da FIFA para dispositivos móveis.
Recomenda-se aos torcedores que procuram os ingressos mais baratos para o jogo entre Nova Zelândia e Egito que acompanhem a disponibilidade de ingressos com antecedência, especialmente porque os preços nas plataformas de revenda podem subir rapidamente à medida que a data do jogo se aproxima
Quanto custam os ingressos para o jogo entre Nova Zelândia e Egito?
A FIFA introduziu preços dinâmicos para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os preços dos ingressos variam de acordo com a categoria de assento, a seção do estádio e a demanda geral do mercado.
Os jogos da fase de grupos continuam sendo uma das oportunidades mais acessíveis para os torcedores assistirem à Copa do Mundo ao vivo, com assentos da categoria básica disponíveis em todas as cidades-sede nos EUA, Canadá e México.
Estima-se que os ingressos mais baratos para o jogo entre Nova Zelândia e Egito custem atualmente entre aproximadamente US$ 70 e US$ 140, dependendo da localização dos assentos e da demanda no mercado de revenda.
|Categoria
|Fase de Grupos
|Oitavas de final - Quartas de final
|Semifinais e Final
|Categoria 1
|$250 - $400
|$600 - $1.200
|$1.500 - $6.730
|Categoria 2
|$150 - $280
|$400 - $800
|$1.000 - $4.210
|Categoria 3
|$100 - $200
|$200 - $500
|$600 - $2.790
|Categoria 4
|$60 - $120
|$150 - $350
|$400 - $2.030
Os fãs que buscam os melhores preços devem procurar comprar com antecedência, antes que o estoque se esgote e os preços de revenda aumentem à medida que o torneio se aproxima.
Tudo o que você precisa saber sobre o BC Place
A partida entre Nova Zelândia e Egito será disputada no BC Place, em Vancouver, um dos principais complexos esportivos e de entretenimento do Canadá.
Localizado no centro de Vancouver, o BC Place é conhecido por suas instalações modernas, teto retrátil e atmosfera eletrizante durante grandes eventos esportivos.
O estádio recebe regularmente partidas internacionais de futebol, shows e grandes eventos esportivos, e está prestes a se tornar um dos principais locais canadenses durante a Copa do Mundo da FIFA 2026.
Espera-se que o BC Place receba mais de 50.000 torcedores durante as partidas da Copa do Mundo.
Espera-se que a atmosfera no estádio seja vibrante, especialmente com os torcedores egípcios, conhecidos por criarem cenas apaixonadas e energéticas durante torneios internacionais.