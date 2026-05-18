Como comprar ingressos para o jogo Nova Zelândia x Bélgica: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o BC Place e muito mais

A Nova Zelândia, considerada azarão, enfrenta a Bélgica neste confronto potencialmente decisivo da 3ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026. O jogo será disputado em Vancouver, no Canadá, no dia 26 de junho. O pontapé inicial está marcado para as 23h (horário da costa leste dos EUA).

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Nova Zelândia e Bélgica, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo entre Nova Zelândia e Bélgica na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - G BC Place

Jogos da Nova Zelândia na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

Data Jogo Local Ingressos Seg, 15 de junho Irã x Nova Zelândia SoFi Stadium, Califórnia Ingressos Dom, 21 de junho Nova Zelândia x Egito BC Place, Vancouver Ingressos Sexta-feira, 26 de junho Nova Zelândia x Bélgica BC Place, Vancouver Ingressos

Jogos da Bélgica na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 15 de junho de 2026 Bélgica x Egito Lumen Field, Seattle Ingressos 21 de junho de 2025 Bélgica x Irã SoFi Stadium, Califórnia Ingressos 26 de junho de 2026 Nova Zelândia x Bélgica BC Place, Vancouver Ingressos

Como comprar ingressos para o jogo Nova Zelândia x Bélgica?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para o jogo Nova Zelândia x Bélgica?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante de acordo com a categoria do assento e a proximidade da data do jogo.

Para a partida entre Nova Zelândia e Bélgica em Vancouver, os preços básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como a nação anfitriã entra em campo para uma decisiva final de grupo, espera-se que a demanda esteja entre as mais altas da fase de grupos.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 400 a US$ 550 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Nível Superior): US$ 400 - US$ 750

Categoria 2 (Nível Médio): $800 - $1.300

Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $1.500 - $3.500

Hospitalidade/VIP: $4.000+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Vancouver é um destino global de primeira linha e um importante centro para a equipe anfitriã, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta. Garantir os ingressos disponíveis da Categoria 3 com antecedência é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto de alto risco.

Onde será o jogo Nova Zelândia x Bélgica?

O jogo Nova Zelândia x Bélgica será realizado no BC Place, em Vancouver, Canadá.

Localizado no coração do centro de Vancouver, na Colúmbia Britânica, o estádio é mundialmente conhecido por seu enorme telão 4K suspenso no centro do campo — o segundo maior da América do Norte —, que garante a todos os torcedores uma visão nítida dos replays e da ação ao vivo.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio terá capacidade para aproximadamente 54.000 lugares.