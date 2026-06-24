O Grupo I da Copa do Mundo chega a um desfecho dramático nesta sexta-feira (26 de junho) no Gillette Stadium, em Foxborough. Embora tanto a Noruega quanto a França já tenham garantido a classificação para as oitavas de final, o resultado da partida decidirá quem ficará na liderança da tabela do grupo. É um jogo imperdível, e ainda dá tempo de comprar ingressos.

Além de ser um confronto decisivo para a classificação do grupo, o jogo também coloca frente a frente dois dos atacantes mais letais do mundo: o norueguês Erling Haaland e o francês Kylian Mbappé.

Ambos os craques já começaram com tudo na Copa do Mundo da FIFA 2026, marcando quatro gols cada um nas duas primeiras partidas da fase de grupos contra o Senegal e o Iraque. Mbappé é agora o maior artilheiro da história da França, tendo ultrapassado a marca de Olivier Giroud, enquanto Haaland elevou seu total de gols para 59 em apenas 52 partidas.

Deixe que o GOAL forneça todas as informações essenciais sobre os ingressos para a partida da Copa do Mundo entre Noruega e França no Gillette Stadium, incluindo onde comprá-los e quanto custarão.

Quando será a partida entre Noruega e França?

Data Jogo (horário local do início) Local Ingressos Sexta-feira, 26 de junho Noruega x França (15h, horário da costa leste dos EUA) Gillette Stadium (Foxborough) Ingressos

Jogos da Noruega na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (horário local do início) Local Resultado final / Ingressos Terça-feira, 16 de junho Noruega x Iraque (18h, horário da costa leste dos EUA) Gillette Stadium (Foxborough) A Noruega venceu por 4 a 1 Segunda-feira, 22 de junho Noruega x Senegal (20h, horário da costa leste) Estádio MetLife (East Rutherford) A Noruega venceu por 3 a 2 Sexta-feira, 26 de junho Noruega x França (15h, horário da costa leste dos EUA) Estádio Gillette (Foxborough) Ingressos Terça-feira, 30 de junho Noruega x A definir – Oitavas de final (A definir) A definir Ingressos

Jogos da França na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (hora local do início) Local Ingressos Terça-feira, 16 de junho França x Senegal (15h, horário da costa leste dos EUA) MetLife Stadium (East Rutherford) A França venceu por 3 a 1 Segunda-feira, 22 de junho França x Iraque (17h, horário da costa leste dos EUA) Lincoln Financial Field (Filadélfia) A França venceu por 3 a 0 Sexta-feira, 26 de junho França x Noruega (15h, horário da costa leste) Gillette Stadium (Foxborough) Ingressos Terça-feira, 30 de junho França x A definir – Oitavas de final (A definir) A definir Ingressos

Como comprar ingressos para o jogo Noruega x França na Copa do Mundo

Veja a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA. Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio. Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Ingressos para Noruega x França na Copa do Mundo: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de grupos Oitavas de final – Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 US$ 250 – US$ 400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350

Histórico de confrontos diretos entre Noruega e França

Data Partida Resultado Local Maio de 2014 Amistoso: França x Noruega 4 a 0 Paris (França) Agosto de 2010 Amistoso: Noruega x França 2 a 1 Oslo (Noruega) Fevereiro de 1998 Amistoso: França x Noruega 3 a 3 Marselha (França) Julho de 1995 Amistoso: Noruega x França 0 a 0 Oslo (Noruega) Setembro de 1989 Eliminatórias da Copa do Mundo: Noruega x França 1 a 1 Oslo (Noruega) Setembro de 1988 Eliminatórias da Copa do Mundo: França x Noruega 1 a 0 Paris (França) Outubro de 1987 Eliminatórias do Campeonato Europeu: França x Noruega 1 a 1 Paris (França) Junho de 1987 Eliminatórias do Campeonato Europeu: Noruega x França 2 a 0 Oslo (Noruega) Setembro de 1971 Eliminatórias do Campeonato Europeu: Noruega x França 1 a 3 Oslo (Noruega) Novembro de 1970 Eliminatórias do Campeonato Europeu: França x Noruega 3 a 1 Lyon (França) Setembro de 1969 Eliminatórias da Copa do Mundo: Noruega x França 1 a 3 Oslo (Noruega) Novembro de 1968 Eliminatórias da Copa do Mundo: França x Noruega 0 a 1 Estrasburgo (França) Setembro de 1965 Eliminatória da Copa do Mundo: Noruega x França 0 a 1 Oslo (Noruega) Novembro de 1964 Eliminatória da Copa do Mundo: França x Noruega 1 a 0 Paris (França) Outubro de 1923 Amistoso: França x Noruega 0 a 2 Paris (França) Junho de 1922 Amistoso: Noruega x França 7 a 0 Oslo (Noruega)

Previsão do jogo Noruega x França na Copa do Mundo

Multidões de fãs de Erling Haaland estão em êxtase, pois terão a oportunidade de ver o sensacional atacante escandinavo em ação na Copa do Mundo neste verão.

Como a Noruega não se classificava para um grande torneio há mais de 25 anos, muitos achavam que nunca teriam a chance de ver Haaland e seus companheiros no maior espetáculo esportivo do planeta. No entanto, após uma campanha brilhante nas eliminatórias, inúmeros torcedores noruegueses viajaram para a América do Norte.

A França busca se tornar a terceira seleção, depois da Alemanha e do Brasil, a disputar três finais consecutivas da Copa do Mundo, tendo vencido em 2018 e ficado em segundo lugar em 2022.

É claro que a França teve a sorte de contar com um elenco repleto de talentos ao longo dos anos. Durante suas duas campanhas triunfantes na Copa do Mundo, em 1998 e 2018, nomes como Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Marcel Desailly, N’Golo Kanté e Antoine Griezmann ajudaram a comandar o time e a conduzi-lo ao sucesso. Agora, a equipe conta com lendas modernas como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise para conquistar títulos no cenário mundial.

Embora o histórico de confrontos entre a Noruega e a França tenha sido bastante equilibrado ao longo dos anos, os Bleus conquistaram uma vitória esmagadora por 4 a 0 no último encontro entre as duas seleções, em um amistoso no Stade de France, em 2014, com gols de Paul Pogba, Olivier Giroud (duas vezes) e Loïc Rémy.

Tudo o que você precisa saber sobre o Gillette Stadium

O Gillette Stadium é um estádio multiuso localizado em Foxborough, Massachusetts. O estádio fica a aproximadamente 20 milhas a sudoeste do centro de Boston. Desde sua inauguração, em 2002, ele tem servido como sede regular tanto do New England Patriots, da NFL, quanto do New England Revolution, da MLS.

Além do futebol americano, uma série de grandes estrelas da música mundial já se apresentou no local em Foxborough. Em 2025, AC/DC, Kendrick Lamar, Post Malone, The Weeknd e Coldplay foram apenas alguns dos artistas que realizaram shows lá. Ainda este ano, nomes como Usher, Bruno Mars e Ed Sheeran, entre muitos outros, também se apresentarão no Gillette Stadium.

Para a Copa do Mundo da FIFA 2026, a capacidade do Gillette Stadium é de 65.000 lugares, incluindo 5.876 assentos VIP e 82 suítes de luxo. Incluindo o jogo Noruega x França, o estádio sediará sete partidas da Copa do Mundo de 2026 no total: cinco partidas da fase de grupos e duas da fase eliminatória.