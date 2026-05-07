Como comprar ingressos para o jogo México x Coreia do Sul: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Estádio Akron e muito mais

No dia 18 de junho, o México enfrenta a Coreia do Sul no Estádio Akron, e Guadalajara vai estar em festa. O México, um dos anfitriões da Copa do Mundo de 2026, pode contar com uma torcida fervorosa sempre que entrar em campo, e você pode fazer parte dessa festa de 48 mil pessoas reservando hoje mesmo os ingressos para o jogo.

Os estádios ficaram lotados quando o México sediou a Copa do Mundo em 1970 e 1986. Espera-se um público enorme novamente neste verão, então não perca tempo se quiser ver o El Tri em ação e reserve seus ingressos hoje mesmo.

Deixe que o GOAL lhe forneça todas as informações sobre os ingressos para a partida da Copa do Mundo entre México e Coreia do Sul em Zapopan (Guadalajara), incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será a partida da Copa do Mundo entre México e Coreia do Sul?

Data Horário (início) Local Ingressos Qui, 18 de junho Grupo A: México x Coreia do Sul (19h CST) Estádio Akron (Zapopan, Guadalajara) Ingressos

Qual é a tabela de jogos do México na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (início) Local Ingressos Qui, 11 de junho México x África do Sul (13h CST) Estádio Azteca (Cidade do México) Ingressos Qui, 18 de junho México x Coreia do Sul (19h CST) Estádio Akron (Zapopan, Guadalajara) Ingressos Quarta-feira, 24 de junho México x República Tcheca (19h CST) Estádio Azteca (Cidade do México) Ingressos

Qual é a tabela de jogos da Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (início) Local Ingressos Qui, 11 de junho Coreia do Sul x República Tcheca (20h CST) Estádio Akron (Zapopan, Guadalajara) Ingressos Qui, 18 de junho Coreia do Sul x México (19h CST) Estádio Akron (Zapopan, Guadalajara) Ingressos Quarta-feira, 24 de junho Coreia do Sul x África do Sul (19h CST) Estádio BBVA (Guadalupe, Monterrey) Ingressos

Como comprar ingressos para o jogo México x Coreia do Sul na Copa do Mundo?

Os torcedores podem comprar ingressos oficiais para os jogos da Copa do Mundo de 2026 pelo site da FIFA desde setembro de 2025.

A última fase oficial de venda de ingressos para a Copa do Mundo, a Fase de Vendas de Última Hora, começou em 1º de abril e vai até o final do torneio.

Não conseguiu um ingresso nas primeiras fases? Veja abaixo todas as opções de revenda:

O canal oficial é o Mercado de Revenda/Troca da FIFA, que pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets. A plataforma, lançada originalmente em outubro de 2025, foi reaberta em 2 de abril e permanecerá aberta até uma hora antes do início de cada partida.

Ela está disponível para residentes canadenses, americanos e internacionais, enquanto o Mercado de Intercâmbio da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.

Vendedores terceirizados, como o StubHub, também terão ingressos para a Copa do Mundo de 2026 disponíveis.

Um ponto importante para quem compra ingressos de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente. Os torcedores que desejam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento em mãos com antecedência.

Ingressos para México x Coreia do Sul na Copa do Mundo: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Os preços oficiais têm variado ao longo das diversas fases de lançamento e venda de ingressos. As estimativas iniciais para jogos da fase de grupos, excluindo os países anfitriões, eram de US$ 75 a US$ 2.735.

Fique de olho nos portais de ingressos da Copa do Mundo da FIFA para obter informações adicionais e em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Histórico de confrontos diretos entre México e Coreia do Sul

Data Calendário Resultado Local 20 de setembro de 2025 Amistoso: México x Coreia do Sul 2 a 2 Nashville (EUA) Novembro de 2020 Amistoso: México x Coreia do Sul 3 a 2 Wiener Neustadt (Áustria) Junho de 2018 Copa do Mundo da FIFA: Coreia do Sul x México 1-2 Rostov-on-Don (Rússia) Janeiro de 2014 Amistoso: México x Coreia do Sul 4-0 San Antonio (EUA) Fevereiro de 2006 Amistoso: México x Coreia do Sul 0 a 1 Los Angeles (EUA) Janeiro de 2002 Copa Ouro da CONCACAF: México x Coreia do Sul 2-4 (pênaltis) Pasadena (EUA) Junho de 2001 Copa das Confederações da FIFA: Coreia do Sul x México 2-1 Ulsan (Coreia do Sul) Junho de 1998 Copa do Mundo da FIFA: Coreia do Sul x México 1-3 Lyon (França) Agosto de 1989 Copa Marlboro: México x Coreia do Sul 4-2 Los Angeles (EUA) Dezembro de 1985 Torneio de Quatro Equipes: México x Coreia do Sul 2 a 1 Guadalajara (México) Dezembro de 1985 Amistoso: Coreia do Sul x México 1-2 Los Angeles (EUA) Fevereiro de 1981 Amistoso: México x Coreia do Sul 4-0 Cidade do México (México) Fevereiro de 1980 Amistoso: México x Coreia do Sul 0-1 Los Angeles (EUA)

Previsão para o jogo México x Coreia do Sul na Copa do Mundo

O México chegou às quartas de final nas edições da Copa do Mundo que sediou, em 1970 e 1986, e espera avançar para as fases eliminatórias mais uma vez. O El Tri está especialmente motivado para causar boa impressão em casa, após ter sido eliminado da Copa do Mundo de 2022 no Catar ainda na fase de grupos — a primeira vez que o time tropeçava logo na primeira fase desde 1978.

Outro incentivo para a torcida mexicana é que a seleção não perde uma partida internacional em casa desde a derrota por 1 a 0 para o Chile em outubro de 2018, o que significa uma sequência invicta de 22 jogos e contando.

A Coreia do Sul, adversária do México no Estádio Akron, possui um forte histórico na Copa do Mundo. A seleção se classificou para cada uma das últimas dez edições do torneio, desde a Copa do Mundo do México em 1986. Como chegou às oitavas de final no Catar em 2022, a Coreia do Sul tentará agora passar da fase de grupos em Copas do Mundo consecutivas pela primeira vez na história.

O melhor desempenho da Coreia do Sul em uma Copa do Mundo aconteceu quando o país co-sediou o torneio de 2002 com o Japão. A equipe registrou vitórias surpreendentes contra Portugal, Itália e Espanha, antes que sua trajetória de sonho fosse interrompida pela Alemanha nas semifinais.

Este será o terceiro confronto entre México e Coreia do Sul em uma Copa do Mundo. O México venceu por 3 a 1 na Copa do Mundo de 1998, na França. Ricardo Pelaez e Luis Arturo Hernandez (duas vezes) marcaram gols no segundo tempo para garantir a vitória, depois que o México havia ido para o intervalo perdendo por 1 a 0.

O México voltaria a sair vitorioso (2 a 1) quando as duas seleções se enfrentaram 20 anos depois, na Copa do Mundo de 2018. Son Heung-min marcou nos acréscimos, mas o gol serviu apenas como consolo para a Coreia do Sul, já que os gols anteriores de Carlos Vela e Javier Hernández garantiram os três pontos da fase de grupos para o México.

Onde será o jogo entre México e Coreia do Sul?

O Estádio Akron, anteriormente conhecido como Estádio Omnilife e Estádio Chivas, é um estádio multiuso em Zapopan, perto de Guadalajara. Desde a inauguração em 2010, é a casa do C.D. Guadalajara, time da Liga MX.

Além do futebol, vários outros eventos esportivos e de entretenimento já foram realizados no Estádio Akron. Artistas como Elton John, Coldplay, The Weeknd e Shakira já realizaram shows no local, e a lenda do boxe mexicano, Canelo Álvarez, enfrentou John Ryder no estádio em 2023.

Para a Copa do Mundo da FIFA 2026, a capacidade do Estádio Akron será de 48.000 pessoas. Além do jogo entre México e Coreia do Sul, o Estádio Akron sediará outros três jogos da fase de grupos.