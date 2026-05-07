Como comprar ingressos para o jogo México x Coreia do Sul: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Estádio Akron e muito mais

No dia 18 de junho, o México enfrenta a Coreia do Sul no Estádio Akron, e Guadalajara vai estar em festa. O México, um dos anfitriões da Copa do Mundo de 2026, pode contar com uma torcida fervorosa sempre que entrar em campo, e você pode fazer parte dessa festa de 48 mil pessoas reservando hoje mesmo os ingressos para o jogo.
Os estádios ficaram lotados quando o México sediou a Copa do Mundo em 1970 e 1986. Espera-se um público enorme novamente neste verão, então não perca tempo se quiser ver o El Tri em ação e reserve seus ingressos hoje mesmo.
Deixe que o GOAL lhe forneça todas as informações sobre os ingressos para a partida da Copa do Mundo entre México e Coreia do Sul em Zapopan (Guadalajara), incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será a partida da Copa do Mundo entre México e Coreia do Sul?
|Data
|Horário (início)
|Local
|Ingressos
|Qui, 18 de junho
|Grupo A: México x Coreia do Sul (19h CST)
|Estádio Akron (Zapopan, Guadalajara)
|Ingressos
Qual é a tabela de jogos do México na Copa do Mundo de 2026?
|Data
|Jogo (início)
|Local
|Ingressos
|Qui, 11 de junho
|México x África do Sul (13h CST)
|Estádio Azteca (Cidade do México)
|Ingressos
|Qui, 18 de junho
|México x Coreia do Sul (19h CST)
|Estádio Akron (Zapopan, Guadalajara)
|Ingressos
|Quarta-feira, 24 de junho
|México x República Tcheca (19h CST)
|Estádio Azteca (Cidade do México)
|Ingressos
Qual é a tabela de jogos da Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2026?
|Data
|Jogo (início)
|Local
|Ingressos
|Qui, 11 de junho
|Coreia do Sul x República Tcheca (20h CST)
|Estádio Akron (Zapopan, Guadalajara)
|Ingressos
|Qui, 18 de junho
|Coreia do Sul x México (19h CST)
|Estádio Akron (Zapopan, Guadalajara)
|Ingressos
|Quarta-feira, 24 de junho
|Coreia do Sul x África do Sul (19h CST)
|Estádio BBVA (Guadalupe, Monterrey)
|Ingressos
Como comprar ingressos para o jogo México x Coreia do Sul na Copa do Mundo?
Os torcedores podem comprar ingressos oficiais para os jogos da Copa do Mundo de 2026 pelo site da FIFA desde setembro de 2025.
A última fase oficial de venda de ingressos para a Copa do Mundo, a Fase de Vendas de Última Hora, começou em 1º de abril e vai até o final do torneio.
Não conseguiu um ingresso nas primeiras fases? Veja abaixo todas as opções de revenda:
- O canal oficial é o Mercado de Revenda/Troca da FIFA, que pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets. A plataforma, lançada originalmente em outubro de 2025, foi reaberta em 2 de abril e permanecerá aberta até uma hora antes do início de cada partida.
- Ela está disponível para residentes canadenses, americanos e internacionais, enquanto o Mercado de Intercâmbio da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.
- Vendedores terceirizados, como o StubHub, também terão ingressos para a Copa do Mundo de 2026 disponíveis.
Um ponto importante para quem compra ingressos de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente. Os torcedores que desejam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento em mãos com antecedência.
Ingressos para México x Coreia do Sul na Copa do Mundo: quanto custam?
Os ingressos para os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:
- Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.
- Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
- Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.
- Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.
Os preços oficiais têm variado ao longo das diversas fases de lançamento e venda de ingressos. As estimativas iniciais para jogos da fase de grupos, excluindo os países anfitriões, eram de US$ 75 a US$ 2.735.
Fique de olho nos portais de ingressos da Copa do Mundo da FIFA para obter informações adicionais e em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.
Histórico de confrontos diretos entre México e Coreia do Sul
|Data
|Calendário
|Resultado
|Local
|20 de setembro de 2025
|Amistoso: México x Coreia do Sul
|2 a 2
|Nashville (EUA)
|Novembro de 2020
|Amistoso: México x Coreia do Sul
|3 a 2
|Wiener Neustadt (Áustria)
|Junho de 2018
|Copa do Mundo da FIFA: Coreia do Sul x México
|1-2
|Rostov-on-Don (Rússia)
|Janeiro de 2014
|Amistoso: México x Coreia do Sul
|4-0
|San Antonio (EUA)
|Fevereiro de 2006
|Amistoso: México x Coreia do Sul
|0 a 1
|Los Angeles (EUA)
|Janeiro de 2002
|Copa Ouro da CONCACAF: México x Coreia do Sul
|2-4 (pênaltis)
|Pasadena (EUA)
|Junho de 2001
|Copa das Confederações da FIFA: Coreia do Sul x México
|2-1
|Ulsan (Coreia do Sul)
|Junho de 1998
|Copa do Mundo da FIFA: Coreia do Sul x México
|1-3
|Lyon (França)
|Agosto de 1989
|Copa Marlboro: México x Coreia do Sul
|4-2
|Los Angeles (EUA)
|Dezembro de 1985
|Torneio de Quatro Equipes: México x Coreia do Sul
|2 a 1
|Guadalajara (México)
|Dezembro de 1985
|Amistoso: Coreia do Sul x México
|1-2
|Los Angeles (EUA)
|Fevereiro de 1981
|Amistoso: México x Coreia do Sul
|4-0
|Cidade do México (México)
|Fevereiro de 1980
|Amistoso: México x Coreia do Sul
|0-1
|Los Angeles (EUA)
Previsão para o jogo México x Coreia do Sul na Copa do Mundo
O México chegou às quartas de final nas edições da Copa do Mundo que sediou, em 1970 e 1986, e espera avançar para as fases eliminatórias mais uma vez. O El Tri está especialmente motivado para causar boa impressão em casa, após ter sido eliminado da Copa do Mundo de 2022 no Catar ainda na fase de grupos — a primeira vez que o time tropeçava logo na primeira fase desde 1978.
Outro incentivo para a torcida mexicana é que a seleção não perde uma partida internacional em casa desde a derrota por 1 a 0 para o Chile em outubro de 2018, o que significa uma sequência invicta de 22 jogos e contando.
A Coreia do Sul, adversária do México no Estádio Akron, possui um forte histórico na Copa do Mundo. A seleção se classificou para cada uma das últimas dez edições do torneio, desde a Copa do Mundo do México em 1986. Como chegou às oitavas de final no Catar em 2022, a Coreia do Sul tentará agora passar da fase de grupos em Copas do Mundo consecutivas pela primeira vez na história.
O melhor desempenho da Coreia do Sul em uma Copa do Mundo aconteceu quando o país co-sediou o torneio de 2002 com o Japão. A equipe registrou vitórias surpreendentes contra Portugal, Itália e Espanha, antes que sua trajetória de sonho fosse interrompida pela Alemanha nas semifinais.
Este será o terceiro confronto entre México e Coreia do Sul em uma Copa do Mundo. O México venceu por 3 a 1 na Copa do Mundo de 1998, na França. Ricardo Pelaez e Luis Arturo Hernandez (duas vezes) marcaram gols no segundo tempo para garantir a vitória, depois que o México havia ido para o intervalo perdendo por 1 a 0.
O México voltaria a sair vitorioso (2 a 1) quando as duas seleções se enfrentaram 20 anos depois, na Copa do Mundo de 2018. Son Heung-min marcou nos acréscimos, mas o gol serviu apenas como consolo para a Coreia do Sul, já que os gols anteriores de Carlos Vela e Javier Hernández garantiram os três pontos da fase de grupos para o México.
Onde será o jogo entre México e Coreia do Sul?
O Estádio Akron, anteriormente conhecido como Estádio Omnilife e Estádio Chivas, é um estádio multiuso em Zapopan, perto de Guadalajara. Desde a inauguração em 2010, é a casa do C.D. Guadalajara, time da Liga MX.
Além do futebol, vários outros eventos esportivos e de entretenimento já foram realizados no Estádio Akron. Artistas como Elton John, Coldplay, The Weeknd e Shakira já realizaram shows no local, e a lenda do boxe mexicano, Canelo Álvarez, enfrentou John Ryder no estádio em 2023.
Para a Copa do Mundo da FIFA 2026, a capacidade do Estádio Akron será de 48.000 pessoas. Além do jogo entre México e Coreia do Sul, o Estádio Akron sediará outros três jogos da fase de grupos.