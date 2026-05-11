Como comprar ingressos para o jogo México x África do Sul: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Estádio Azteca e muito mais

Os fãs de futebol de todo o mundo estarão com os olhos voltados para o Estádio Azteca, na Cidade do México, no dia 11 de junho, quando o México enfrentará a África do Sul na partida de abertura da Copa do Mundo de 2026.

Enquanto milhões de pessoas estarão sintonizadas para ver o desempenho do México, um dos co-anfitriões do torneio, espera-se que mais de 70.000 pessoas lotem o icônico Azteca, e você pode ser uma delas. É um dos locais mais prestigiados do futebol internacional, tendo sediado duas finais de Copa do Mundo anteriormente.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para a partida entre México e África do Sul na Copa do Mundo, incluindo onde comprar e os preços dos ingressos.

Quando será o jogo México x África do Sul na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - A Estadio Banorte

Jogos do México na Copa do Mundo de 2026

O México começou devagar na Copa do Mundo do Catar em 2022, não conseguindo marcar gols em nenhum dos dois primeiros jogos da fase de grupos. A seleção espera ganhar vida como co-anfitriã nos próximos jogos:

Data Calendário Local Ingressos Qui, 11 de junho México x África do Sul Estádio Azteca (Cidade do México) Ingressos Qui, 18 de junho México x Coreia do Sul Estádio Akron (Zapopan) Ingressos Quarta-feira, 24 de junho República Tcheca x México Estádio Azteca (Cidade do México) Ingressos

Jogos da Copa do Mundo de 2026 na África do Sul

Depois de ter sido eliminada na fase de grupos em todas as suas participações anteriores na Copa do Mundo (1998, 2002 e 2010), a África do Sul espera que a quarta vez seja a vencedora neste verão. Este é o calendário do Grupo A que a aguarda:

Data Jogo Local Ingressos Qui, 11 de junho México x África do Sul Estádio Azteca (Cidade do México) Ingressos Qui, 18 de junho República Tcheca x África do Sul Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) Ingressos Quarta-feira, 24 de junho África do Sul x Coreia do Sul Estádio BBVA (Guadalupe) Ingressos

Como comprar ingressos para o jogo México x África do Sul?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para México x África do Sul?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Azteca

O Estádio Azteca (oficialmente conhecido como Estádio Banorte por motivos de patrocínio) é um estádio de futebol localizado em Coyoacán, na Cidade do México.

Tem sido a casa habitual do time da Liga MX, o Club América, bem como da seleção mexicana, desde sua inauguração em 1966. Com capacidade para 87.523 pessoas, é o maior estádio da América Latina e o oitavo maior estádio de futebol do mundo.

O Azteca ficou famoso por sediar as finais da Copa do Mundo de 1970 e 1986 e, embora não vá sediar a final da Copa do Mundo da FIFA de 2026, fará história neste verão, tornando-se o único estádio a sediar partidas em três Copas do Mundo diferentes.

O que esperar do jogo México x África do Sul