O Manchester City recebe o Aston Villa no Etihad Stadium, em Manchester, no domingo, 24 de maio, em um jogo que promete ser uma decisão dramática pelo título na última rodada.

O Manchester City ocupa atualmente a 2ª posição na Premier League, enquanto o Aston Villa está em 5º lugar, com os Cityzens a apenas três pontos do líder Arsenal e com um jogo a menos, enquanto a disputa pelo título vai até o último minuto.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Manchester City e Aston Villa, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Manchester City e Aston Villa na Premier League?

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Como comprar ingressos para o jogo entre Manchester City e Aston Villa na Premier League?

Existem várias opções de ingressos disponíveis para os jogos da Premier League, desde passes individuais para partidas até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais, que podem ser adquiridos pelo portal oficial de ingressos do clube.

Os clubes de futebol britânicos costumam distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro, aos titulares de ingressos para a temporada. Em seguida, para aqueles que já assistiram a jogos em casa anteriormente e são classificados com base em pontos de fidelidade. Por fim, ao público em geral durante o período de venda livre.

Se você estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também costumam comprar ingressos em plataformas secundárias, como o StubHub.





O que esperar do Manchester City x Aston Villa?

O Manchester City chega à reta final da temporada em busca incansável do líder da liga, o Arsenal. A equipe de Pep Guardiola encontrou seu melhor desempenho na reta final, empatando recentemente em pontos com os Gunners.

O Aston Villa, no entanto, está longe de ser um mero espectador nesta disputa pelo título. A equipe de Unai Emery tem sido uma das mais consistentes nesta temporada e está atualmente travando uma batalha acirrada com o Liverpool e o Manchester United por uma vaga entre os quatro primeiros.

Os olhos do mundo estarão voltados para Erling Haaland, que busca mais uma Chuteira de Ouro e estará ansioso para aumentar sua contagem após uma atuação discreta no jogo de ida.

Pelo Villa, Ollie Watkins continua sendo a principal ameaça no contra-ataque, capaz de explorar qualquer nervosismo na defesa do City.

Quanto custam os ingressos para o jogo entre Manchester City e Aston Villa pela Premier League?

O custo de um ingresso para a Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias de adultos, jovens, estudantes e idosos, mas essas faixas variam de time para time.

A localização do assento e a posição na arquibancada influenciam significativamente o preço, com vistas privilegiadas geralmente exigindo um custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos em categorias — por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem se enquadrar em uma categoria superior, com preços aumentando proporcionalmente.

A Premier League limitou o preço dos ingressos para jogos fora de casa a £30. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata, vale a pena dar uma olhada nos jogos fora de casa do seu time e tentar conseguir esses ingressos.

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