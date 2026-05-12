Como comprar ingressos para o jogo Jordânia x Argentina: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o AT&T Stadium e muito mais

Espera-se que a Copa do Mundo da FIFA 2026 traga alguns confrontos inesquecíveis na fase de grupos, incluindo o confronto entre a Jordânia e a atual campeã mundial, a Argentina, no AT&T Stadium, em Arlington, Texas.

Com Lionel Messi possivelmente fazendo sua última aparição no maior palco do futebol e a Jordânia continuando sua ascensão no cenário internacional, a demanda por este jogo já está crescendo rapidamente.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para Jordânia x Argentina, incluindo preços e onde encontrar os lugares mais baratos disponíveis online.

Quando será o jogo entre Jordânia e Argentina?

Data e hora Jogada Local Ingressos 27 de junho de 2026 - 20h Jordânia x Argentina AT&T Stadium, Arlington Ingressos

Jogos da Jordânia na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local / Cidade Ingressos 16 de junho de 2026 Áustria x Jordânia Levi’s Stadium, Santa Clara Ingressos 22 de junho de 2026 Jordânia x Argélia Levi’s Stadium, Santa Clara Ingressos 28 de junho de 2026 Jordânia x Argentina AT&T Stadium, Dallas Ingressos

Jogos da Argentina na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local Ingressos 15 de junho de 2026 Argentina x Argélia Soldier Field, Chicago Ingressos 22 de junho de 2026 Argentina x Áustria AT&T Stadium, Dallas Ingressos 28 de junho de 2026 Jordânia x Argentina Estádio AT&T, Dallas Ingressos

Como posso conseguir ingressos para Jordânia x Argentina?

Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para o jogo Jordânia x Argentina na Copa do Mundo da FIFA 2026.

Vendas oficiais da FIFA: a FIFA disponibiliza ingressos em várias fases de venda, incluindo sorteios e vendas por ordem de chegada.

a FIFA disponibiliza ingressos em várias fases de venda, incluindo sorteios e vendas por ordem de chegada. Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar com segurança ingressos de revenda verificados através do mercado oficial da FIFA.

Os torcedores podem comprar com segurança ingressos de revenda verificados através do mercado oficial da FIFA. Mercados secundários de ingressos: plataformas como a StubHub oferecem uma alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com alta demanda.

plataformas como a StubHub oferecem uma alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com alta demanda. Pacotes de hospitalidade: experiências premium incluem assentos VIP, lounges privados, suítes de hospitalidade e serviços exclusivos nos dias de jogo.

Espera-se que todos os ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam entregues digitalmente por meio do aplicativo oficial de ingressos da FIFA. Os torcedores devem garantir que os dados de suas contas estejam alinhados entre as plataformas para simplificar a transferência de ingressos.

Quanto custam os ingressos para Jordânia x Argentina?

A FIFA introduziu preços variáveis para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os preços dos ingressos variam de acordo com a demanda dos jogos, a categoria dos assentos e a disponibilidade.

Espera-se que as partidas envolvendo a Argentina estejam entre as mais caras da fase de grupos devido à enorme demanda internacional e à popularidade contínua dos atuais campeões mundiais.

Atualmente, espera-se que os ingressos mais baratos para Jordânia x Argentina custem entre US$ 120 e US$ 250, dependendo da localização do assento e da disponibilidade no mercado de revenda.

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $450 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $180 - $320 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $120 - $220 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Os torcedores que buscam os preços mais baixos devem considerar a compra o mais cedo possível, já que os preços de revenda para os jogos da Argentina devem aumentar significativamente à medida que o torneio se aproxima.

Tudo o que você precisa saber sobre o AT&T Stadium

Jordânia x Argentina será disputado no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, um dos maiores e mais avançados tecnologicamente recintos esportivos do mundo.

O estádio é a casa do Dallas Cowboys, da NFL, e já sediou grandes eventos esportivos, incluindo o Super Bowl, partidas da Copa América, amistosos internacionais e shows de nível mundial.

Espera-se que a atmosfera no estádio seja eletrizante, especialmente com a grande quantidade de torcedores argentinos que devem viajar para assistir a um dos jogos mais importantes do torneio.