Como comprar ingressos para o jogo Jordânia x Argélia: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Levi's Stadium e muito mais

Na Copa do Mundo da FIFA de 2026, veremos a Jordânia enfrentar a Argélia no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia, no dia 22 de junho.
A torcida apaixonada da Argélia e a crescente reputação da Jordânia no cenário internacional tornam este confronto imperdível, especialmente com pontos valiosos em jogo no formato ampliado da Copa do Mundo da FIFA para 48 seleções.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Jordânia x Argélia, incluindo preços, opções de hospitalidade, detalhes do local e onde os torcedores podem garantir seus lugares antes que a disponibilidade se esgote.
Quando é o jogo Jordânia x Argélia?
|Data e hora
|Jogada
|Local
|Ingressos
|22 de junho de 2026 - 18h
|Jordânia x Argélia
|Levi's Stadium, Santa Clara
|Ingressos
Jordânia - Jogos da Copa do Mundo de 2026
|Data
|Jogo
|Local e cidade
|Ingressos
|17 de junho de 2026
|Áustria x Jordânia
|Levi's Stadium, Santa Clara (Área da Baía de São Francisco), EUA
|Ingressos
|23 de junho de 2026
|Jordânia x Argélia
|Levi's Stadium, Santa Clara (Área da Baía de São Francisco), EUA
|Ingressos
|28 de junho de 2026
|Jordânia x Argentina
|AT&T Stadium, Arlington (Dallas), EUA
|Ingressos
Jogos da Argélia na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Jogo
|Local e cidade
|Ingressos
|16 de junho de 2026
|Argentina x Argélia
|Arrowhead Stadium, Kansas City, MO, EUA
|Ingressos
|22 de junho de 2026
|Argélia x Jordânia
|Levi's Stadium, Santa Clara (São Francisco), EUA
|Ingressos
|27 de junho de 2026
|Argélia x Áustria
|Arrowhead Stadium, Kansas City, MO, EUA
|Ingressos
Como posso conseguir ingressos para Jordânia x Argélia?
Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para o jogo Jordânia x Argélia na Copa do Mundo da FIFA 2026.
- Vendas oficiais da FIFA: A FIFA continua disponibilizando lotes selecionados de ingressos durante as diferentes fases de venda, seguindo o princípio de “primeiro a chegar, primeiro a ser atendido”.
- Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de outros torcedores por meio da bolsa de ingressos oficial da FIFA.
- Mercados secundários de ingressos: plataformas como a StubHub continuam sendo uma alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com ingressos esgotados.
- Pacotes de hospitalidade: experiências de hospitalidade premium oferecem assentos garantidos, salas VIP, pacotes de alimentação e acesso exclusivo nos dias de jogo.
Espera-se que todos os ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam emitidos digitalmente por meio do sistema de bilhetagem móvel da FIFA, permitindo transferências mais fáceis e entrada segura no estádio.
Quanto custam os ingressos para Jordânia x Argélia?
Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo variam de acordo com a categoria do assento, a demanda e a importância da partida. Partidas da fase de grupos envolvendo grandes potências do futebol e torcidas apaixonadas que viajam para acompanhar seus times já estão registrando forte demanda nas plataformas de revenda.
Espera-se que os ingressos mais baratos para Jordânia x Argélia custem atualmente entre US$ 140 e US$ 250 para assentos na arquibancada superior, enquanto os assentos premium na arquibancada inferior e as experiências de hospitalidade podem ter um aumento significativo de preço à medida que a data do jogo se aproxima.
Abaixo estão as faixas de preço estimadas para os ingressos da Copa do Mundo da FIFA 2026:
|Categoria
|Fase de grupos
|Oitavas de final - Quartas de final
|Semifinais e Final
|Categoria 1
|$250 - $400
|$600 - $1.200
|$1.500 - $6.730
|Categoria 2
|$150 - $280
|$400 - $800
|$1.000 - $4.210
|Categoria 3
|$100 - $200
|$200 - $500
|$600 - $2.790
|Categoria 4
|$60 - $120
|$150 - $350
|$400 - $2.030
Os fãs que procuram os ingressos mais baratos disponíveis devem acompanhar regularmente as plataformas de revenda, pois os preços podem variar diariamente, dependendo da disponibilidade e da demanda.
Tudo o que você precisa saber sobre o Levi's Stadium
Jordânia x Argélia será disputado no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia, um dos principais recintos esportivos dos Estados Unidos e um dos principais estádios-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026.
Sede do time da NFL San Francisco 49ers, o Levi's Stadium é conhecido por seu design moderno, excelentes instalações para os torcedores e atmosfera intensa durante grandes eventos esportivos.
O local já sediou partidas internacionais de futebol, jogos dos playoffs da NFL, shows e grandes eventos de entretenimento, tornando-se um dos locais de destaque do torneio.
Para a Copa do Mundo, o Levi's Stadium deve receber mais de 68.000 torcedores, criando um grande evento para os fãs que viajam da Jordânia, da Argélia e de toda a comunidade global do futebol.