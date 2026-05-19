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Como comprar ingressos para o jogo Jordânia x Argélia: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Levi's Stadium e muito mais

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R. Mahrez

Veja aqui exatamente como você pode garantir seus ingressos para o jogo entre Jordânia e Argélia

Na Copa do Mundo da FIFA de 2026, veremos a Jordânia enfrentar a Argélia no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia, no dia 22 de junho.

A torcida apaixonada da Argélia e a crescente reputação da Jordânia no cenário internacional tornam este confronto imperdível, especialmente com pontos valiosos em jogo no formato ampliado da Copa do Mundo da FIFA para 48 seleções.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Jordânia x Argélia, incluindo preços, opções de hospitalidade, detalhes do local e onde os torcedores podem garantir seus lugares antes que a disponibilidade se esgote.

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Quando é o jogo Jordânia x Argélia?

Data e horaJogadaLocalIngressos
22 de junho de 2026 - 18hJordânia x ArgéliaLevi's Stadium, Santa ClaraIngressos

Jordânia - Jogos da Copa do Mundo de 2026

DataJogoLocal e cidadeIngressos
17 de junho de 2026Áustria x JordâniaLevi's Stadium, Santa Clara (Área da Baía de São Francisco), EUA Ingressos
23 de junho de 2026Jordânia x ArgéliaLevi's Stadium, Santa Clara (Área da Baía de São Francisco), EUA Ingressos
28 de junho de 2026Jordânia x ArgentinaAT&T Stadium, Arlington (Dallas), EUA Ingressos

Jogos da Argélia na Copa do Mundo de 2026

DataJogoLocal e cidadeIngressos
16 de junho de 2026Argentina x ArgéliaArrowhead Stadium, Kansas City, MO, EUA Ingressos
22 de junho de 2026Argélia x JordâniaLevi's Stadium, Santa Clara (São Francisco), EUA Ingressos
27 de junho de 2026Argélia x ÁustriaArrowhead Stadium, Kansas City, MO, EUA Ingressos

Como posso conseguir ingressos para Jordânia x Argélia?

Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para o jogo Jordânia x Argélia na Copa do Mundo da FIFA 2026.

  • Vendas oficiais da FIFA: A FIFA continua disponibilizando lotes selecionados de ingressos durante as diferentes fases de venda, seguindo o princípio de “primeiro a chegar, primeiro a ser atendido”.
  • Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de outros torcedores por meio da bolsa de ingressos oficial da FIFA.
  • Mercados secundários de ingressos: plataformas como a StubHub continuam sendo uma alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com ingressos esgotados.
  • Pacotes de hospitalidade: experiências de hospitalidade premium oferecem assentos garantidos, salas VIP, pacotes de alimentação e acesso exclusivo nos dias de jogo.

Espera-se que todos os ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam emitidos digitalmente por meio do sistema de bilhetagem móvel da FIFA, permitindo transferências mais fáceis e entrada segura no estádio.

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Quanto custam os ingressos para Jordânia x Argélia?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo variam de acordo com a categoria do assento, a demanda e a importância da partida. Partidas da fase de grupos envolvendo grandes potências do futebol e torcidas apaixonadas que viajam para acompanhar seus times já estão registrando forte demanda nas plataformas de revenda.

Espera-se que os ingressos mais baratos para Jordânia x Argélia custem atualmente entre US$ 140 e US$ 250 para assentos na arquibancada superior, enquanto os assentos premium na arquibancada inferior e as experiências de hospitalidade podem ter um aumento significativo de preço à medida que a data do jogo se aproxima.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para os ingressos da Copa do Mundo da FIFA 2026:

CategoriaFase de gruposOitavas de final - Quartas de finalSemifinais e Final
Categoria 1$250 - $400$600 - $1.200$1.500 - $6.730
Categoria 2$150 - $280$400 - $800$1.000 - $4.210
Categoria 3$100 - $200$200 - $500$600 - $2.790
Categoria 4$60 - $120$150 - $350$400 - $2.030

Os fãs que procuram os ingressos mais baratos disponíveis devem acompanhar regularmente as plataformas de revenda, pois os preços podem variar diariamente, dependendo da disponibilidade e da demanda.

Tudo o que você precisa saber sobre o Levi's Stadium

Jordânia x Argélia será disputado no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia, um dos principais recintos esportivos dos Estados Unidos e um dos principais estádios-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026.

Sede do time da NFL San Francisco 49ers, o Levi's Stadium é conhecido por seu design moderno, excelentes instalações para os torcedores e atmosfera intensa durante grandes eventos esportivos.

O local já sediou partidas internacionais de futebol, jogos dos playoffs da NFL, shows e grandes eventos de entretenimento, tornando-se um dos locais de destaque do torneio.

Para a Copa do Mundo, o Levi's Stadium deve receber mais de 68.000 torcedores, criando um grande evento para os fãs que viajam da Jordânia, da Argélia e de toda a comunidade global do futebol.

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