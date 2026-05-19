Como comprar ingressos para o jogo Jordânia x Argélia: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Levi's Stadium e muito mais

Na Copa do Mundo da FIFA de 2026, veremos a Jordânia enfrentar a Argélia no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia, no dia 22 de junho.

A torcida apaixonada da Argélia e a crescente reputação da Jordânia no cenário internacional tornam este confronto imperdível, especialmente com pontos valiosos em jogo no formato ampliado da Copa do Mundo da FIFA para 48 seleções.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Jordânia x Argélia, incluindo preços, opções de hospitalidade, detalhes do local e onde os torcedores podem garantir seus lugares antes que a disponibilidade se esgote.

Quando é o jogo Jordânia x Argélia?

Data e hora Jogada Local Ingressos 22 de junho de 2026 - 18h Jordânia x Argélia Levi's Stadium, Santa Clara Ingressos

Jordânia - Jogos da Copa do Mundo de 2026

Data Jogo Local e cidade Ingressos 17 de junho de 2026 Áustria x Jordânia Levi's Stadium, Santa Clara (Área da Baía de São Francisco), EUA Ingressos 23 de junho de 2026 Jordânia x Argélia Levi's Stadium, Santa Clara (Área da Baía de São Francisco), EUA Ingressos 28 de junho de 2026 Jordânia x Argentina AT&T Stadium, Arlington (Dallas), EUA Ingressos

Jogos da Argélia na Copa do Mundo de 2026

Data Jogo Local e cidade Ingressos 16 de junho de 2026 Argentina x Argélia Arrowhead Stadium, Kansas City, MO, EUA Ingressos 22 de junho de 2026 Argélia x Jordânia Levi's Stadium, Santa Clara (São Francisco), EUA Ingressos 27 de junho de 2026 Argélia x Áustria Arrowhead Stadium, Kansas City, MO, EUA Ingressos

Como posso conseguir ingressos para Jordânia x Argélia?

Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para o jogo Jordânia x Argélia na Copa do Mundo da FIFA 2026.

Vendas oficiais da FIFA: A FIFA continua disponibilizando lotes selecionados de ingressos durante as diferentes fases de venda, seguindo o princípio de “primeiro a chegar, primeiro a ser atendido”.

A FIFA continua disponibilizando lotes selecionados de ingressos durante as diferentes fases de venda, seguindo o princípio de “primeiro a chegar, primeiro a ser atendido”. Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de outros torcedores por meio da bolsa de ingressos oficial da FIFA.

Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de outros torcedores por meio da bolsa de ingressos oficial da FIFA. Mercados secundários de ingressos: plataformas como a StubHub continuam sendo uma alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com ingressos esgotados.

plataformas como a StubHub continuam sendo uma alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com ingressos esgotados. Pacotes de hospitalidade: experiências de hospitalidade premium oferecem assentos garantidos, salas VIP, pacotes de alimentação e acesso exclusivo nos dias de jogo.

Espera-se que todos os ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam emitidos digitalmente por meio do sistema de bilhetagem móvel da FIFA, permitindo transferências mais fáceis e entrada segura no estádio.

Quanto custam os ingressos para Jordânia x Argélia?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo variam de acordo com a categoria do assento, a demanda e a importância da partida. Partidas da fase de grupos envolvendo grandes potências do futebol e torcidas apaixonadas que viajam para acompanhar seus times já estão registrando forte demanda nas plataformas de revenda.

Espera-se que os ingressos mais baratos para Jordânia x Argélia custem atualmente entre US$ 140 e US$ 250 para assentos na arquibancada superior, enquanto os assentos premium na arquibancada inferior e as experiências de hospitalidade podem ter um aumento significativo de preço à medida que a data do jogo se aproxima.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para os ingressos da Copa do Mundo da FIFA 2026:

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Os fãs que procuram os ingressos mais baratos disponíveis devem acompanhar regularmente as plataformas de revenda, pois os preços podem variar diariamente, dependendo da disponibilidade e da demanda.

Tudo o que você precisa saber sobre o Levi's Stadium

Jordânia x Argélia será disputado no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia, um dos principais recintos esportivos dos Estados Unidos e um dos principais estádios-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026.

Sede do time da NFL San Francisco 49ers, o Levi's Stadium é conhecido por seu design moderno, excelentes instalações para os torcedores e atmosfera intensa durante grandes eventos esportivos.

O local já sediou partidas internacionais de futebol, jogos dos playoffs da NFL, shows e grandes eventos de entretenimento, tornando-se um dos locais de destaque do torneio.

Para a Copa do Mundo, o Levi's Stadium deve receber mais de 68.000 torcedores, criando um grande evento para os fãs que viajam da Jordânia, da Argélia e de toda a comunidade global do futebol.