Como comprar ingressos para o jogo Japão x Suécia: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o AT&T Stadium e muito mais

A Seleção Japonesa ruma ao coração do Texas para um confronto decisivo contra a Suécia, em uma partida que promete ser decisiva na fase de grupos F da Copa do Mundo de 2026.

Os Samurais Azuis, liderados por uma geração de estrelas que atuam no mais alto nível da Europa, buscam mostrar sua precisão técnica característica e velocidade de transição impressionante. Enquanto isso, a Suécia chega com um elenco marcado por um ataque revitalizado e solidez defensiva. Os Blågult pretendem transformar o AT&T Stadium em uma fortaleza para este confronto crucial.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o Japão x Suécia, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo Japão x Suécia na Copa do Mundo de 2026?

Jogos do Japão na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 14 de junho de 2026 Holanda x Japão AT&T Stadium, Arlington Ingressos 21 de junho de 2026 Tunísia x Japão Estádio BBVA, Guadalupe Ingressos 26 de junho de 2026 Japão x Suécia Estádio AT&T, Arlington Ingressos

Jogos da Suécia na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 15 de junho de 2026 Suécia x Tunísia Estádio BBVA, Guadalupe Ingressos 20 de junho de 2025 Holanda x Suécia Estádio NRG, Houston Ingressos 26 de junho de 2026 Japão x Suécia Estádio AT&T, Arlington Ingressos

Como comprar ingressos para Japão x Suécia?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os sorteios aleatórios antecipados) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Japão x Suécia?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar muito dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre Japão e Suécia em Arlington, os preços básicos são atualmente a maior atração para os fãs com orçamento limitado. Como esses dois adversários do Grupo F se enfrentam no que pode ser uma batalha tática decisiva, espera-se que a demanda seja alta para este jogo no meio do torneio.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 250 a US$ 350 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Nível Superior): US$ 330 – US$ 450

Categoria 2 (Nível Médio): $500 – $750

Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $800 – $1.450

Hospitalidade/VIP: $1.740+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como a região de Dallas é um centro nevrálgico do torneio e abriga um dos estádios mais avançados tecnologicamente do mundo, espera-se que a demanda seja alta. Garantir antecipadamente os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto no AT&T Stadium.

Histórico de confrontos diretos entre Japão e Suécia

JAP Um SWE 0 1 Empate 0 Japão 1 - 1 Suécia 1 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 1/1

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Onde será o jogo Japão x Suécia?

O jogo Japão x Suécia será realizado no AT&T Stadium (designado como Dallas Stadium para o torneio), no Texas.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio terá capacidade para aproximadamente 90.000 lugares.

Localizado em Arlington, no Texas, é um colossal estádio com teto retrátil que redefiniu a experiência do espectador. O local é mundialmente conhecido por seu gigantesco painel de vídeo de alta definição suspenso no centro, que se estende por 49 metros de largura e continua sendo uma das maiores telas suspensas do esporte mundial, garantindo que todos os torcedores tenham uma visão nítida da ação.