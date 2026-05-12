Como comprar ingressos para o jogo Iraque x Noruega: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Gillette Stadium e muito mais

O Iraque enfrenta a Noruega no Gillette Stadium, em Foxborough, no dia 16 de junho, em uma partida explosiva da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Com o crescente interesse global pelas duas seleções, espera-se que a demanda por ingressos para o jogo entre Iraque e Noruega seja alta, já que os torcedores buscam garantir lugares a preços acessíveis para uma das partidas mais emocionantes da fase de grupos.

O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para o jogo entre Iraque e Noruega, incluindo preços e como garantir os lugares mais baratos antes que se esgotem.

Quando será o jogo entre Iraque e Noruega?

Data e hora Jogo Local Ingressos 16 de junho de 2026 - 17h Iraque x Noruega Gillette Stadium, Foxborough Ingressos

Jogos do Iraque na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local Ingressos 16 de junho de 2026 Iraque x Noruega Gillette Stadium (Boston) Ingressos 22 de junho de 2026 Iraque x França Estádio MetLife (NY/NJ) Ingressos 26 de junho de 2026 Iraque x Senegal Estádio Gillette (Boston) Ingressos

Jogos da Noruega na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local Ingressos 16 de junho de 2026 Iraque x Noruega Gillette Stadium (Boston) Ingressos 22 de junho de 2026 Noruega x Senegal Estádio MetLife (NY/NJ) Ingressos 26 de junho de 2026 Noruega x França Estádio Gillette (Boston) Ingressos

Como posso conseguir ingressos para Iraque x Noruega?

Existem várias maneiras de os torcedores garantirem ingressos para o jogo Iraque x Noruega na Copa do Mundo da FIFA 2026, com a demanda prevista para aumentar significativamente à medida que o torneio se aproxima.

Venda oficial de ingressos da FIFA: a FIFA disponibiliza os ingressos em fases, incluindo sorteios antecipados e vendas para a final, por ordem de chegada.

a FIFA disponibiliza os ingressos em fases, incluindo sorteios antecipados e vendas para a final, por ordem de chegada. Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados com segurança por meio do sistema oficial de revenda da FIFA.

Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados com segurança por meio do sistema oficial de revenda da FIFA. Mercados secundários: plataformas como a StubHub oferecem acesso alternativo aos ingressos, muitas vezes a opção de última hora para jogos com ingressos esgotados.

plataformas como a StubHub oferecem acesso alternativo aos ingressos, muitas vezes a opção de última hora para jogos com ingressos esgotados. Pacotes de hospitalidade: Pacotes premium incluem assentos VIP, lounges exclusivos e experiências aprimoradas nos dias de jogo.

Todos os ingressos da Copa do Mundo de 2026 serão digitais e entregues por meio do aplicativo oficial de ingressos da FIFA, tornando o acesso pelo celular essencial para entrar no Gillette Stadium.

Quanto custam os ingressos para o jogo Iraque x Noruega?

A FIFA introduziu preços dinâmicos para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os preços dos ingressos variam de acordo com a demanda, a categoria e a fase da competição.

Os ingressos para a fase de grupos continuam sendo a opção mais acessível para os torcedores, com preços básicos projetados para manter o torneio acessível em todos os países anfitriões, incluindo EUA, México e Canadá.

Categoria Fase de grupos Fase eliminatória Fase final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Os ingressos mais baratos para o jogo Iraque x Noruega devem custar entre US$ 60 e US$ 120, dependendo da disponibilidade, o que torna a compra antecipada a melhor maneira de garantir lugares a preços baixos antes que os preços de revenda aumentem.

Tudo o que você precisa saber sobre o Gillette Stadium

O Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, sediará o jogo entre Iraque e Noruega em uma das partidas mais esperadas da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026.

Conhecido principalmente como a casa do New England Patriots, o Gillette Stadium é um dos principais recintos esportivos dos Estados Unidos e foi selecionado para sediar várias partidas da Copa do Mundo devido às suas instalações modernas e grande capacidade.

O estádio receberá mais de 60.000 torcedores para as partidas da Copa do Mundo, criando uma atmosfera intensa e cheia de energia para o futebol internacional.