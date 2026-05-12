Como comprar ingressos para o jogo Iraque x Noruega: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Gillette Stadium e muito mais

O Iraque enfrenta a Noruega no Gillette Stadium, em Foxborough, no dia 16 de junho, em uma partida explosiva da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
Com o crescente interesse global pelas duas seleções, espera-se que a demanda por ingressos para o jogo entre Iraque e Noruega seja alta, já que os torcedores buscam garantir lugares a preços acessíveis para uma das partidas mais emocionantes da fase de grupos.
O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para o jogo entre Iraque e Noruega, incluindo preços e como garantir os lugares mais baratos antes que se esgotem.
Quando será o jogo entre Iraque e Noruega?
|Data e hora
|Jogo
|Local
|Ingressos
|16 de junho de 2026 - 17h
|Iraque x Noruega
|Gillette Stadium, Foxborough
|Ingressos
Jogos do Iraque na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Partida
|Local
|Ingressos
|16 de junho de 2026
|Iraque x Noruega
|Gillette Stadium (Boston)
|Ingressos
|22 de junho de 2026
|Iraque x França
|Estádio MetLife (NY/NJ)
|Ingressos
|26 de junho de 2026
|Iraque x Senegal
|Estádio Gillette (Boston)
|Ingressos
Jogos da Noruega na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Partida
|Local
|Ingressos
|16 de junho de 2026
|Iraque x Noruega
|Gillette Stadium (Boston)
|Ingressos
|22 de junho de 2026
|Noruega x Senegal
|Estádio MetLife (NY/NJ)
|Ingressos
|26 de junho de 2026
|Noruega x França
|Estádio Gillette (Boston)
|Ingressos
Como posso conseguir ingressos para Iraque x Noruega?
Existem várias maneiras de os torcedores garantirem ingressos para o jogo Iraque x Noruega na Copa do Mundo da FIFA 2026, com a demanda prevista para aumentar significativamente à medida que o torneio se aproxima.
- Venda oficial de ingressos da FIFA: a FIFA disponibiliza os ingressos em fases, incluindo sorteios antecipados e vendas para a final, por ordem de chegada.
- Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados com segurança por meio do sistema oficial de revenda da FIFA.
- Mercados secundários: plataformas como a StubHub oferecem acesso alternativo aos ingressos, muitas vezes a opção de última hora para jogos com ingressos esgotados.
- Pacotes de hospitalidade: Pacotes premium incluem assentos VIP, lounges exclusivos e experiências aprimoradas nos dias de jogo.
Todos os ingressos da Copa do Mundo de 2026 serão digitais e entregues por meio do aplicativo oficial de ingressos da FIFA, tornando o acesso pelo celular essencial para entrar no Gillette Stadium.
Quanto custam os ingressos para o jogo Iraque x Noruega?
A FIFA introduziu preços dinâmicos para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os preços dos ingressos variam de acordo com a demanda, a categoria e a fase da competição.
Os ingressos para a fase de grupos continuam sendo a opção mais acessível para os torcedores, com preços básicos projetados para manter o torneio acessível em todos os países anfitriões, incluindo EUA, México e Canadá.
|Categoria
|Fase de grupos
|Fase eliminatória
|Fase final
|Categoria 1
|$250 - $400
|$600 - $1.200
|$1.500 - $6.730
|Categoria 2
|$150 - $280
|$400 - $800
|$1.000 - $4.210
|Categoria 3
|$100 - $200
|$200 - $500
|$600 - $2.790
|Categoria 4
|$60 - $120
|$150 - $350
|$400 - $2.030
Os ingressos mais baratos para o jogo Iraque x Noruega devem custar entre US$ 60 e US$ 120, dependendo da disponibilidade, o que torna a compra antecipada a melhor maneira de garantir lugares a preços baixos antes que os preços de revenda aumentem.
Tudo o que você precisa saber sobre o Gillette Stadium
O Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, sediará o jogo entre Iraque e Noruega em uma das partidas mais esperadas da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026.
Conhecido principalmente como a casa do New England Patriots, o Gillette Stadium é um dos principais recintos esportivos dos Estados Unidos e foi selecionado para sediar várias partidas da Copa do Mundo devido às suas instalações modernas e grande capacidade.
O estádio receberá mais de 60.000 torcedores para as partidas da Copa do Mundo, criando uma atmosfera intensa e cheia de energia para o futebol internacional.