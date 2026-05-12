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Como comprar ingressos para o jogo Iraque x Noruega: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Gillette Stadium e muito mais

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E. Haaland

O Iraque enfrenta a Noruega no Gillette Stadium, em Foxborough, no dia 16 de junho, em uma partida explosiva da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Com o crescente interesse global pelas duas seleções, espera-se que a demanda por ingressos para o jogo entre Iraque e Noruega seja alta, já que os torcedores buscam garantir lugares a preços acessíveis para uma das partidas mais emocionantes da fase de grupos.

O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para o jogo entre Iraque e Noruega, incluindo preços e como garantir os lugares mais baratos antes que se esgotem. 

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Quando será o jogo entre Iraque e Noruega?

Data e horaJogoLocalIngressos
16 de junho de 2026 - 17hIraque x NoruegaGillette Stadium, FoxboroughIngressos

Jogos do Iraque na Copa do Mundo de 2026

DataPartidaLocalIngressos
16 de junho de 2026Iraque x NoruegaGillette Stadium (Boston)Ingressos
22 de junho de 2026Iraque x FrançaEstádio MetLife (NY/NJ)Ingressos
26 de junho de 2026Iraque x SenegalEstádio Gillette (Boston)Ingressos

Jogos da Noruega na Copa do Mundo de 2026

DataPartidaLocalIngressos
16 de junho de 2026Iraque x NoruegaGillette Stadium (Boston)Ingressos
22 de junho de 2026Noruega x SenegalEstádio MetLife (NY/NJ)Ingressos
26 de junho de 2026Noruega x FrançaEstádio Gillette (Boston)Ingressos

Como posso conseguir ingressos para Iraque x Noruega?

Existem várias maneiras de os torcedores garantirem ingressos para o jogo Iraque x Noruega na Copa do Mundo da FIFA 2026, com a demanda prevista para aumentar significativamente à medida que o torneio se aproxima.

  • Venda oficial de ingressos da FIFA: a FIFA disponibiliza os ingressos em fases, incluindo sorteios antecipados e vendas para a final, por ordem de chegada.
  • Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados com segurança por meio do sistema oficial de revenda da FIFA.
  • Mercados secundários: plataformas como a StubHub oferecem acesso alternativo aos ingressos, muitas vezes a opção de última hora para jogos com ingressos esgotados.
  • Pacotes de hospitalidade: Pacotes premium incluem assentos VIP, lounges exclusivos e experiências aprimoradas nos dias de jogo.

Todos os ingressos da Copa do Mundo de 2026 serão digitais e entregues por meio do aplicativo oficial de ingressos da FIFA, tornando o acesso pelo celular essencial para entrar no Gillette Stadium.

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Quanto custam os ingressos para o jogo Iraque x Noruega?

A FIFA introduziu preços dinâmicos para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os preços dos ingressos variam de acordo com a demanda, a categoria e a fase da competição.

Os ingressos para a fase de grupos continuam sendo a opção mais acessível para os torcedores, com preços básicos projetados para manter o torneio acessível em todos os países anfitriões, incluindo EUA, México e Canadá.

CategoriaFase de gruposFase eliminatóriaFase final
Categoria 1$250 - $400$600 - $1.200$1.500 - $6.730
Categoria 2$150 - $280$400 - $800$1.000 - $4.210
Categoria 3$100 - $200$200 - $500$600 - $2.790
Categoria 4$60 - $120$150 - $350$400 - $2.030

Os ingressos mais baratos para o jogo Iraque x Noruega devem custar entre US$ 60 e US$ 120, dependendo da disponibilidade, o que torna a compra antecipada a melhor maneira de garantir lugares a preços baixos antes que os preços de revenda aumentem.

Tudo o que você precisa saber sobre o Gillette Stadium

O Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, sediará o jogo entre Iraque e Noruega em uma das partidas mais esperadas da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026.

Conhecido principalmente como a casa do New England Patriots, o Gillette Stadium é um dos principais recintos esportivos dos Estados Unidos e foi selecionado para sediar várias partidas da Copa do Mundo devido às suas instalações modernas e grande capacidade.

O estádio receberá mais de 60.000 torcedores para as partidas da Copa do Mundo, criando uma atmosfera intensa e cheia de energia para o futebol internacional.

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