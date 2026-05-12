Como comprar ingressos para o jogo Irã x Nova Zelândia: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o SoFi Stadium e muito mais

A Copa do Mundo da FIFA 2026 promete trazer mais um verão inesquecível de futebol para a América do Norte, e um dos confrontos mais interessantes da fase de grupos será entre Irã e Nova Zelândia, no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia.

Ambas as seleções chegam com a ambição de começar com o pé direito suas campanhas na Copa do Mundo: o Irã busca dar continuidade ao seu impressionante desempenho em torneios recentes, enquanto a Nova Zelândia pretende deixar sua marca no maior palco do futebol mundial.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Irã x Nova Zelândia e as melhores maneiras de garantir seus lugares antes que se esgotem.

Quando é o jogo Irã x Nova Zelândia?

Data e hora Jogo Local Ingressos 15 de junho de 2026 - 19h Irã x Nova Zelândia SoFi Stadium, Inglewood Ingressos

Jogos do Irã na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 15 de junho de 2026 Irã x Nova Zelândia SoFi Stadium, Inglewood Ingressos 21 de junho de 2026 Bélgica x Irã Estádio SoFi, Inglewood Ingressos 26 de junho de 2026 Egito x Irã Lumen Field, Seattle Ingressos

Jogos da Nova Zelândia na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 15 de junho de 2026 Irã x Nova Zelândia SoFi Stadium, Inglewood Ingressos 21 de junho de 2026 Nova Zelândia x Egito BC Place, Vancouver Ingressos 26 de junho de 2026 Nova Zelândia x Bélgica BC Place, Vancouver Ingressos

Como posso conseguir ingressos para Irã x Nova Zelândia?

Os torcedores que desejam assistir ao jogo Irã x Nova Zelândia na Copa do Mundo da FIFA 2026 ainda têm várias maneiras confiáveis de garantir ingressos antes do dia da partida.

As opções de ingressos atualmente incluem:

Vendas oficiais da FIFA: A FIFA continua a disponibilizar lotes selecionados de ingressos durante as fases finais de vendas, por ordem de chegada.

A FIFA continua a disponibilizar lotes selecionados de ingressos durante as fases finais de vendas, por ordem de chegada. Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de torcedores que não poderão mais comparecer à partida.

Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de torcedores que não poderão mais comparecer à partida. Mercados secundários: plataformas como a StubHub continuam sendo uma alternativa para comprar ingressos para jogos da Copa do Mundo com alta demanda.

plataformas como a StubHub continuam sendo uma alternativa para comprar ingressos para jogos da Copa do Mundo com alta demanda. Pacotes de hospitalidade: Pacotes premium oferecem assentos VIP, lounges exclusivos, acesso prioritário e experiências de luxo nos dias de jogo.

Espera-se que todos os ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam totalmente digitais por meio da plataforma oficial de ingressos móvel da FIFA.

Quanto custam os ingressos para Irã x Nova Zelândia?

A FIFA introduziu preços dinâmicos para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os preços variam dependendo da categoria de assento, da demanda e da fase do torneio.

Atualmente, os ingressos para a fase de grupos custam a partir de aproximadamente US$ 60 para as categorias de assentos mais baratas, enquanto as seções premium e as experiências de hospitalidade podem custar significativamente mais.

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o SoFi Stadium

O jogo Irã x Nova Zelândia será realizado no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia, um dos recintos esportivos mais avançados e modernos do mundo.

O estádio é a casa dos times da NFL Los Angeles Rams e Los Angeles Chargers e rapidamente se tornou um dos principais destinos para grandes eventos esportivos e shows na América do Norte.

Para a Copa do Mundo da FIFA 2026, o SoFi Stadium deve receber mais de 70.000 torcedores, proporcionando uma atmosfera eletrizante para uma das partidas de destaque da fase de grupos do torneio.