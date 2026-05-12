Como comprar ingressos para o jogo Irã x Nova Zelândia: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o SoFi Stadium e muito mais

A Copa do Mundo da FIFA 2026 promete trazer mais um verão inesquecível de futebol para a América do Norte, e um dos confrontos mais interessantes da fase de grupos será entre Irã e Nova Zelândia, no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia.
Ambas as seleções chegam com a ambição de começar com o pé direito suas campanhas na Copa do Mundo: o Irã busca dar continuidade ao seu impressionante desempenho em torneios recentes, enquanto a Nova Zelândia pretende deixar sua marca no maior palco do futebol mundial.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Irã x Nova Zelândia e as melhores maneiras de garantir seus lugares antes que se esgotem.
Quando é o jogo Irã x Nova Zelândia?
|Data e hora
|Jogo
|Local
|Ingressos
|15 de junho de 2026 - 19h
|Irã x Nova Zelândia
|SoFi Stadium, Inglewood
|Ingressos
Jogos do Irã na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Calendário
|Local
|Ingressos
|15 de junho de 2026
|Irã x Nova Zelândia
|SoFi Stadium, Inglewood
|Ingressos
|21 de junho de 2026
|Bélgica x Irã
|Estádio SoFi, Inglewood
|Ingressos
|26 de junho de 2026
|Egito x Irã
|Lumen Field, Seattle
|Ingressos
Jogos da Nova Zelândia na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Calendário
|Local
|Ingressos
|15 de junho de 2026
|Irã x Nova Zelândia
|SoFi Stadium, Inglewood
|Ingressos
|21 de junho de 2026
|Nova Zelândia x Egito
|BC Place, Vancouver
|Ingressos
|26 de junho de 2026
|Nova Zelândia x Bélgica
|BC Place, Vancouver
|Ingressos
Como posso conseguir ingressos para Irã x Nova Zelândia?
Os torcedores que desejam assistir ao jogo Irã x Nova Zelândia na Copa do Mundo da FIFA 2026 ainda têm várias maneiras confiáveis de garantir ingressos antes do dia da partida.
As opções de ingressos atualmente incluem:
- Vendas oficiais da FIFA: A FIFA continua a disponibilizar lotes selecionados de ingressos durante as fases finais de vendas, por ordem de chegada.
- Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de torcedores que não poderão mais comparecer à partida.
- Mercados secundários: plataformas como a StubHub continuam sendo uma alternativa para comprar ingressos para jogos da Copa do Mundo com alta demanda.
- Pacotes de hospitalidade: Pacotes premium oferecem assentos VIP, lounges exclusivos, acesso prioritário e experiências de luxo nos dias de jogo.
Espera-se que todos os ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam totalmente digitais por meio da plataforma oficial de ingressos móvel da FIFA.
Quanto custam os ingressos para Irã x Nova Zelândia?
A FIFA introduziu preços dinâmicos para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os preços variam dependendo da categoria de assento, da demanda e da fase do torneio.
Atualmente, os ingressos para a fase de grupos custam a partir de aproximadamente US$ 60 para as categorias de assentos mais baratas, enquanto as seções premium e as experiências de hospitalidade podem custar significativamente mais.
|Categoria
|Fase de grupos
|Oitavas de final - Quartas de final
|Semifinais e Final
|Categoria 1
|$250 - $400
|$600 - $1.200
|$1.500 - $6.730
|Categoria 2
|$150 - $280
|$400 - $800
|$1.000 - $4.210
|Categoria 3
|$100 - $200
|$200 - $500
|$600 - $2.790
|Categoria 4
|$60 - $120
|$150 - $350
|$400 - $2.030
Tudo o que você precisa saber sobre o SoFi Stadium
O jogo Irã x Nova Zelândia será realizado no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia, um dos recintos esportivos mais avançados e modernos do mundo.
O estádio é a casa dos times da NFL Los Angeles Rams e Los Angeles Chargers e rapidamente se tornou um dos principais destinos para grandes eventos esportivos e shows na América do Norte.
Para a Copa do Mundo da FIFA 2026, o SoFi Stadium deve receber mais de 70.000 torcedores, proporcionando uma atmosfera eletrizante para uma das partidas de destaque da fase de grupos do torneio.