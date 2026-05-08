Como comprar ingressos para o jogo Holanda x Suécia: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o NRG Stadium e muito mais

A Holanda viaja para o Texas para um confronto decisivo contra a Suécia, em um jogo que promete ser crucial para o Grupo F durante a Copa do Mundo.

A seleção holandesa, liderada por uma geração de estrelas que atuam no mais alto nível da Europa, busca dar continuidade ao seu domínio nas eliminatórias e consolidar seu status como potência mundial do futebol.

Enquanto isso, a Suécia chega com um elenco caracterizado por um ataque revitalizado e resiliência defensiva. O Blågult busca transformar o NRG Stadium em uma fortaleza para este confronto europeu decisivo.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Holanda x Suécia, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será a partida entre Holanda e Suécia na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - F NRG Stadium

Jogos da Holanda na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 14 de junho de 2026 Holanda x Japão AT&T Stadium, Arlington Ingressos 20 de junho de 2026 Holanda x Suécia Estádio NRG, Houston Ingressos 26 de junho de 2026 Tunísia x Holanda Estádio Arrowhead, Kansas City Ingressos

Jogos da Suécia na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 15 de junho de 2026 Suécia x Tunísia Estádio BBVA, Guadalupe Ingressos 20 de junho de 2026 Holanda x Suécia Estádio NRG, Houston Ingressos 26 de junho de 2026 Japão x Suécia Estádio AT&T, Arlington Ingressos

Como comprar ingressos para Holanda x Suécia?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos.

Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Holanda x Suécia?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre Holanda e Suécia em Houston, os preços básicos são atualmente um grande atrativo para os torcedores que desejam assistir a este grande confronto europeu. Como duas das potências do continente se enfrentam em uma partida decisiva do Grupo F, espera-se que a demanda para o jogo deste fim de semana seja alta.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 420 a US$ 550 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Nível Superior): US$ 420 - US$ 750

Categoria 2 (Nível Médio): $800 - $1.300

Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $1.500 - $3.500

Hospitalidade/VIP: $2.300+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Houston é um importante centro com uma enorme comunidade internacional, espera-se que a demanda local por uma partida europeia de alto nível seja excepcionalmente alta. Garantir antecipadamente os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto no NRG Stadium.

Histórico de confrontos diretos entre Holanda e Suécia





Quando será o jogo entre Holanda e Suécia?

A partida entre Holanda e Suécia será realizada no NRG Stadium, em Houston, no dia 20 de junho.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio operará com capacidade para aproximadamente 72.000 lugares. Apesar de sua ampla área construída, o projeto arquitetônico apresenta vidraças de alta transparência e corredores abertos que mantêm uma sensação de intimidade e conexão com o campo, criando uma atmosfera eletrizante para as sete partidas que sediará, incluindo um confronto de grande destaque nas oitavas de final.

Localizado em Houston, no Texas, é o primeiro estádio da NFL desse tipo a contar com um teto retrátil, um projeto sofisticado que permite a realização de eventos tanto em ambiente fechado quanto ao ar livre.

O teto é composto por dois grandes painéis de tecido translúcido que podem abrir ou fechar em apenas sete minutos, protegendo os espectadores das intempéries e permitindo que a luz natural alcance o campo. O local é mundialmente conhecido por seus enormes painéis de vídeo nas zonas finais, que estão entre os maiores do esporte profissional, garantindo que todos os torcedores tenham uma visão nítida da ação.