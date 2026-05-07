Como comprar ingressos para o jogo Holanda x Japão: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o AT&T Stadium e muito mais

O clima elétrico está garantido em Arlington, já que a partida de abertura do Grupo F da Copa do Mundo, Holanda x Japão, reunirá duas das torcidas mais animadas no AT&T Stadium.

Já a Holanda, que já foi vice-campeã mundial três vezes, buscará chegar longe novamente.

Já o Samurai Blue vem de uma sequência notável de cinco vitórias consecutivas, incluindo triunfos sobre Brasil e Inglaterra.

Deixe o GOAL fornecer todas as informações sobre os ingressos para a partida da Copa do Mundo entre Holanda e Japão no Texas, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será a partida da Copa do Mundo entre Holanda e Japão?

Data Jogo (horário de início) Local Ingressos Domingo, 14 de junho Grupo F: Holanda x Japão (15h CDT) AT&T Stadium (Arlington) Ingressos

Qual é a tabela de jogos da Holanda na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (início) Local Ingressos Dom, 14 de junho Holanda x Japão (15h CDT) AT&T Stadium (Arlington) Ingressos Sábado, 20 de junho Holanda x Suécia (12h CDT) Estádio NRG (Houston) Ingressos Qui, 25 de junho Holanda x Tunísia (18h CDT) Estádio Arrowhead (Kansas City) Ingressos

Qual é a tabela de jogos do Japão na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (início) Local Ingressos Dom, 14 de junho Japão x Holanda (15h CDT) AT&T Stadium (Arlington) Ingressos Sáb, 20 de junho Japão x Tunísia (22h CST) Estádio BBVA (Guadalupe, Monterrey) Ingressos Qui, 25 de junho Japão x Suécia (18h CDT) Estádio AT&T (Arlington) Ingressos

Como comprar ingressos para a partida Holanda x Japão na Copa do Mundo

Os torcedores podem comprar ingressos oficiais para os jogos da Copa do Mundo de 2026 pelo site da FIFA desde setembro de 2025.

A última fase oficial de venda de ingressos para a Copa do Mundo, a Fase de Vendas de Última Hora, começou em 1º de abril e vai até o final do torneio.

Não conseguiu um ingresso nas primeiras fases? Veja abaixo todas as opções de revenda:

O canal oficial é o Mercado de Revenda/Intercâmbio da FIFA, que pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets. A plataforma, lançada originalmente em outubro de 2025, foi reaberta em 2 de abril e permanecerá aberta até uma hora antes do início de cada partida.

Ela está disponível para residentes canadenses, americanos e internacionais, enquanto o Mercado de Intercâmbio da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.

Vendedores terceirizados, como o StubHub, também terão ingressos para a Copa do Mundo de 2026 disponíveis.

Um ponto importante para quem compra ingressos de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente. Os torcedores que desejam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento em mãos com antecedência.

Ingressos para Holanda x Japão na Copa do Mundo: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Os preços oficiais têm variado ao longo das diversas fases de lançamento e venda de ingressos. As estimativas iniciais para jogos da fase de grupos, excluindo as seleções anfitriãs, eram de US$ 60 a US$ 620.

Fique de olho nos portais de ingressos da Copa do Mundo da FIFA para obter informações adicionais e em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Histórico de confrontos diretos entre Holanda e Japão

Data Partida Placar Local Nov 2013 Amistoso: Japão x Holanda 2 a 2 Genk (Bélgica) Junho de 2010 Copa do Mundo da FIFA: Holanda x Japão 1 a 0 Durban (África do Sul) Setembro de 2009 Amistoso: Holanda x Japão 3-0 Enschede (Holanda)

Previsão para a partida entre Holanda e Japão na Copa do Mundo

A Holanda, vice-campeã da Copa do Mundo em 1974, 1978 e 2010, espera poder disputar o título na América do Norte neste verão.

No papel, a Oranje de Ronald Koeman parece ter um dos grupos mais difíceis, mas sua confiança será reforçada pelo fato de que a Holanda nunca foi eliminada na fase de grupos.

Como uma esteira rolante, a Holanda continua a formar estrelas talentosas que brilham no cenário mundial. Nomes como Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Arjen Robben e Robin van Persie encantaram o público no passado, e agora as estrelas atuais, como Cody Gakpo, Tijjani Reijnders e Memphis Depay, buscam repetir os feitos heróicos do passado.

A Holanda chega à América do Norte após uma campanha de qualificação impressionante, na qual ficou invicta, com seis vitórias, dois empates e 27 gols marcados ao longo do caminho. Depay, que agora joga no Corinthians, no Brasil, foi o artilheiro da Oranje, marcando oito gols durante as eliminatórias.

Na verdade, os holandeses perderam apenas uma vez desde o verão de 2024, e essa foi uma derrota por 1 a 0 para a Alemanha em Munique (outubro de 2024), na Liga das Nações.

Embora a Holanda tenha um histórico positivo contra o Japão, incluindo uma vitória por 1 a 0 na fase de grupos da Copa do Mundo de 2010, ela enfrentará neste verão uma seleção Samurai Blue que ganhou prestígio nas últimas duas décadas.

O Japão, que disputará sua oitava Copa do Mundo consecutiva, continua apresentando atuações de alto nível. Hajime Moriyasu, que está no comando desde 2018, viu sua equipe perder apenas duas vezes nos últimos dois anos.

Duas de suas atuações mais impressionantes ocorreram nos últimos sete meses. Após uma vitória histórica por 3 a 2 sobre o Brasil (outubro de 2025) em casa, o Japão venceu a Inglaterra por 1 a 0 em Wembley (março de 2026), com Kaoru Mitoma, do Brighton, marcando o único gol da partida. Foi a primeira vez que os Três Leões não conseguiram marcar desde junho de 2024.

Onde será o jogo entre Holanda e Japão?

O AT&T Stadium é um estádio com teto retrátil em Arlington, Texas, inaugurado em 2009. Embora seus principais usuários sejam o Dallas Cowboys, time famoso da NFL, o local tem sido usado para uma variedade de outras atividades, como shows, jogos de basquete, rodeios e eventos de luta livre profissional (WWE).

O AT&T Stadium será um dos 11 estádios dos EUA a sediar partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026. Com capacidade para 94.000 espectadores sentados, será o maior estádio utilizado durante o torneio. Além do jogo entre Holanda e Japão, o AT&T Stadium sediará outras quatro partidas da fase de grupos e quatro jogos das eliminatórias, incluindo uma das semifinais.