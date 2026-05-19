Como comprar ingressos para o jogo Haiti x Escócia: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Gillette Stadium e muito mais

O Haiti enfrenta a Escócia na Copa do Mundo de 2026, no Gillette Stadium, em Massachusetts, no dia 13 de junho.

É um confronto repleto de significado histórico, já que o Haiti faz sua segunda participação, e a primeira desde 1974. A seleção enfrenta a Escócia, que retorna ao torneio após 28 anos de ausência, dando início ao Grupo C em Massachusetts.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo Haiti x Escócia, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo entre Haiti e Escócia na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - C Gillette Stadium

Jogos do Haiti na Copa do Mundo de 2026

O Haiti será o grande azarão do Grupo C, que também conta com Escócia, Brasil e Marrocos.

Data Jogo Local Ingressos 13 de junho Haiti x Escócia Gillette Stadium, Massachusetts Ingressos 19 de junho Brasil x Haiti Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos 24 de junho Marrocos x Haiti Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Ingressos

Jogos da Escócia na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

A Escócia passou por uma memorável repescagem contra a Dinamarca para garantir sua vaga na Copa do Mundo de 2026. Esta é a programação do Grupo C que os aguarda neste verão:

Data Jogo Local Ingressos 13 de junho Haiti x Escócia Gillette Stadium, Massachusetts Ingressos 19 de junho Escócia x Marrocos Estádio Gillette, Massachusetts Ingressos 24 de junho Escócia x Brasil Hard Rock Stadium, Miami Ingressos

Como comprar ingressos para o jogo Haiti x Escócia?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Haiti x Escócia?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar muito dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre Haiti e Escócia em Massachusetts, os preços básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como a nação anfitriã entra em campo para uma final decisiva da fase de grupos, espera-se que a demanda esteja entre as mais altas da primeira rodada.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 400 a US$ 550 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Nível Superior): US$ 400 - US$ 750

Categoria 2 (Nível Médio): $800 - $1.300

Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $1.500 - $3.500

Hospitalidade/VIP: $4.000+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Massachusetts é um destino global de primeira linha e um importante centro para a equipe anfitriã, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta. Garantir os ingressos disponíveis da Categoria 3 com antecedência é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto de alto risco.

Histórico de confrontos diretos entre Haiti e Escócia

Onde será o jogo Haiti x Escócia?

O jogo Haiti x Escócia será realizado no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts.

Conhecido principalmente como a casa do New England Patriots, o Gillette Stadium é um dos principais recintos esportivos dos Estados Unidos e foi selecionado para sediar várias partidas da Copa do Mundo devido às suas instalações modernas e grande capacidade.

O estádio receberá mais de 60.000 torcedores para as partidas da Copa do Mundo.