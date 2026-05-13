Como comprar ingressos para o jogo Gana x Panamá: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o BMO Field e muito mais

Gana viaja a Toronto para um confronto emocionante do Grupo L contra o Panamá, em uma partida de estreia que promete ser histórica para ambas as seleções na Copa do Mundo de 2026.

A seleção ganesa, liderada por uma geração de estrelas que atuam no mais alto nível do futebol europeu, busca restabelecer seu status de potência mundial.

Contando com uma torcida apaixonada que fará com que o BMO Field pareça um campo de batalha neutro, o Panamá busca garantir um resultado vital neste confronto de estreia.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Gana x Panamá, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo Gana x Panamá na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - L BMO Field

Jogos de Gana na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 18 de junho de 2026 Gana x Panamá BMO Field, Toronto Ingressos 23 de junho de 2026 Inglaterra x Gana Gillette Stadium, Foxborough Ingressos 27 de junho de 2026 Croácia x Gana Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos

Jogos do Panamá na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 18 de junho de 2026 Gana x Panamá BMO Field, Toronto Ingressos 24 de junho de 2025 Panamá x Croácia BMO Field, Toronto Ingressos 27 de junho de 2026 Panamá x Inglaterra MetLife Stadium, East Rutherford Ingressos

Como comprar ingressos para Gana x Panamá?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os sorteios aleatórios antecipados) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Gana x Panamá?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar muito dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre Gana e Panamá em Toronto, os preços básicos são atualmente o principal atrativo para os torcedores com orçamento limitado. Como duas das equipes mais dinâmicas fisicamente em suas respectivas regiões se enfrentam na rodada de abertura, espera-se que a demanda seja alta entre os torcedores locais e a diáspora internacional em Ontário.

Atualmente, os ingressos oficiais mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 115 a US$ 200 nas arquibancadas superiores do estádio. No mercado secundário, os preços básicos para este jogo específico têm sido observados a partir de US$ 350 a US$ 500 à medida que a data da partida se aproxima.

A composição dos preços é a seguinte:

Categoria 3 (Nível Superior): US$ 115 – US$ 450

Categoria 2 (Nível Médio): $500 – $900

Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $1.250 – $2.500

Hospitalidade/VIP: $3.500+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Toronto é um destino global de primeira linha e esta partida representa um passo inicial vital para ambas as nações, espera-se que a demanda local seja significativa. Garantir os ingressos disponíveis da Categoria 3 com antecedência é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto no BMO Field.

Tudo o que você precisa saber sobre o BMO Field

O estádio de Ontário, oficialmente designado como Toronto Stadium (e conhecido comercialmente como BMO Field) para o torneio, é o primeiro estádio do Canadá dedicado exclusivamente ao futebol e um marco da identidade futebolística do país.

Localizado no Exhibition Place, às margens do Lago Ontário, o estádio passou recentemente por uma grande reforma de US$ 158 milhões para se preparar para seu momento de destaque mundial. Ele possui uma cobertura característica no estilo da Premier League inglesa que cobre as arquibancadas leste, oeste e sul, protegendo os torcedores enquanto mantém uma conexão ao ar livre com o horizonte da cidade.

O estádio é conhecido por seu layout de assentos intimista, que coloca os torcedores notavelmente próximos ao campo, e por seu novo sistema de telões LED nos quatro cantos — o maior telão de alta definição ao ar livre do país.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio foi ampliado para uma capacidade de 45.000 lugares. Isso foi possível graças à instalação de 17.756 assentos temporários nas arquibancadas norte e sul, quase dobrando sua capacidade normal para atender aos requisitos internacionais.

Para garantir uma experiência de nível mundial, o local agora conta com um saguão de 360 graus, suítes de hospitalidade renovadas (incluindo o novo Tunnel Club) e um gramado híbrido totalmente novo, em conformidade com os padrões da FIFA, equipado com a avançada tecnologia SubAir para atender às exigências das seis partidas que está programado para sediar.