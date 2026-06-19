Como comprar ingressos para o jogo França x Iraque: preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026, informações sobre o Lincoln Financial Field e muito mais

A disputa do Grupo I da Copa do Mundo da FIFA 2026 continua com um confronto muito aguardado entre França e Iraque no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

A França conta com um elenco de elite de nível mundial, que inclui nomes como Kylian Mbappé, Michael Olise e Désiré Doué. A equipe está em alta, após uma excelente exibição no segundo tempo contra o Senegal.

O Iraque chega para a partida após uma derrota por 4 a 1 para a Noruega. O placar, porém, favoreceu um pouco os escandinavos, e os Leões da Mesopotâmia têm muitos pontos positivos para aproveitar.

O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para França x Iraque, incluindo preços, informações sobre o local do jogo e os melhores lugares para garantir seus lugares antes que se esgotem.

Quando será o jogo França x Iraque?

Data e horário do jogo Partida Local Ingressos Segunda-feira, 22 de junho (17h, horário da costa leste dos EUA) França x Iraque Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos

Jogos da França na Copa do Mundo de 2026

Data e horário do jogo Partida Local Ingressos Terça-feira, 16 de junho França x Senegal (3 a 1) Estádio MetLife (East Rutherford) N/A Segunda-feira, 22 de junho (17h, horário da costa leste) França x Iraque Lincoln Financial Field (Filadélfia) Ingressos Sexta-feira, 26 de junho (15h, horário da costa leste dos EUA) França x Noruega Gillette Stadium (Foxborough) Ingressos

Jogos do Iraque na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos Terça-feira, 16 de junho Iraque x Noruega (1-4) Gillette Stadium (Foxborough) N/A Segunda-feira, 22 de junho (17h, horário da costa leste) França x Iraque Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos Sexta-feira, 26 de junho (15h, horário da costa leste dos EUA) Iraque x Senegal BMO Field (Toronto) Ingressos

Como comprar ingressos para França x Iraque

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para França x Iraque na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final podem chegar a US$ 6.730.

Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final – Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 US$ 250 – US$ 400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o Lincoln Financial Field

O Lincoln Financial Field, na Filadélfia, é um dos principais estádios da Copa do Mundo da FIFA 2026, sediando partidas importantes da fase de grupos, incluindo França x Iraque.

O estádio é a sede do Philadelphia Eagles, da NFL, e é amplamente reconhecido por sua atmosfera eletrizante, instalações modernas e excelente conectividade com o sistema de transporte da cidade.

Para a Copa do Mundo, espera-se que o local receba mais de 65.000 torcedores, criando um ambiente vibrante para uma das partidas mais esperadas da fase de grupos.