Como comprar ingressos para o jogo EUA x Paraguai: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o SoFi Stadium e muito mais

Uma nação ansiosa aguarda com grande expectativa a estreia dos Estados Unidos na Copa do Mundo contra o Paraguai, no SoFi Stadium, em Inglewood, no dia 12 de junho.

O torneio volta ao solo americano pela primeira vez desde 1994, e aquela edição se revelou uma das mais bem-sucedidas de todos os tempos, quebrando recordes de público médio por partida e de público total.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para a partida entre EUA e Paraguai na Copa do Mundo, incluindo onde comprar e os preços dos ingressos.

Quando será o jogo EUA x Paraguai na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - D SoFi Stadium

Jogos dos EUA na Copa do Mundo de 2026

Os Estados Unidos esperam continuar a melhorar sob a orientação de Mauricio Pochettino. Esta é a programação do Grupo D que aguarda os co-anfitriões:

Data Calendário Local Ingressos Sexta-feira, 12 de junho Estados Unidos x Paraguai SoFi Stadium (Inglewood) Ingressos Sexta-feira, 19 de junho Estados Unidos x Austrália Lumen Field (Seattle) Ingressos Qui, 25 de junho Turquia x Estados Unidos SoFi Stadium (Inglewood) Ingressos

Jogos do Paraguai na Copa do Mundo de 2026

O oeste é a melhor opção para os torcedores do Paraguai que vão à América do Norte para a Copa do Mundo neste verão, já que todas as três partidas da fase de grupos serão disputadas na Califórnia, conforme segue:

Data Calendário Local Ingressos Sexta-feira, 12 de junho Estados Unidos x Paraguai SoFi Stadium (Inglewood) Ingressos Sexta-feira, 19 de junho Turquia x Paraguai Estádio Levi's (Santa Clara) Ingressos Qui, 25 de junho Paraguai x Austrália Levi's Stadium (Santa Clara) Ingressos

Como comprar ingressos para EUA x Paraguai?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para EUA x Paraguai?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o SoFi Stadium

O SoFi Stadium é um estádio coberto multiuso localizado em Inglewood, um subúrbio de Los Angeles, inaugurado em 2020 e construído no antigo local do Hollywood Park Racetrack.

Os times da NFL Los Angeles Rams e Los Angeles Chargers são os usuários regulares do SoFi, e em sua configuração para futebol americano, o estádio tem capacidade para 70.240 pessoas, embora esse número possa ser aumentado para grandes eventos. Está programado para sediar a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2028.

Além de ter sediado inúmeros shows musicais nos últimos cinco anos, tanto o Super Bowl LVI em 2022 quanto o Wrestlemania 39 em 2023 foram realizados no local em Inglewood.

Não é surpresa que o SoFi Stadium vá sediar oito partidas durante a Copa do Mundo de 2026, já que se tornou um renomado centro de futebol. A final da Copa Ouro da CONCACAF de 2023 (México 1 x 0 Panamá) foi disputada lá, assim como algumas partidas durante a Copa América de 2024.

A capacidade do SoFi Stadium para a Copa do Mundo será de 69.650, já que, em sua configuração para futebol, os assentos nas seções dos cantos precisam ser removidos para acomodar um campo mais largo, de acordo com os padrões da FIFA.