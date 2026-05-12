Como comprar ingressos para o jogo EUA x México: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre os estádios e muito mais

Não são apenas os próprios co-anfitriões que anseiam por chegar às oitavas de final da Copa do Mundo. A perspectiva de um confronto entre EUA e México deixaria os torcedores de futebol do mundo inteiro empolgados, já que seria um dos maiores confrontos de todo o torneio.

As duas seleções já protagonizaram confrontos épicos. O mais recente ocorreu no verão passado, quando o México saiu vitorioso na final da Copa Ouro da CONCACAF, em Houston. O El Tri se recuperou após um revés no início da partida e garantiu a vitória por 2 a 1 diante de 70.925 espectadores no NRG Stadium.

O GOAL vai mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo onde comprar e os preços dos ingressos.

Quando será o jogo EUA x México na Copa do Mundo de 2026?

Na Copa do Mundo da FIFA 2026, um jogo entre EUA e México não está atualmente na programação.

Como os vizinhos e rivais estão em grupos diferentes na fase de grupos, eles não podem se enfrentar até as fases eliminatórias.

Para que isso aconteça, ambas as seleções devem passar da fase de grupos e serem sorteadas para se enfrentarem (ou se encontrarem naturalmente na chave) durante as oitavas de final, quartas de final, semifinais ou a final.

Jogos dos EUA na Copa do Mundo de 2026

Os Estados Unidos esperam continuar a melhorar sob a orientação de Mauricio Pochettino. Esta é a programação do Grupo D que aguarda os co-anfitriões:

Data Calendário Local Ingressos Sexta-feira, 12 de junho Estados Unidos x Paraguai SoFi Stadium (Inglewood) Ingressos Sexta-feira, 19 de junho Estados Unidos x Austrália Lumen Field (Seattle) Ingressos Qui, 25 de junho Turquia x Estados Unidos SoFi Stadium (Inglewood) Ingressos

Jogos do México na Copa do Mundo de 2026

O México teve um início lento na Copa do Mundo do Catar em 2022, não conseguindo marcar gols em nenhum dos dois primeiros jogos da fase de grupos. A equipe espera ganhar vida como co-anfitriã nas próximas partidas:

Data Calendário Local Ingressos Qui, 11 de junho México x África do Sul Estádio Azteca (Cidade do México) Ingressos Qui, 18 de junho México x Coreia do Sul Estádio Akron (Zapopan) Ingressos Quarta-feira, 24 de junho República Tcheca x México Estádio Azteca (Cidade do México) Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de 2026?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

EUA x México: Histórico de confrontos diretos

Os EUA e o México se enfrentaram 81 vezes no total desde 1934. Estes são os dez últimos resultados entre as duas seleções:

Data Calendário Resultado Local Julho de 2025 Final da Copa Ouro da CONCACAF: EUA x México 1-2 Estádio NRG (Houston) Outubro de 2024 Amistoso: México x EUA 2-0 Estádio Akron (Zapopan) Março de 2024 Final da Liga das Nações da CONCACAF: EUA x México 2 a 0 Estádio AT&T (Arlington) Junho de 2023 Semifinal da Liga das Nações da CONCACAF: EUA x México 3-0 Estádio Allegiant (Las Vegas) Abril de 2023 Amistoso: EUA x México 1-1 State Farm Stadium (Glendale) Março de 2022 Eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA: México x EUA 0 a 0 Estádio Azteca (Cidade do México) Novembro de 2021 Eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA: EUA x México 2 a 0 Estádio TQL (Cincinnati) Agosto de 2021 Final da Copa Ouro da CONCACAF: EUA x México 1 a 0 Estádio Allegiant (Las Vegas) Junho de 2021 Final da Liga das Nações da CONCACAF: EUA x México 3-2 (na prorrogação) Empower Field at Mile High (Denver) Setembro de 2019 Amistoso: EUA x México 0-3 MetLife Stadium (East Rutherford)

Quais são as sedes da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo as cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:

País Estádio (Cidade) Capacidade Canadá BC Place (Vancouver) 54.000

BMO Field (Toronto) 45.000 México Estádio Banorte (Cidade do México) 83.000

Estádio Akron (Guadalajara) 48.000

Estádio BBVA (Monterrey) 53.500 Estados Unidos Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000

Estádio Gillette (Foxborough) 65.000

Estádio AT&T (Dallas) 94.000

Estádio NRG (Houston) 72.000

Estádio Arrowhead (Kansas City) 73.000

Estádio SoFi (Inglewood) 70.000

Hard Rock Stadium (Miami) 65.000

MetLife Stadium (East Rutherford) 82.500

Lincoln Financial Field (Filadélfia) 69.000

Levi's Stadium (São Francisco) 71.000

Lumen Field (Seattle) 69.000



