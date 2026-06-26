Como comprar ingressos para o jogo EUA x Bósnia e Herzegovina: preços da fase de 32 da Copa do Mundo, informações sobre os jogos, promoções de última hora e muito mais

A festa está apenas começando para os co-anfitriões, já que a seleção masculina dos Estados Unidos, comandada por Mauricio Pochettino, dá início à sua campanha na fase eliminatória contra uma resistente seleção da Bósnia e Herzegovina.

A seleção dos Estados Unidos garantiu com folga a liderança do Grupo D com uma rodada de antecedência, após vitórias impressionantes sobre o Paraguai e a Austrália, o que despertou uma enorme confiança em todo o país anfitrião.

Eles enfrentam uma seleção perigosa e experiente da Bósnia e Herzegovina, que conseguiu chegar às oitavas de final como uma das melhores equipes classificadas em terceiro lugar.

Quando começa a partida entre EUA e Bósnia e Herzegovina pelas oitavas de final da Copa do Mundo?

A partida eliminatória entre EUA e Bósnia e Herzegovina será disputada no San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium), em Santa Clara, Califórnia.

Copa do Mundo - Fase Final San Francisco Bay Area Stadium

Como comprar ingressos para o jogo entre EUA e Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final da Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa, o sorteio antecipado e o sorteio aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora foi lançada em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para o jogo EUA x Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final da Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e de revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Etapa / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 28 de junho a 3 de julho Oitavas de final (locais com alta demanda) US$ 225 – US$ 540 US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250) 28 de junho a 3 de julho Rodada dos 32 (locais padrão) US$ 225 – US$ 540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 de julho – 7 de julho Oitavas de final US$ 240 – US$ 640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 a 11 de julho Quartas de final US$ 450 – US$ 1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

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