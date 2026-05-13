Como comprar ingressos para o jogo EUA x Austrália: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Lumen Field e muito mais

A seleção dos EUA vai ao Lumen Field, em Seattle, no dia 19 de junho, para enfrentar a Austrália, em seu segundo confronto pelo Grupo D da Copa do Mundo. Os co-anfitriões do torneio podem esperar um clima eletrizante sempre que entrarem em campo neste verão, e você pode participar da festa da Copa do Mundo reservando hoje mesmo os ingressos para o jogo.

A seleção dos Estados Unidos chega com vantagem psicológica para o confronto em Seattle, já que conquistou uma vitória por 2 a 1 sobre as australianas em um amistoso em Denver em outubro passado. Haji Wright foi o herói daquele dia, marcando dois gols.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para a Copa do Mundo do jogo EUA x Austrália, incluindo onde comprar e os preços dos ingressos.

Quando será o jogo EUA x Austrália na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - D Lumen Field

Jogos dos EUA na Copa do Mundo de 2026

Os Stars and Stripes só não conseguiram avançar para as oitavas de final em uma única ocasião nas últimas cinco participações em Copas do Mundo. Esta é a programação da fase de grupos que os aguarda em casa neste verão:

Data Calendário Local Ingressos Sexta-feira, 12 de junho Estados Unidos x Paraguai SoFi Stadium (Inglewood) Ingressos Sexta-feira, 19 de junho Estados Unidos x Austrália Lumen Field (Seattle) Ingressos Qui, 25 de junho Turquia x Estados Unidos SoFi Stadium (Inglewood) Ingressos

Jogos da Austrália na Copa do Mundo de 2026

Os australianos se tornaram participantes regulares da Copa do Mundo nas últimas duas décadas e mostraram muita garra ao chegar às oitavas de final no Catar 2022. Como será o desempenho deles nos próximos jogos:

Data Calendário Local Ingressos Sábado, 13 de junho Austrália x Turquia BC Place (Vancouver) Ingressos Sexta-feira, 19 de junho Estados Unidos x Austrália Lumen Field (Seattle) Ingressos Qui, 25 de junho Paraguai x Austrália Levi's Stadium (Santa Clara) Ingressos

Como comprar ingressos para EUA x Austrália?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para EUA x Austrália?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o Lumen Field

O Lumen Field é um estádio multiuso em Seattle, que tem sido a casa do Seattle Seahawks, da NFL, desde sua inauguração em 2002. Mais recentemente, o Seattle Sounders, da MLS, e o Seattle Reign, da NWSL, também passaram a utilizar o estádio regularmente.

Embora tenha capacidade para apenas 37.722 pessoas na maioria dos jogos da MLS, esse número aumentará para um nível de capacidade da NFL (aproximadamente 69.000) para os seis jogos da Copa do Mundo de 2026 que serão disputados no local.

Os torcedores do Seahawks no Lumen Field conquistaram duas vezes o Recorde Mundial do Guinness pelo rugido mais alto da torcida em um estádio ao ar livre, em 2013 e 2014. O projeto do local inclui uma cobertura parcial que cobre 70% da área de assentos, o que efetivamente contém e amplifica o barulho da torcida para criar o que é conhecido como a vantagem do “12º Homem”.

O Lumen Field já teve uma prévia de suas responsabilidades como sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 no ano passado, ao sediar seis partidas durante a Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. Essas partidas atraíram um público total de mais de 210 mil espectadores, com mais de 50 mil pessoas presentes em duas partidas do Seattle Sounders (contra o Atlético de Madrid e o Paris Saint-Germain).

Histórico de confrontos diretos entre EUA e Austrália

EU Outros AUS 2 Vitórias 0 Empate 0 Estados Unidos 2 - 1 Austrália

Austrália 1 - 3 Estados Unidos 5 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 2/2 Ambos os times marcam 2/2







