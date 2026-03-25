Como comprar ingressos para o jogo Eslováquia x Kosovo pelas eliminatórias da Copa do Mundo: partida de 26 de março, preços e mais

O Kosovo, a seleção da UEFA com a pior classificação na FIFA ainda na disputa pela Copa do Mundo, tentará manter vivo seu sonho quando enfrentar a Eslováquia em Bratislava, na semifinal da repescagem, no dia 26 de março.

Quem sair vitorioso no Tehelne pole, na capital eslovaca, enfrentará a Turquia ou a Romênia em casa, com uma vaga na fase final da Copa do Mundo em jogo. É um confronto decisivo para ambas as seleções e os ingressos estão se esgotando rapidamente.

Deixe o GOAL fornecer todas as informações essenciais de que você precisa para a próxima partida de eliminatórias da Copa do Mundo entre Eslováquia e Kosovo, incluindo onde comprar ingressos e quanto custarão.

Quando será a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Eslováquia e Kosovo?

Data Horário (hora local) Local Ingressos Qui, 26 de março Eslováquia x Kosovo (20h45) Tehelne pole (Bratislava) Ingressos

Como comprar ingressos para Eslováquia x Kosovo nas eliminatórias da Copa do Mundo

Os ingressos para o jogo Eslováquia x Kosovo começaram a ser vendidos no início de dezembro pelo site da Federação Eslovaca de Futebol (SFZ). A venda ocorreu em duas fases.

A primeira delas começou em 5 de dezembro, destinada aos torcedores eslovacos registrados. Cinco dias depois, em 10 de dezembro, teve início a venda ao público em geral.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos no mercado secundário. A StubHub é uma das principais revendedoras para quem busca comprar ingressos de última hora por meio de canais alternativos.

Ingressos para a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Eslováquia e Kosovo: quanto custam?

Os preços dos ingressos para os jogos da seleção eslovaca podem variar, dependendo da localização do assento, do pacote e do adversário.

As categorias para a próxima partida de repescagem contra o Kosovo foram as seguintes pelos canais oficiais:

Prime: a partir de €49

a partir de €49 Categoria 1: a partir de €29

a partir de €29 Categoria 2: a partir de €19

a partir de €19 VIP: a partir de €220

a partir de €220 Sky Box (12 pessoas): a partir de €3.960

Foi oferecido um desconto de 10% para quem comprasse ingressos nas seções Prime até a Categoria 2, tanto para o jogo contra o Kosovo quanto para a partida seguinte em Bratislava, no dia 31 de março.

Lembre-se de acompanhar os sites das federações nacionais de futebol para obter informações adicionais e também sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

O que você pode esperar da partida entre Eslováquia e Kosovo pelas eliminatórias da Copa do Mundo?

A Eslováquia espera recuperar o faro de gol para as próximas repescagens e para a Copa do Mundo, caso consiga avançar até lá. Apesar de ter terminado em segundo lugar em seu grupo nas eliminatórias, a equipe de Francesco Calzona marcou apenas seis gols em seis partidas da fase de grupos.

No outro lado do campo, porém, a defesa sólida dos Falcões (Sokoli) provou ser um grande trunfo, especialmente em casa. Eles podem ter sofrido uma derrota por 6 a 0 fora de casa contra a Alemanha na última partida da fase de grupos, mas venceram todos os jogos em casa (incluindo contra a Alemanha) sem sofrer gols e não levam gols em Bratislava desde outubro de 2024.

A Eslováquia alcançou de forma memorável as oitavas de final em sua única participação anterior na Copa do Mundo, na África do Sul em 2010. No entanto, não conseguiu dar continuidade a esse desempenho, não conseguindo sequer chegar à fase de repescagem nas últimas três campanhas de qualificação.

Enquanto a Eslováquia espera retornar ao cenário mundial desta vez, Kosovo se esforça para realizar um milagre e chegar à sua primeira fase final de Copa do Mundo. A nação balcânica, que venceu apenas uma partida durante suas duas primeiras campanhas de qualificação (2018 e 2022), evoluiu muito e conquistou vitórias fora de casa contra Islândia, Suécia e Eslovênia ao longo de 2025.